Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος και σήμερα ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με προβλήματα στην κίνηση των οδηγών ξεκίνησε η εβδομάδα στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες με τον Κηφισό για άλλη μια φορά να κρατά τα «πρωτεία» της ταλαιπωρίας.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αθηνών καθώς και στην Αττική Οδό.

Η κίνηση στους δρόμους

Αναλυτικότερα, στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφεια με τους οδηγούς να πηγαίνουν σημειωτόν.

Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται στο Χαιδάρι προς Σκαραμαγκά αλλά και στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται Αθηνών-Λαμίας στον κόμβο Καλυφτάκη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους προς το κέντρο και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο καθώς και στην Βασ. Σοφίας (άνοδος – κάθοδο), στην Καλλιρρόης, στην Β. Κωνσταντίνου.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οδηγών παρατηρείται και στο λιμάνι του Πειραιά καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.