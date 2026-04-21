Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ελλάδα 21 Απριλίου 2026, 06:00

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό

Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Μια πολεμική κατάσταση και ένα τεστάρισμα αντοχών έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο, ανάμεσα στους κτηνοτρόφους -και τους σχετικούς με τον κλάδο- και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής 17 Απριλίου, δεν ευόδωσε σε πρώτη φάση, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο υπουργός κ. Σχοινάς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο ΥπΑΑΤ την Δευτέρα 20 Απρίλιου.

«Δεν ξεχνάω πως την περασμένη Παρασκευή επί τέσσερις ώρες είχαμε μια έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο με όλους τους τοπικούς φορείς της Λέσβου και έγινε μια διεξοδική συζήτηση. Χωρίσαμε με μια αντίληψη συνεννόησης και ψυχραιμίας. Τελικά στη συνέχεια χάσαμε ένα  ολόκληρο Σαββατοκύριακο» σημείωσε ο υπουργός, αναφερόμενος στη σκληρή στάση που υιοθέτησαν οι κτηνοτρόφοι να κρατούν αποκλεισμένο το Μυτιλήνης -μια εβδομάδα τώρα-.

Η επιπρόσθετη απόφαση των κτηνοτρόφων να μην επιτρέπουν τη δειγματοληψία και τις θανατώσεις στα ζώα του Μεσότοπου, την «καρδιά» της κτηνοτροφίας στη Λέσβο, είναι εμφανές πως εξόργισε τον υπουργό.

Ο ίδιος, τόνισε τα εξής: «Κάνω έκκληση στην τοπική κοινωνία να κατανοήσει πως βρισκόμαστε στην κορύφωση της διαχείρισης της κρίσης με διαστάσεις που ξεπερνούν το νησί. Χρειάζεται συστράτευση όλων των δυνάμεων με συντεταγμένο τρόπο. Το πρόβλημα είναι οι πράξεις παρανομίας. Η απαγόρευση μετακίνησης των κτηνιάτρων είναι απαράδεκτη και ποινικά ερευνητέα».

Ο κ. Σχοινάς παραδέχτηκε πως ο αφθώδης πυρετός έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα του ΥπΑΑΤ.

«Στις πολλές και μεγάλες εκκρεμότητες αυτού του υπουργείου που ανέλαβα, η κορυφαία δυσκολία είναι η κατάσταση στη Λέσβο. Και δεν είναι δύσκολη μόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά σε πανευρωπαϊκό. Τα διακυβεύματα είναι πολλά και σημαντικά» ανέφερε ο κ. Σχοινάς.

Και δεν ξέχασε να δείξει ως βασικό υπεύθυνο για την κατάσταση στη Λέσβο την τοπική αυτοδιοίκηση στο νησί. «Υπάρχουν ευθύνες για το πως φτάσαμε ως εδώ. Εγιναν επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τον αφθώδη πυρετό τοπικά και περιφερειακά. Δεν θέλω όμως να χάσω χρόνο σε ενδοσκοπήσεις» τόνισε ο κ. Σχοινάς, λέγοντας μάλιστα πως «από αύριο, ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα ασχοληθεί ειδικά με αυτά τα θέματα».

Και άλλα μέτρα για τη Λέσβο

Ο υπουργός εξειδίκευσε τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα και ανακοίνωσε και μερικά ακόμα νέα:

-Αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος, που φτάνει τα 70 ευρώ για αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών, 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και 35 ευρώ για κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών.

Στήριξη για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω ενισχύσεων de minimis

Πρόσθετη αποζημίωση για το γάλα (εκτός από τα 8 εκ. ευρώ που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα για την περίοδο 15 Μαρτίου- 5 Απριλίου) που δεν παράγεται ή καταστρέφεται λόγω των περιορισμών. Αυτή η πρόσθετη αποζημίωση εξειδικεύεται σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στήριξη δεν περιορίζεται στα θανατωμένα ζώα, αλλά καλύπτει και το λειτουργικό κόστος και τις παράπλευρες απώλειες.

Οσον αφορά το θέμα που «καίει» την τοπική κοινωνία της Λέσβου, δηλαδή τη σταδιακή και υπό αυστηρούς όρους άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών από το νησί, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε πως αυτό μπορεί να γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.

Οπως ανέφερε ο υπουργός, η όποια άρση θα γίνει μόνο στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμένων όρων και διαδικασιών βιοασφάλειας, ενώ προϋπόθεση είναι να διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος διασποράς της νόσου εκτός νησιού.

Σε πιο συγκεκριμένη ερώτηση που έκανε το in στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για το ποια μπορεί να είναι ρεαλιστικά μιλώντας η ημερομηνία που θα μπορούν σταδιακά να ξεκινήσουν να «φεύγουν» τα ώριμα τυριά από τη Λέσβο, η απάντηση που λάβαμε ήταν γεμάτη από σκεπτικισμό για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η μετακίνηση των εν λόγω προϊόντων από ένα νησί στο οποίο, κατά το ΥπΑΑΤ, τόσο η προφύλαξη για τον ιό όσο και η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, είναι σε σημαντικό βαθή ανεπαρκείς.

Σημειώνεται πως οι επιφυλάξεις του ΥπΑΑΤ για τη διακίνηση των τυριών δεν αφορούν το προϊόν αλλά τις συσκευασίες, τη μεταφορά κ.τ.λ.

Ο κ. Σχοινάς, ξεκαθάρισε πάντως πως η τήρηση των μέτρων που αποφασίζει το υπουργείο είναι η βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα έκτακτα μέτρα στήριξης. Στην ερώτηση ποιο είναι το χρηματικό ποσό που έχει δεσμευτεί για τις νέες αποζημιώσεις που ανακοινώθηκαν ο κ. Σχοινάς απάντησε πως: «Θα καλύψουμε όποιο χρηματικό κόστος προκύψει. Το πρόβλημα είναι οι πράξεις παρανομίας. Αυτό μας απασχολεί».

Εντωμεταξύ η επιδημιολογική εικόνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έναν μήνα μετά την εμφάνιση της νόσου, περισσότερες από 400 μονάδες έχουν τεθεί υπό κλινική παρακολούθηση. Σημειώνεται πως το σύνολο των μονάδων φτάνει περίπου τις 3.200.

Η δειγματοληψία υπήρξε εκτεταμένη -κατά το ΥπΑΑΤ- με πάνω από 11.600 ζώα να εξετάζονται και περισσότερα από 21.000 εργαστηριακά δείγματα να αναλύονται.

Η διασπορά της νόσου έχει ήδη οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώων –  9.439 αιγοπροβάτων 257 βοοειδών – πλήττοντας καίρια την παραγωγική βάση του νησιού. Το ποσοστό θετικότητας στις εκτροφές φτάνει το 12,68%, ενώ στα ζώα διαμορφώνεται στο 5,47%.

Μιλώντας στο in τις προηγούμενες μέρες ο έμπειρος κτηνίατρος της Λέσβου και πρώην πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Γιάννης Τσακίρης αλλά και η αντιπρόεδρος της ΠΕΚΔΥ (Πανελλήνια Ενωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων), Βασιλική Ζαφειρόπουλου, τόνισαν τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς με τους οποίους γίνεται η επιδημιολογική επιτήρηση στη Λέσβο, όταν το πρωτόκολλο του «βασιλιά» των ζωονόσων, που είναι ο αφθώδης πυρετός, απαιτεί αστραπιαία αντανακλαστικά αντιμετώπισης.

Ασάφεια στο θέμα του εμβολιασμού, άγνωστο ποιοι συμβουλεύουν το ΥπΑΑΤ

Οσον αφορά στο εξίσου καυτό του θέμα του εμβολιασμού το οποίο ζητούν οι κτηνοτρόφοι, ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, καθηγητές όπως ο κ. Γιάννενας από το ΑΠΘ κ.α, έγινε σαφές πως για την ώρα αυτή η επιλογή δεν βρίσκεται στο τραπέζι.

Η Μαίρη Γιαννιού, αναπληρώτρια προϊστάμενη στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε στο κλιμάκιο των ειδικών Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων (EU VET) που επισκέφτηκαν τη Λέσβο τις πρώτες μέρες της έναρξης της πορείας της ζωονόσου στο νησί.

Σύμφωνα με την κ. Γιαννιού: «η άποψη της επιστημονικής επιτροπής, συμμερίζεται ότι ακόμα δεν είναι η ώρα για να γίνει εμβολιασμός. Aυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τελειώσει η επιτήρηση για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ο τρόπος αντιμετώπισης παραμένει η  εκρίζωση του ιού μέσω της θανάτωσης. Επίσης, ο εμβολιασμός λειτουργεί συμπληρωματικά».

Η κ. Γιαννιού παράδεχτηκε βέβαια πως: «Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν βοηθάει πως τα αιγοπρόβατα που νοσούν είναι είτε ασυμπτωματικά, είτε εμφανίζουν ελάχιστα συμπτώματα».

Η …δυσανεξία του ΥπΑΑT με το θέμα του εμβολιασμού- καθώς κάνει την εμφάνιση της σε κάθε ζωονόσο που πλήττει τη χώρα- αποτυπώθηκε και στα λόγια του κ. Σχοινά:

«Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό. Δεν είναι ζητούμενο ο εμβολιασμός. Στόχος είναι να πετύχει η εκρίζωση. Δεν είναι ώρα για αυτή την κουβέντα»

Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥπΑΑΤ, η ομάδα των ειδικών και των επιστημόνων με τους οποίους συνεργάζεται το υπουργείο για το θέμα το αφθώδους πυρετού, συστήνει αποφυγή του εμβολιασμού σε αυτή τη φάση.

Σε ερώτηση του in ποιοι είναι τα μέλη -καθηγητές, επιστήμονες- κ.τ.λ της ομάδας που συνεργάζεται το ΥπΑΑΤ, μας απάντησαν πως «δεν είναι ανακοινώσιμα» και πως υπάρχει συνεργασία με το Εθνικό κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων.

Στην επόμενη ερώτηση μας για το περιεχόμενο της έκθεση της ΕUVET από την αυτοψία στη Λέσβο, μας απάντησαν πως το υπουργείο έχει στη διάθεση του ένα προσχέδιο της έκθεσης αλλά αυτό δεν είναι «δημοσιεύσιμο και ανακοινώσιμο». Τα παραπάνω εγείρουν ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια των δεδομένων γύρω από τον αφθώδη πυρετό.

 

Οι δύσκολες αποφάσεις για τον αποκλεισμό του λιμανιού – «Εχουν όλοι δίκιο»

Για άλλη μια φορά τα νέα από την Αθήνα, «συνάντησαν» την οργή των Λέσβιων. Ο Αποστόλης Λ., κτηνοτρόφος από τον Μανταμάδο που έχασε το κοπάδι του, δήλωσε στο in πως «μέχρι να φύγει φορτηγό φορτωμένο με τα δικά μας τυριά για Αθήνα, φορτηγά με προϊόντα δεν θα κατεβαίνουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συνεταιρισμού Μανταμάδου, Νίκο Αψώκαρδο, η απόφαση για τον αποκλεισμό του νησιού λαμβάνεται πια με δυσκολία, μιας και η έλλειψη βασικών προϊόντων- στα σούπερ μάρκετ, στα εμπορικά καταστήματα, σε οπωροκηπευτικά κ.τ.λ- έχει αρχίσει να πιέζει έντονα την κοινωνία.

Οπως όμως λέει ο κ. Αψώκαρδος: «Εχουν όλοι δίκιο: και αυτοί που θέλουν τον αποκλεισμό του λιμανιού και αυτοί που έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν. Δεν δίνουν όμως στους κτηνοτρόφους πολλές εναλλακτικές. Δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε ούτε ένα σφαγείο για να σφάζουμε υγιή ζώα για να καλύψουμε την κατανάλωση κρέατος στο νησί. Εχουμε τόσο δικό μας κρέας και πρέπει να καταναλώνουμε αυτό που έρχεται απ’ έξω. Δεν μπορεί να τα χωνέψει όλα αυτά ο κόσμος».

Εντωμεταξύ, τα νέα γύρω από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Πριν απο λίγες μέρες έγινε γνωστό πως κρούσμα αφθώδους πυρετο, ετνοπίστηκε μόλις 50 χιλιόμετρα από τον Εβρο, στα σύνορα Ελλάδα Τουρκίας.

«Δεν πρέπει με τίποτα ο αφθώδης πυρετός να περάσει στην ηπειρωτική Ελλάδα» έλεγαν στη συνέντευξη τύπου, τονίζοντας πως «ο αφθώδης πυρετός είναι υπαρξιακό ζήτημα για την κτηνοτροφία της Ελλάδας». Οι Λέσβιοι συνεχίζουν να πιστεύουν πως η παραπάνω διατύπωση στην πράξη σημαίνει πως η Λέσβος θυσιάζεται για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας που εξανάγκαζε τον 12χρονο γιο του να δουλεύει
Ελλάδα 20.04.26

Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας που εξανάγκαζε τον 12χρονο γιο του να δουλεύει

Με εισαγγελική εντολή το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου και φιλοξενείται προσωρινά.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ
Ελλάδα 20.04.26

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
Στη Θεσσαλονίκη 20.04.26

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 20.04.26

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Τα μηνύματα και η τελευταία βιντεοκλήση του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Κόσμος 21.04.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης

«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21.04.26

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 21.04.26

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Γήρανση 21.04.26

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 - Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Κόσμος 21.04.26

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Ραγδαίοι μετασχηματισμοί 21.04.26

Μια νέα συμμαχία-φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή

Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
Βομβαρδισμός 21.04.26

Νέο θανατηφόρο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Ρίο ντε Τζανέιρο 21.04.26

Πήγαν για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών

Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
Τουρκία 21.04.26

Ποζάρει με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ

«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Αϊτή 21.04.26

Καταγγέλλουν πολυεθνική δύναμη για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών

Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Συμβούλιο Ασφαλείας 21.04.26

Για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

