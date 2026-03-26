Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις
Για άλλη μια φορά πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν μια μεγάλη περιοχή στον Ασπρόπυργο από καύση απορριμμάτων και μπάζων κοντά σε καταυλισμό στη Νέα Ζωή.
Τουλάχιστον τρεις μεγάλες φωτιές εκδηλώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου.
Μεγάλο σύννεφο καπνού
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των εστιών.
Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της πυρόσβεσης, στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της ΕΛ.ΑΣ.
Ενεργό ρόλο στον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ασπροπύργου.
Οι εστίες περιορίστηκαν πριν επεκταθούν και λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις.
Υπό έλεγχο
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ασπροπύργου Μάρκο Μάμα, «σε τρία διαφορετικά σημεία της περιοχής Νέα Ζωή, όπου υπήρχαν μπάζα και σκουπίδια, εκδηλώθηκε φωτιά. Άμεσα βρεθήκαμε στο σημείο, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η Δημοτική Αστυνομία, η υδροφόρα του Δήμου , αστυνομικές δυνάμεις ΟΠΚΕ και η Πυροσβεστική. Χάρη στην άμεση επέμβαση, οι φωτιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, με τις δυνάμεις του Δήμου να συμβάλλουν όπου χρειάζεται, ώστε τέτοιες ρυπογόνες εστίες να σβήνουν άμεσα. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση.
