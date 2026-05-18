Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»

Πέντε μήνες θα χρειαστούν τελικά για να «σκαναριστεί» ολόκληρη η Λέσβος -να ολοκληρωθεί δηλαδή η επιδημιολογική επιτήρηση-, την ώρα που ο αφθώδης πυρετός είναι ζωονόσος η οποία απαιτεί κατεπείγουσα επιτήρηση για να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Την παραδοχή πως για την ώρα έχει αξιολογηθεί το 1/3 του νησιού και πως για να ολοκληρωθεί η επιτήρηση σε όλη τη Λέσβο θα χρειαστούν άλλοι δύο μήνες -δηλαδή θα έχει τελειώσει προς το τέλος Ιουλίου-προχώρησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης κατά τη διάρκεια της δεύτερης τηλεδιάσκεψης με το συντονιστικό σχήμα του πρωτογενούς τομέα της Λέσβου, την περασμένη Παρασκευή.

Σε ό,τι αφορά τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου που δεν διαθέτουν κλειστή παστερίωση, συνεχίζουν να μην μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους εκτός του νησιού. Το μέτρο αυτό ισοδυναμεί με οικονομικό στραγγαλισμό, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική στήριξη για τα μικρά τυροκομεία.

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε τις τελευταίες μέρες το θέμα της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τις ανεξέλεγκτες ταφές χιλιάδων ζώων σε περιοχή στο Σκαλοχώρι (κάτοικοι απέστειλαν φωτογραφικό υλικό στην τοπική ιστοσελίδα stonisi).

Σημειώνεται πως έναν μήνα νωρίτερα είχε εγκριθεί ως χώρος ταφής των ζώων που θανατώνονται εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, ένα σημείο δίπλα στον ΧΥΤΑ του νησιού. Η Διεύθυνση Δασών είχε απαγορεύσει να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος ενώ αντίθετος με αυτή τη λύση ήταν και ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας όπως και ο διευθυντής του ΧΥΤΑ.

Ακολούθησε η καύση των ζώων σε κλίβανο με τη δυναμικότητα όμως του κλιβάνου να μην επαρκεί για τον μεγάλο αριθμό των ζώων που σφάζονται στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

Η αποκάλυψη του θέματος των ανεξέλεγκτων ταφών οδήγησε -με έναν μήνα καθυστέρηση- στην αποδοχή τελικά της ταφής των ζώων σε σημείο δίπλα στον ΧΥΤΑ, άλλο ένα στοιχείο που καταδεικνύει την ασυνεννοησία ανάμεσα στους εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νησί αλλά και την αδυναμία (;) της πολιτείας να επιβάλλει μία ορθολογική λύση σε κορυφαία ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του ιού.

Οπως λένε οι κτηνοτρόφοι στο νησί, η κυβέρνηση επιβάλλει εξαντλητικά μέτρα με θανατώσεις και απαγορεύσεις μετακίνησης προϊόντων επικαλούμενη τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, αλλά δεν επιδεικνύει την ίδια ζέση όταν κάνουν την εμφάνισή τους σύνθετα προβλήματα στο νησί και επιλέγει να πετά το μπαλάκι σε δημάρχους και περιφερειάρχη.

Αισιοδοξία για τα αρνητικά κρούσματα

Παρά τα πολλά ανοιχτά ζητήματα, δύο μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Πελόπη, κάποια πρώτα σημάδια αισιοδοξίας έκαναν την εμφάνισή τους την περασμένη εβδομάδα.

Οπως λέει στο in ο έμπειρος κτηνίατρος στη Λέσβο και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βορείου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης: «τις τελευταίες μέρες είμαστε κάπως αισιόδοξοι. Σε περιοχές που δεν είχε φτάσει ως τώρα ακόμα κλιμάκιο κτηνιάτρων και πάρθηκαν τις τελευταίες μέρες δείγματα, όπως για παράδειγμα η Γέρα ή το Πλωμάρι, βγαίνουν πολλά αρνητικά δείγματα».

Σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη, αυτό δημιουργεί την αισιοδοξία πως είναι πιθανό η νόσος να έχει περιοριστεί στις αρχικές εστίες- στα δυτικά δηλαδή του νησιού.

Ο ίδιος πάντως αποδίδει το παραπάνω γεγονός, αν επιβεβαιωθεί, σε καθαρή τύχη μιας και όπως επισημαίνει η επιτήρηση για τον αφθώδη πυρετό ξεκίνησε καθυστερημένα και με ελάχιστους κτηνιάτρους στο πεδίο. Επρεπε να περάσουν δύο μήνες για να φτάσουμε σήμερα να εξετάζονται 50 με 60 κοπάδια την ημέρα.

Ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε και στο θετικό βήμα της τροπολογίας που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες (στις 13 Μαΐου) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία προβλέπει μέτρα ανακούφισης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού αλλά και την εφαρμογή ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα (ως προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων), στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης και της ενίσχυσης της διαφάνειας στις αγροτικές ενισχύσεις.

Η τροπολογία προβλέπει αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατίθεται προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, ενώ η περίοδος ισχύος τους θα καλύπτει το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων.

Παρόλα αυτά, ο κ. Τσακίρης σημειώνει πως η κατάσταση κινείται σε λογική ένα βήμα μπρος – δύο πίσω. «Εχουμε τις αποζημιώσεις αλλά μένει άλυτο ή επιλύεται πολύ αργά το θέμα της ρύπανσης και της ταφής των ζώων. Ή περνούν δύο μήνες για να μπορούμε να έχουμε 30 κτηνιάτρους στο πεδίο».

Η παραπάνω κατάσταση και η αδιάλλακτη στάση του υπουργείου απέναντι σε ζητήματα όπως ο εμβολιασμός, απογοήτευσαν τους κτηνοτρόφους της Λέσβου.

«Οι κτηνοτρόφοι έχουν κουραστεί να διαμαρτύρονται. Το υπουργείο δεν δίνει άλλωστε καμία εναλλακτική στις θανατώσεις. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα δείχνει παγωμένη» συμπυκνώνει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, ο κ. Τσακίρης.

Απελπισία στα μικρά τυροκομεία

Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του κ. Τσακίρη.

Στα μικρά τυροκομεία και τα τυροκομεία των συνεταιρισμών, οι άνθρωποι είναι βαθιά απογοητευμένοι μιας και στους ίδιους δεν επιτρέπεται η διακίνηση των τυριών που παράγουν εκτός Λέσβου. Η ανοιχτού τύπου παστερίωση με την οποία παρασκευάζουν τα τυριά, δεν περιλαμβάνεται στους αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας που εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο για την μετακίνηση των τυριών εκτός του νησιού.

Το αποτέλεσμα είναι στη Λέσβο, η διακίνηση των τυροκομικών προϊόντων να επιτρέπεται επί της ουσίας μόνο στα μεγάλα τυροκομεία. Σημειώνεται πως τα μεγάλα τυροκομεία είναι γύρω στα 5 με 6 και τα μικρά- συνεταιριστικά περίπου 7.

Οπως λέει στο in ο Νίκος Αψώκαρδος, αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού Μανταμάδου: «Πιεζόμαστε ολοένα και περισσότερο. Εχω αρχίσει να δίνω ρεπό στον κόσμο. Δεν έχουμε δουλειά. Ποιος θα πρωτοπουλήσει τυρί μέσα στο νησί;» αναρωτιέται.

Ο Αποστόλης Γροσομανίδης, κτηνοτρόφος από τον Μανταμάδο ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έχασε όλο το κοπάδι του λόγω του αφθώδους πυρετού, λέει πως η κατανάλωση ντόπιου τυριού μέσα στο νησί έχει πέσει κατά 40%. «Ο κόσμος είναι ανενημέρωτος. Φοβάται λανθασμένα τα προϊόντα μας» σχολιάζει.

Στο σκοτάδι όμως παραμένουν και οι κτηνοτρόφοι.

«Αφού η Λέσβος είναι σε εμπάργκο γιατί δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τα εμβόλια να θωρακιστεί το νησί; Από Συκαμνιά μέχρι Μόλυβο, οι εκτροφές είναι καθαρές από κρούσματα. Ας δημιουργηθεί ένα τείχος ανοσίας για να σταματήσει η εξάπλωση. Κανείς δεν μας εξηγεί γιατί δεν γίνεται ο εμβολιασμός όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Κύπρο που αντιμετωπίζει επίσης τον αφθώδη πυρετό».

Οι κτηνοτρόφοι αισθάνονται προδομένοι ήδη από τους τοπικούς άρχοντες. «Το 1 εκ. ευρώ αποζημίωση για τις ζωοτροφές που μας είχε υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στους κτηνοτρόφους, θα δοθεί τελικά στις υπηρεσίες απολύμανσης» λέει ο κ. Αψώκαρδος.

Το μέλλον για όσους έχασαν τα ζώα τους είναι αβέβαιο. Ο κ. Γροσομανίδης, φοβάται ότι θα περιμένει πολύ καιρό μέχρι να επιτραπεί η ανασύσταση κοπαδιών στο νησί, αφότου έχει ελεγχθεί πλήρως ο αφθώδης πυρετός.

«Προχθές εργάστηκα για ένα βράδυ σε ένα πανηγύρι. Αλλες μέρες καθαρίζω ελαιοκτήματα. Εχω τρία μικρά παιδιά, κάπως πρέπει να ζήσω» μας λέει ο ίδιος, προσθέτοντας πως πια οι κτηνοτρόφοι νιώθουν πως απέμειναν μόνοι.