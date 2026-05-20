Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 12:40

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Εύη Δαλίπη
Ένα σοκαριστικό ρεπορτάζ του BBC βλέπει το φως της δημοσιότητα. Γονείς στο Αφγανιστάν αναγκάζονται να πουλήσουν τα παιδιά τους λόγω φτώχειας και χρεών.

«Είμαι φτωχός, χρεωμένος και αβοήθητος. Έρχομαι στο σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Τα παιδιά μου έρχονται και μου λένε “μπαμπά δώσε μας λίγο ψωμί”. Αλλά τι να τους δώσω; Πού είναι κάπου να δουλέψω»

Συγκλονιστική είναι η περίπτωση του Αμπντούλ Ρασίντ Αζίμι ο οποίος, σκέφτηκε να πουλήσει τις 7χρονες δίδυμες κόρες του, Ρόκια και Ροχίλα, για να εξασφαλίσει την επιβίωση της υπόλοιπης οικογένειάς του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News India (@bbcnewsindia)

Ο ίδιος περιγράφει την απόγνωση που τον οδήγησε να εξετάσει την πώληση των κοριτσιών του. «Είμαι πρόθυμος να πουλήσω τις κόρες μου», λέει κλαίγοντας. «Είμαι φτωχός, χρεωμένος και αβοήθητος. Έρχομαι στο σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Τα παιδιά μου έρχονται και μου λένε “μπαμπά δώσε μας λίγο ψωμί”. Αλλά τι να τους δώσω; Πού είναι κάπου να δουλέψω» λέει αρχικά ο Αζίμι.

Ο Αμπντούλ λέει ότι είναι διατεθειμένος να πουλήσει τις κόρες του για γάμο ή για να γίνουν υπηρέτριες. «Αν πουλήσω τη μια κόρη μου θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια» επιχειρεί να δικαιολογηθεί για την απόφασή του.

Αγκαλιάζει την κόρη του Ροχίλα και τη φιλάει ενώ κλαίει. «Μου ραγίζει την καρδιά, αλλά είναι ο μόνος τρόπος».

Όπως αναφέρει το BBC, «η επιλογή να πουληθούν οι κόρες αντί για τους γιους οφείλεται στο γεγονός ότι πολιτισμικά οι γιοι θεωρούνται ευρέως ως οι μελλοντικοί εργάτες της οικογένειας, και στο Αφγανιστάν, με τους περιορισμούς των Ταλιμπάν στην εκπαίδευση και την εργασία για τις γυναίκες και τα κορίτσια, αυτό είναι ακόμη πιο έντονο. Επιπλέον, υπάρχει μια παράδοση στην οποία δίνεται ένα γαμήλιο δώρο στην οικογένεια του κοριτσιού από την οικογένεια του αγοριού κατά τη διάρκεια του γάμου».

«Το μόνο που έχουμε να φάμε είναι ψωμί και ζεστό νερό, ούτε καν τσάι», λέει η μητέρα, η Καϊχάν.

Δύο από τους έφηβους γιους του Αμπντούλ και της Καϊχάν εργάζονται ως λούστροι παπουτσιών στο κέντρο της πόλης. Ένας άλλος μαζεύει σκουπίδια, τα οποία η Καϊχάν χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη για το μαγείρεμα.

H πώληση της 5χρονης Σαϊκά

Παρόμοια περίπτωση περιγράφει και ο Σαΐντ Αχμέντ, που αναγκάστηκε να πουλήσει την 5χρονη κόρη του σε συγγενή για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της επέμβασης για σκωληκοειδίτιδα και κύστη στο συκώτι.

«Δεν είχα χρήματα να πληρώσω τα ιατρικά έξοδα. Έτσι πούλησα την κόρη μου σε έναν συγγενή», λέει.

Ο πατέρας εξηγεί ότι συμφώνησε να πάρει ένα μέρος των χρημάτων άμεσα για τη θεραπεία και το υπόλοιπο σε δόσεις, με την προοπτική η κόρη να παντρευτεί τον γιο του συγγενή όταν γίνει 10 ετών. Αν και ο Σαΐντ υποστηρίζει πως δεν θα είχε πάρει αυτή την απόφαση αν είχε χρήματα, θεωρεί πως ήταν μονόδρομος για να σώσει τη ζωή της κόρης του.

«Αν είχα χρήματα, δεν θα είχα πάρει ποτέ αυτή την απόφαση. Αλλά μετά σκέφτηκα, τι θα γινόταν αν πέθαινε χωρίς την επέμβαση;» είπε ο Σαΐντ.

Η περικοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας

Το BBC σημειώνει ότι μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Σαΐντ λάμβανε κάποια βοήθεια. Τότε, αυτός και η οικογένειά του – όπως εκατομμύρια άλλοι Αφγανοί – λάμβαναν επισιτιστική βοήθεια: αλεύρι, μαγειρικό λάδι, φακές και συμπληρώματα για παιδιά.

Ωστόσο, οι μαζικές περικοπές στη βοήθεια τα τελευταία χρόνια έχουν στερήσει από τη μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη σωτήρια βοήθεια.

Οι ΗΠΑ – κάποτε ο κορυφαίος δωρητής στο Αφγανιστάν – μείωσαν σχεδόν όλη τη βοήθεια προς τη χώρα πέρυσι. Πολλοί άλλοι βασικοί δωρητές έχουν επίσης μειώσει σημαντικά τις συνεισφορές τους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας. Τα τρέχοντα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι η βοήθεια που έχει ληφθεί μέχρι στιγμής φέτος είναι 70% χαμηλότερη από ό,τι το 2025.

HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέμεσις 20.05.26

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν
Κόσμος 20.05.26

ΕΕ καλεί Μέρκελ - «Κάποιος πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν»

Με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν η ΕΕ έχει βρεθεί να αναζητά τρόπο για συνομιλίες με τη Ρωσία - Η επιλογή της Μέρκελ ως εκπροσώπου της Ένωσης υπογραμμίζει τη σοβαρή οπισθοχώρηση του μπλοκ ως μεγάλης γεωπολιτικής δύναμης

Φύλλια Πολίτη
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
Στο Σαν Ντιέγκο 20.05.26

Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες

Το μανιφέστο των ενόπλων του Σαν Ντιέγκο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις τους όπου εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής και στη θεωρία συνωμοσίας για τη «μεγάλη αντικατάσταση»

Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
Τι δήλωσαν 20.05.26

Ο Σι μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο - Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή

Σι στον Πούτιν: Κίνα και Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης»

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι
Κόσμος 20.05.26

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι

Έως και το 40% των γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών δηλώνουν ότι επιθυμούν να φύγουν από τις ΗΠΑ - «Έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο, αλλά και πιο επικίνδυνο να ζεις ως γυναίκα στις ΗΠΑ», περιγράφουν όσες μετανάστευσαν σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική

Νατάσα Ρουγγέρη
Κολομβία: Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές
Κόσμος 20.05.26

Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή στην Κολομβία δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές

Ο γερουσιαστής στην Κολομβία επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας - Συνεχίζουν οι ένοπλες επιθέσεις να δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει εκλογών

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Therians: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους - Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πολλές οι επιλογές 20.05.26

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Ελλάδα 20.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Σκληρή τοποθέτηση 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

