Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, την ώρα που η Δύση παρατηρεί ότι οι αμερικανικοί Patriot αδυνατούν να αναχαιτίσουν αποτελεσματικά τους νέους ρωσικούς πυραύλους.

Η απόφαση σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή, καθώς για πρώτη φορά η Ουάσιγκτον θα στηρίξει ουκρανικά πλήγματα εναντίον στόχων βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε πρόσφατα τη συμμετοχή των υπηρεσιών πληροφοριών και του Πενταγώνου στη στήριξη των ουκρανικών επιχειρήσεων. Η Ουάσιγκτον ζητά από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να προσφέρουν αντίστοιχη συνδρομή, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων του Κιέβου. Η διεύρυνση της συνεργασίας έρχεται την ώρα που οι προσπάθειες του Τραμπ να προωθήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Μόσχα έχουν παγώσει.

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ είχαν βοηθήσει την Ουκρανία κυρίως με επιχειρησιακή υποστήριξη σε επιθέσεις με drones και πυραύλους. Η νέα κίνηση, όμως, ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα για τη συνέχιση της εισβολής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την αποστολή αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ και Μπαρακούντα, με εμβέλεια περίπου 800 χιλιομέτρων. Καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, ωστόσο η πιθανότητα τέτοιας παράδοσης, σε συνδυασμό με την παροχή πληροφοριών, θα μπορούσε να έχει πολύ ισχυρότερο αντίκτυπο από τις μέχρι σήμερα ουκρανικές επιθέσεις.

Αλλαγή πολιτικής

Το ζήτημα της προμήθειας προηγμένων όπλων είχε τεθεί και από τον ίδιο τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παραδέχθηκε πρόσφατα ότι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Τόμαχοκ. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα. Ήδη, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πυραύλων Extended Range Attack Munitions, με εμβέλεια έως 450 χιλιομέτρων.

Η αλλαγή πολιτικής έρχεται μετά από περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στη χρήση αμερικανικών όπλων. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε σταματήσει νέες παραδόσεις συστημάτων Atacms, που είχαν αποσταλεί υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Επιπλέον, κάθε αίτημα του Κιέβου για χρήση τους περνούσε από αμερικανική έγκριση, κάτι που ουσιαστικά εμπόδισε επιθέσεις με αμερικανικούς πυραύλους κατά στόχων εντός Ρωσίας από την άνοιξη.

Η αντίδραση της Μόσχας υπήρξε προσεκτική. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι η Ρωσία εξετάζει «με προσοχή» τις δηλώσεις για πιθανή αποστολή Τόμαχοκ, θέτοντας ερωτήματα για το ποιος θα εκτελεί τις εκτοξεύσεις και ποιος θα ορίζει τους στόχους.

Αντίθετα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν την αμερικανική κίνηση. Ο Γερμανός ταξίαρχος Γιοάχιμ Κάσκε, υπεύθυνος για τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, τόνισε ότι η άμυνα της χώρας προϋποθέτει τρία στοιχεία: αεράμυνα, ικανότητα συγκράτησης στο μέτωπο και δυνατότητα πλήγματος βαθιά στο ρωσικό έδαφος. «Πρέπει να κόψεις τις γραμμές ανεφοδιασμού για να κρατήσεις το μέτωπο», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal