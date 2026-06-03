Από λάστιχα και απορρίμματα ξεκίνησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Εικόνες από το drone της Πυροσβεστικής

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Σοφός προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ήδη για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορριμμάτα και ογκώδη αντικείμενα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το drone επιτήρησης της Πυροσβεστικής που εντόπισε το σημείο όπου καίγονταν τα συγκεκριμένα υλικά βγάζοντας έντονο μαύρο καπνό.

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Λόγω του αέρα η φωτιά ξέφυγε από το συγκεκριμένο σημείο και επεκτάθηκε στην πλαγιά του βουνού.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, έφθασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη προσβολή.

Δύσκολη πυρκαγιά

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο.

Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Εικόνες από το ελικόπτερο της Πυροσβεστικής

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Όπως επισημαίνεται παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα.

Απο την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.