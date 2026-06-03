Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

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Η CIA έχει σταματήσει να συνεισφέρει σε ορισμένες εκθέσεις αξιολόγησης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον πόλεμο με το Ιράν, οι οποίες συντάσσονται από το γραφείο του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, καθώς οι διαμάχες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τους τομείς αρμοδιότητας έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ της CIA και του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) έχουν ενταθεί για περισσότερο από ένα χρόνο, διαταράσσοντας τη συνεργασία σε αναλύσεις εθνικής ασφάλειας στις οποίες οι πρόεδροι βασίζονταν από καιρό για να αντιμετωπίσουν σύνθετες εξωτερικές προκλήσεις, δήλωσαν ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ και τρία άτομα με άμεση γνώση του θέματος.

Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητα εσωτερικά θέματα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκεται μια σύγκρουση σχετικά με μια ειδική ομάδα που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2025 από την Τούλσι Γκάμπαρντ, τη διευθύντρια εθνικών πληροφοριών, ανέφεραν οι πηγές.

Η CIA, με επικεφαλής τον διευθυντή Τζον Ράτκλιφ, υποστηρίζει ότι η Ομάδα Πρωτοβουλιών της Διευθύντριας της Γκάμπαρντ ενήργησε απερίσκεπτα παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά πρωτόκολλα ανταλλαγής πληροφοριών και αποχαρακτηρισμού, ανέφεραν δύο από τα άτομα. Αξιωματούχοι του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) αναφέρουν ότι η CIA έχει εμποδίσει συστηματικά την πρόσβαση της ομάδας σε πληροφορίες.

Η διακοπή της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών έρχεται σε μια επικίνδυνη στιγμή για την κυβέρνηση Τραμπ, με τις ΗΠΑ να εμπλέκονται στη σύγκρουση με το Ιράν και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις εθνικής ασφάλειας που κυμαίνονται από την κινεζική στρατιωτική επέκταση έως τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ συνεχίζουν να δυσλειτουργούν

Αυτό υποδηλώνει επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία της θέσης του διευθυντή εθνικών πληροφοριών για τον συντονισμό των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δεν κατάφεραν να θέσουν τέλος στη δυσλειτουργία.

«Το ODNI υποτίθεται ότι είναι το λάδι στο σύστημα που διατηρεί τις αρτηρίες της κοινότητας πληροφοριών σε λειτουργία, που απομακρύνει τα εμπόδια», δήλωσε η Μπεθ Σάνερ, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια εθνικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν δεν το κάνεις αυτό, τότε δημιουργείς την πιθανότητα οι υπηρεσίες να αποσυρθούν στα στενά τους πλαίσια και να οδηγηθείς σε αποτυχίες στον τομέα των πληροφοριών».

Πέρα από τις εκτιμήσεις που εκπονεί το ODNI, η CIA διαθέτει και άλλους τρόπους για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το Ιράν, φτάνουν στον πρόεδρο και σε άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μεγάλο μέρος του Presidential Daily Brief, της άκρως απόρρητης καθημερινής συλλογής αναφορών πληροφοριών που προετοιμάζεται για τον πρόεδρο.

Η Γκάμπαρντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Τραμπ στις 30 Ιουνίου, επικαλούμενη την ασθένεια του συζύγου της. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι διορίζει τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πούλτε, ως αναπληρωτή διευθυντή εθνικών πληροφοριών.

Όλα λειτουργούν όπως πρέπει λέει το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών

«Ο πρόεδρος και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να λαμβάνουν τις καλύτερες πληροφορίες και αναλύσεις» από τις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσε η Ολίβια Κόλεμαν, εκπρόσωπος του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI), προσθέτοντας ότι το ODNI και οι υπηρεσίες που εποπτεύει «επικοινωνούν και συνεργάζονται καθημερινά με τους ομολόγους τους στη CIA σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των επιχειρήσεων πληροφοριών».

Η Ομάδα Πρωτοβουλιών του Διευθυντή «λειτουργούσε στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων του ODNI και προς υποστήριξη των εκτελεστικών διαταγμάτων του προέδρου», δήλωσε η Κόλεμαν.

Το Reuters ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι η Γκάμπαρντ είχε διαλύσει την ομάδα και είχε μεταθέσει το προσωπικό της σε άλλες θέσεις εντός της υπηρεσίας της, εν μέσω της κοινοβουλευτικής εξέτασης των δραστηριοτήτων της.

«Υπό τη διεύθυνση του Ράτκλιφ, η CIA προχώρησε γρήγορα στις προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ με μια πιο επιθετική υπηρεσία που αναλαμβάνει έξυπνα ρίσκα για να ξεπεράσει τους αντιπάλους μας και να δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της CIA, Λιζ Λάιονς.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε ότι η «εξωτερική πολιτική του Τραμπ για ειρήνη μέσω δύναμης είναι μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη προσέγγιση που διατηρεί την Αμερική ασφαλή και αποτρέπει τις παγκόσμιες απειλές», και ότι οι προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης να σπείρουν εσωτερικές διαιρέσεις θα αποτύχουν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πλήρη εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την εξαιρετική ομάδα εθνικής ασφάλειας του», δήλωσε ο Ίνγκλ.

Μειωμένη συνεργασία στις αξιολογήσεις κινδύνου

Η απόφαση της CIA να περιορίσει σημαντικά τη συμβολή της στις εκθέσεις που συντάσσει το γραφείο της Γκάμπαρντ αποτελεί μία από τις σοβαρότερες συνέπειες της αμοιβαίας δυσπιστίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

Η CIA είχε μεγάλη συνεισφορά στις εκθέσεις που εκπονούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών (NIC), τον κορυφαίο αναλυτικό φορέα πληροφοριών των ΗΠΑ. Οι εκθέσεις αυτές έχουν μεγάλο βάρος, ειδικά κατά τη διάρκεια ενός πολέμου.

Δύο από τις πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος ανέφεραν ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με το Ιράν — όπου ο αμερικανικός στρατός μάχεται από τον Φεβρουάριο — συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων στις οποίες η υπηρεσία δεν συμμετέχει πλέον τακτικά. Η CIA και το ODNI λειτουργούν πλέον σε μεγάλο βαθμό ως δύο ξεχωριστές αναλυτικές υπηρεσίες, ανέφεραν οι πηγές.

Σε κάποιο σημείο πέρυσι, η CIA, ως απάντηση στις τριβές μεταξύ των δύο υπηρεσιών, σταμάτησε να δημοσιεύει εκθέσεις του NIC στην εσωτερική υπηρεσία διανομής της κοινότητας πληροφοριών που ελέγχει, περιορίζοντας προσωρινά την πρόσβαση στα αναλυτικά προϊόντα, ανέφεραν οι πηγές.

Υπήρξε ένα «πρόβλημα επεξεργασίας» λέει η CIA

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι εκθέσεις παρακρατήθηκαν μόνο για «λίγες ώρες» ως αποτέλεσμα ενός «προβλήματος επεξεργασίας». Οι τριβές μεταξύ των υπηρεσιών ξεκίνησαν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Γκάμπαρντ τον Φεβρουάριο του 2025, ανέφεραν οι τέσσερις πηγές.

Μεταξύ των πρώτων ενεργειών της ήταν η επιβολή αυστηρότερου ελέγχου στην παραγωγή της Προεδρικής Ημερήσιας Ενημέρωσης, ανέφεραν οι πηγές. Η CIA είχε από καιρό αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σύνταξη της ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι σχέσεις επιδεινώθηκαν περαιτέρω με τη δημιουργία της «Ομάδας Πρωτοβουλιών του Διευθυντή» με σκοπό την «εξάλειψη» της φερόμενης πολιτικοποίησης της κοινότητας πληροφοριών.

Η ομάδα εργάστηκε επίσης για τoν αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με τη δολοφονία του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, καθώς και για τη διερεύνηση της ασφάλειας των μηχανημάτων ψηφοφορίας στις εκλογές και της προέλευσης της COVID-19.

Οι επικριτές, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, κατηγορούν ότι η ομάδα δημιουργήθηκε ως εργαλείο για την εκδίκηση εναντίον των υποτιθέμενων πολιτικών εχθρών του Τραμπ.

Τα μέλη της ειδικής ομάδας πίεσαν επανειλημμένα τη CIA να μοιραστεί πληροφορίες και υλικό που ήταν απαραίτητο για την ολοκλήρωση των ερευνών που είχε αναθέσει το ODNI, αλλά θεώρησαν ότι δεν τους δόθηκαν αρκετά στοιχεία, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Απολύσεις στην CIA γιατί «πολιτικοποιούσαν» τις πληροφορίες

Τον Μάιο του 2025, η Γκάμπαρντ απομάκρυνε δύο ανώτερους αξιωματούχους της CIA που ηγούνταν του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών (NIC).

Ένας αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει εσωτερικά κυβερνητικά θέματα, δήλωσε ότι το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) απομάκρυνε τους δύο «επειδή δημιούργησαν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, όπως τεκμηριώνεται σε έρευνα του προσωπικού, και επειδή είχαν ιστορικό πολιτικοποίησης των πληροφοριών».

Ο αξιωματούχος δεν παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς αυτούς. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, η Γκάμπαρντ αφαίρεσε τις άδειες ασφαλείας από 37 εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους, αποκαλύπτοντας κατά τη διαδικασία την ταυτότητα ενός μυστικού αξιωματικού της CIA που υπηρετούσε στο εξωτερικό.

Η Γκάμπαρντ κατηγόρησε τους 37 ότι είχαν πολιτικοποιήσει και διαρρεύσει πληροφορίες, αλλά δεν προσκόμισε αποδείξεις.

Πρώην αξιωματούχοι και άλλοι κατηγόρησαν ότι η κίνηση αυτή ήταν εν μέρει αντίποινα για μια εκτίμηση πληροφοριών του 2017, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία είχε χρησιμοποιήσει μια εκτεταμένη επιχείρηση επιρροής για να επηρεάσει την προεδρική ψηφοφορία του 2016 υπέρ του Τραμπ.

Οι εντάσεις μεταξύ της CIA και του ODNI ήρθαν στο προσκήνιο τον περασμένο μήνα, όταν ένας αξιωματικός της CIA που είχε αποσπαστεί στην Ομάδα Πρωτοβουλιών του Διευθυντή δήλωσε σε επιτροπή της Γερουσίας ότι η υπηρεσία εμπόδισε την πρόσβαση της ομάδας σε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του COVID-19.

Η διαμάχη αυτή προκάλεσε την έναρξη έρευνας από το γραφείο του γενικού επιθεωρητή της κοινότητας πληροφοριών, έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα που εδρεύει στο ODNI, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση της έρευνας. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το εύρος της έρευνας.