Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 14:25

Ρούμπιο: Πρότεινε «νέα σχέση» του λαού της Κούβας με τις ΗΠΑ – Επίθεση στην κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κούβας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρότεινε μια «νέα σχέση» στον λαό της Κούβας σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας, στο οποίο κατηγόρησε την κουβανική κυβέρνηση για τα «αφάνταστα δεινά» των κατοίκων του νησιού, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Ο πρόεδρος Τραμπ προτείνει μια νέα σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω του κουβανικού λαού, όχι του GAESA»

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ρούμπιο απευθύνεται απευθείας στους Κουβανούς ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σημείωσε το Axios, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μέρος της πολυεπίπεδης στρατηγικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στην Αβάνα.

«Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα ή τρόφιμα είναι εξαιτίας αυτών που ελέγχουν τη χώρα σας, που έχουν λεηλατήσει δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρούμπιο στο μήνυμά του.

Αργότερα σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ανακοινώσει κατηγορίες εις βάρος του ντε φάκτο ηγέτη της Κούβας, του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, επειδή φέρεται να ζήτησε το 1996 την κατάρριψη δύο αεροσκαφών οργάνωσης που ίδρυσαν Κουβανοί εξόριστοι στη Φλόριντα τα οποία κατευθύνονταν στο νησί.

Στο μήνυμά του ο Ρούμπιο επικεντρώθηκε στον ρόλο του επιχειρηματικού ομίλου GAESA που ελέγχεται από τον στρατό και έχει ιδρυθεί από τον Κάστρο. Ο όμιλος εκτιμάται ότι διαθέτει πόρους ύψους 18 δισεκ. δολαρίων και ελέγχει το 70% της κουβανικής οικονομίας.

Ο Αμερικανός υπουργός συνέκρινε τις πλούσιες ελίτ που διοικούν τον GAESA με τη φτώχεια των περισσότερων Κουβανών, εκτιμώντας ότι «η Κούβα δεν ελέγχεται από καμία ‘επανάσταση’. Η Κούβα ελέγχεται από τον GAESA», σχολίασε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ προτείνει μια νέα σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω του κουβανικού λαού, όχι του GAESA», υπογράμμισε.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει «100 εκατομμύρια σε τρόφιμα και φάρμακα σε εσάς, τον λαό», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, εξηγώντας ότι θα πρέπει να διανεμηθούν «μέσω της καθολικής εκκλησίας ή άλλων αξιόπιστων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Όχι να κλαπούν από τον GAESA».

Το εμπάργκο των ΗΠΑ είναι σε ισχύ από το 1962

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πέρα από το εμπάργκο σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, η οποία δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επέβαλε στη χώρα τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό –έκτοτε δεν άφησε να περάσει παρά μόλις ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.

Στις αρχές Μαΐου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε περαιτέρω σκλήρυνση των κυρώσεων σε βάρος της Κούβας.

Πλέον, το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, με πολλούς Κουβανούς να μην έχουν πρόσβαση σε αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι επίσης κρίσιμη, καθώς η χώρα δεν έχει πλέον αποθέματα καυσίμων. Οι ατελείωτες, επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις σε συνοικίες της Αβάνας τις τελευταίες ημέρες.

Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC - Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

ΕΕ καλεί Μέρκελ - «Κάποιος πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν»

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες

Ο Σι μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο - Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι

Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή στην Κολομβία δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές

Therians: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους - Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος

Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο

Αλαζονεία Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού» - Τι συζήτησε με Τασούλα

Πάμε μια βόλτα; Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας επιστρέφει στα μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του

ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο»

Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή

Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο στη Ρόδο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη

Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC - Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

