«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση εντός του κυβερνητικού σχήματος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε ανοιχτή δημόσια επίπληξη του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Αφορμή στάθηκε η δημοσιοποίηση ενός βίντεο από τον υπουργό, το οποίο έδειχνε συλληφθέντες ακτιβιστές του «στολίσκου της Γάζας» να βρίσκονται γονατιστοί και δεμένοι πισθάγκωνα.

Ο κ. Νετανιάχου, μέσα από σχετική ανακοίνωση, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της κυβέρνησης από τις ενέργειες του υπουργού του. Ξεκαθάρισε, μεν, ότι το Ισραήλ έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποτρέπει την είσοδο στα χωρικά του ύδατα σε «προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών των τρομοκρατών της Χαμάς», ωστόσο καταδίκασε τη στάση του Μπεν-Γκβιρ. «Ο τρόπος μεταχείρισης των ακτιβιστών δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις αξίες και τα ηθικά πρότυπα του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας παράλληλα εντολή για την άμεση απέλαση των συλληφθέντων.

Τη σκυτάλη της σφοδρής κριτικής πήρε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, ο οποίος επιτέθηκε προσωπικά στον Μπεν-Γκβιρ μέσω διαδικτύου.

Σε μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Σαάρ κατηγόρησε τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας ότι πλήττει συνειδητά την εικόνα της χώρας —και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση. Συγκεκριμένα, του καταλόγισε ότι με τη συγκεκριμένη «επαίσχυντη συμπεριφορά» ακυρώνει την τεράστια και επαγγελματική προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά οι Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και το διπλωματικό προσωπικό, καταλήγοντας με ένα αυστηρό μήνυμα: «Όχι, δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ».

Το βίντεο: