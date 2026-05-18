Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Ελλάδα 18 Μαΐου 2026, 07:00

O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πέντε μήνες θα χρειαστούν τελικά για να «σκαναριστεί» ολόκληρη η Λέσβος -να ολοκληρωθεί δηλαδή η επιδημιολογική επιτήρηση-, την ώρα που ο αφθώδης πυρετός είναι ζωονόσος η οποία απαιτεί κατεπείγουσα επιτήρηση για να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Την παραδοχή πως για την ώρα έχει αξιολογηθεί το 1/3 του νησιού και πως για να ολοκληρωθεί η επιτήρηση σε όλη τη Λέσβο θα χρειαστούν άλλοι δύο μήνες -δηλαδή θα έχει τελειώσει προς το τέλος Ιουλίου-προχώρησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης κατά τη διάρκεια της δεύτερης τηλεδιάσκεψης με το συντονιστικό σχήμα του πρωτογενούς τομέα της Λέσβου, την περασμένη Παρασκευή.

Σε ό,τι αφορά τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου που δεν διαθέτουν κλειστή παστερίωση, συνεχίζουν να μην μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους εκτός του νησιού. Το μέτρο αυτό ισοδυναμεί με οικονομικό στραγγαλισμό, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική στήριξη για τα μικρά τυροκομεία.

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε τις τελευταίες μέρες το θέμα της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τις ανεξέλεγκτες ταφές χιλιάδων ζώων σε περιοχή στο Σκαλοχώρι (κάτοικοι απέστειλαν φωτογραφικό υλικό στην τοπική ιστοσελίδα stonisi).

Σημειώνεται πως έναν μήνα νωρίτερα είχε εγκριθεί ως χώρος ταφής των ζώων που θανατώνονται εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, ένα σημείο δίπλα στον ΧΥΤΑ του νησιού. Η Διεύθυνση Δασών είχε απαγορεύσει να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος ενώ αντίθετος με αυτή τη λύση ήταν και ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας όπως και ο διευθυντής του ΧΥΤΑ.

Ακολούθησε η καύση των ζώων σε κλίβανο με τη δυναμικότητα όμως του κλιβάνου να μην επαρκεί για τον μεγάλο αριθμό των ζώων που σφάζονται στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

Η αποκάλυψη του θέματος των ανεξέλεγκτων ταφών οδήγησε -με έναν μήνα καθυστέρηση- στην αποδοχή τελικά της ταφής των ζώων σε σημείο δίπλα στον ΧΥΤΑ, άλλο ένα στοιχείο που καταδεικνύει την ασυνεννοησία ανάμεσα στους εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νησί αλλά και την αδυναμία (;) της πολιτείας να επιβάλλει μία ορθολογική λύση σε κορυφαία ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του ιού.

Οπως λένε οι κτηνοτρόφοι στο νησί, η κυβέρνηση επιβάλλει εξαντλητικά μέτρα με θανατώσεις και απαγορεύσεις μετακίνησης προϊόντων επικαλούμενη τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, αλλά δεν επιδεικνύει την ίδια ζέση όταν κάνουν την εμφάνισή τους σύνθετα προβλήματα στο νησί και επιλέγει να πετά το μπαλάκι σε δημάρχους και περιφερειάρχη.

Αισιοδοξία για τα αρνητικά κρούσματα

Παρά τα πολλά ανοιχτά ζητήματα, δύο μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Πελόπη, κάποια πρώτα σημάδια αισιοδοξίας έκαναν την εμφάνισή τους την περασμένη εβδομάδα.

Οπως λέει στο in ο έμπειρος κτηνίατρος στη Λέσβο και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βορείου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης: «τις τελευταίες μέρες είμαστε κάπως αισιόδοξοι. Σε περιοχές που δεν είχε φτάσει ως τώρα ακόμα κλιμάκιο κτηνιάτρων και πάρθηκαν τις τελευταίες μέρες δείγματα, όπως για παράδειγμα η Γέρα ή το Πλωμάρι, βγαίνουν πολλά αρνητικά δείγματα».

Σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη, αυτό δημιουργεί την αισιοδοξία πως είναι πιθανό η νόσος να έχει περιοριστεί στις αρχικές εστίες- στα δυτικά δηλαδή του νησιού.

Ο ίδιος πάντως αποδίδει το παραπάνω γεγονός, αν επιβεβαιωθεί, σε καθαρή τύχη μιας και όπως επισημαίνει η επιτήρηση για τον αφθώδη πυρετό ξεκίνησε καθυστερημένα και με ελάχιστους κτηνιάτρους στο πεδίο. Επρεπε να περάσουν δύο μήνες για να φτάσουμε σήμερα να εξετάζονται 50 με 60 κοπάδια την ημέρα.

Ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε και στο θετικό βήμα της τροπολογίας που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες (στις 13 Μαΐου) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία προβλέπει μέτρα ανακούφισης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού αλλά και την εφαρμογή ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα (ως προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων), στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης και της ενίσχυσης της διαφάνειας στις αγροτικές ενισχύσεις.

Η τροπολογία προβλέπει αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατίθεται προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, ενώ η περίοδος ισχύος τους θα καλύπτει το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων.

Παρόλα αυτά, ο κ. Τσακίρης σημειώνει πως η κατάσταση κινείται σε λογική ένα βήμα μπρος – δύο πίσω. «Εχουμε τις αποζημιώσεις αλλά μένει άλυτο ή επιλύεται πολύ αργά το θέμα της ρύπανσης και της ταφής των ζώων. Ή περνούν δύο μήνες για να μπορούμε να έχουμε 30 κτηνιάτρους στο πεδίο».
Η παραπάνω κατάσταση και η αδιάλλακτη στάση του υπουργείου απέναντι σε ζητήματα όπως ο εμβολιασμός, απογοήτευσαν τους κτηνοτρόφους της Λέσβου.

«Οι κτηνοτρόφοι έχουν κουραστεί να διαμαρτύρονται. Το υπουργείο δεν δίνει άλλωστε καμία εναλλακτική στις θανατώσεις. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα δείχνει παγωμένη» συμπυκνώνει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, ο κ. Τσακίρης.

Απελπισία στα μικρά τυροκομεία

Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του κ. Τσακίρη.

Στα μικρά τυροκομεία και τα τυροκομεία των συνεταιρισμών, οι άνθρωποι είναι βαθιά απογοητευμένοι μιας και στους ίδιους δεν επιτρέπεται η διακίνηση των τυριών που παράγουν εκτός Λέσβου. Η ανοιχτού τύπου παστερίωση με την οποία παρασκευάζουν τα τυριά, δεν περιλαμβάνεται στους αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας που εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο για την μετακίνηση των τυριών εκτός του νησιού.

Το αποτέλεσμα είναι στη Λέσβο, η διακίνηση των τυροκομικών προϊόντων να επιτρέπεται επί της ουσίας μόνο στα μεγάλα τυροκομεία. Σημειώνεται πως τα μεγάλα τυροκομεία είναι γύρω στα 5 με 6 και τα μικρά- συνεταιριστικά περίπου 7.

Οπως λέει στο in ο Νίκος Αψώκαρδος, αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού Μανταμάδου: «Πιεζόμαστε ολοένα και περισσότερο. Εχω αρχίσει να δίνω ρεπό στον κόσμο. Δεν έχουμε δουλειά. Ποιος θα πρωτοπουλήσει τυρί μέσα στο νησί;» αναρωτιέται.

Ο Αποστόλης Γροσομανίδης, κτηνοτρόφος από τον Μανταμάδο ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έχασε όλο το κοπάδι του λόγω του αφθώδους πυρετού, λέει πως η κατανάλωση ντόπιου τυριού μέσα στο νησί έχει πέσει κατά 40%. «Ο κόσμος είναι ανενημέρωτος. Φοβάται λανθασμένα τα προϊόντα μας» σχολιάζει.

Στο σκοτάδι όμως παραμένουν και οι κτηνοτρόφοι.

«Αφού η Λέσβος είναι σε εμπάργκο γιατί δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τα εμβόλια να θωρακιστεί το νησί; Από Συκαμνιά μέχρι Μόλυβο, οι εκτροφές είναι καθαρές από κρούσματα. Ας δημιουργηθεί ένα τείχος ανοσίας για να σταματήσει η εξάπλωση. Κανείς δεν μας εξηγεί γιατί δεν γίνεται ο εμβολιασμός όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Κύπρο που αντιμετωπίζει επίσης τον αφθώδη πυρετό».

Οι κτηνοτρόφοι αισθάνονται προδομένοι ήδη από τους τοπικούς άρχοντες. «Το 1 εκ. ευρώ αποζημίωση για τις ζωοτροφές που μας είχε υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στους κτηνοτρόφους, θα δοθεί τελικά στις υπηρεσίες απολύμανσης» λέει ο κ. Αψώκαρδος.

Το μέλλον για όσους έχασαν τα ζώα τους είναι αβέβαιο. Ο κ. Γροσομανίδης, φοβάται ότι θα περιμένει πολύ καιρό μέχρι να επιτραπεί η ανασύσταση κοπαδιών στο νησί, αφότου έχει ελεγχθεί πλήρως ο αφθώδης πυρετός.

«Προχθές εργάστηκα για ένα βράδυ σε ένα πανηγύρι. Αλλες μέρες καθαρίζω ελαιοκτήματα. Εχω τρία μικρά παιδιά, κάπως πρέπει να ζήσω» μας λέει ο ίδιος, προσθέτοντας πως πια οι κτηνοτρόφοι νιώθουν πως απέμειναν μόνοι.

ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

