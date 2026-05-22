ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της κυβέρνησης Τραμπ – Οι λόγοι της παραίτησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η μέχρι σήμερα διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραιτήθηκε από το αξίωμά της.

Όπως μετέδωσε το Fox News Digital, επικαλούμενο την επιστολή παραίτησής της, η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτείται από τη θέση της ως διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να υποστηρίξει τον σύζυγό της στη μάχη που δίνει με «μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών».

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο σήμερα, Παρασκευή. Η τελευταία της μέρα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αναμένεται να είναι η 30ή Ιουνίου.

Το Fox News Digital μεταδίδει ότι έλαβε αποκλειστικά την επίσημη επιστολή παραίτησής της, στην οποία η Γκάμπαρντ αναφέρει ότι είναι «βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και για την ευκαιρία να ηγηθώ του Γραφείου της διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο».

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου, με ισχύ στις 30 Ιουνίου 2026», γράφει, προσθέτοντας: «Ο σύζυγός μου, ο Αβραάμ, πρόσφατα διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών».

Η Γκάμπαρντ τονίζει ότι ο σύζυγός της «αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να απομακρυνθώ από τη δημόσια υπηρεσία για να είμαι δίπλα του και να τον υποστηρίξω πλήρως σε αυτή τη μάχη», προσθέτει και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο Αβραάμ ήταν ο βράχος μου σε όλα τα έντεκα χρόνια του γάμου μας – μένοντας ακλόνητος στην μετακίνησή μου στην Ανατολική Αφρική σε μια αποστολή Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων, σε πολλές πολιτικές εκστρατείες και τώρα στην υπηρεσία μου σε αυτό τον ρόλο. Η δύναμη και η αγάπη του με στήριξαν σε κάθε πρόκληση. Δεν μπορώ με καλή συνείδηση ​​να του ζητήσω να αντιμετωπίσει αυτό τον αγώνα μόνος, όσο συνεχίζω σε αυτή την απαιτητική θέση που απαιτεί χρόνο».