Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα σοκαριστικό ρεπορτάζ του BBC βλέπει το φως της δημοσιότητα. Γονείς στο Αφγανιστάν αναγκάζονται να πουλήσουν τα παιδιά τους λόγω φτώχειας και χρεών.

«Είμαι φτωχός, χρεωμένος και αβοήθητος. Έρχομαι στο σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Τα παιδιά μου έρχονται και μου λένε “μπαμπά δώσε μας λίγο ψωμί”. Αλλά τι να τους δώσω; Πού είναι κάπου να δουλέψω»

Συγκλονιστική είναι η περίπτωση του Αμπντούλ Ρασίντ Αζίμι ο οποίος, σκέφτηκε να πουλήσει τις 7χρονες δίδυμες κόρες του, Ρόκια και Ροχίλα, για να εξασφαλίσει την επιβίωση της υπόλοιπης οικογένειάς του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News India (@bbcnewsindia)

Ο ίδιος περιγράφει την απόγνωση που τον οδήγησε να εξετάσει την πώληση των κοριτσιών του. «Είμαι πρόθυμος να πουλήσω τις κόρες μου», λέει κλαίγοντας. «Είμαι φτωχός, χρεωμένος και αβοήθητος. Έρχομαι στο σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Τα παιδιά μου έρχονται και μου λένε “μπαμπά δώσε μας λίγο ψωμί”. Αλλά τι να τους δώσω; Πού είναι κάπου να δουλέψω» λέει αρχικά ο Αζίμι.

Ο Αμπντούλ λέει ότι είναι διατεθειμένος να πουλήσει τις κόρες του για γάμο ή για να γίνουν υπηρέτριες. «Αν πουλήσω τη μια κόρη μου θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια» επιχειρεί να δικαιολογηθεί για την απόφασή του.

Αγκαλιάζει την κόρη του Ροχίλα και τη φιλάει ενώ κλαίει. «Μου ραγίζει την καρδιά, αλλά είναι ο μόνος τρόπος».

Όπως αναφέρει το BBC, «η επιλογή να πουληθούν οι κόρες αντί για τους γιους οφείλεται στο γεγονός ότι πολιτισμικά οι γιοι θεωρούνται ευρέως ως οι μελλοντικοί εργάτες της οικογένειας, και στο Αφγανιστάν, με τους περιορισμούς των Ταλιμπάν στην εκπαίδευση και την εργασία για τις γυναίκες και τα κορίτσια, αυτό είναι ακόμη πιο έντονο. Επιπλέον, υπάρχει μια παράδοση στην οποία δίνεται ένα γαμήλιο δώρο στην οικογένεια του κοριτσιού από την οικογένεια του αγοριού κατά τη διάρκεια του γάμου».

«Το μόνο που έχουμε να φάμε είναι ψωμί και ζεστό νερό, ούτε καν τσάι», λέει η μητέρα, η Καϊχάν.

Δύο από τους έφηβους γιους του Αμπντούλ και της Καϊχάν εργάζονται ως λούστροι παπουτσιών στο κέντρο της πόλης. Ένας άλλος μαζεύει σκουπίδια, τα οποία η Καϊχάν χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη για το μαγείρεμα.

The BBC portrays an indebted Afghan father selling his 7-year-old twin daughters into sexual slavery with adult men as a man who is forced to make difficult choices 🇦🇫 pic.twitter.com/3gapy2DuZM — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2026

H πώληση της 5χρονης Σαϊκά

Παρόμοια περίπτωση περιγράφει και ο Σαΐντ Αχμέντ, που αναγκάστηκε να πουλήσει την 5χρονη κόρη του σε συγγενή για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα της επέμβασης για σκωληκοειδίτιδα και κύστη στο συκώτι.

«Δεν είχα χρήματα να πληρώσω τα ιατρικά έξοδα. Έτσι πούλησα την κόρη μου σε έναν συγγενή», λέει.

Ο πατέρας εξηγεί ότι συμφώνησε να πάρει ένα μέρος των χρημάτων άμεσα για τη θεραπεία και το υπόλοιπο σε δόσεις, με την προοπτική η κόρη να παντρευτεί τον γιο του συγγενή όταν γίνει 10 ετών. Αν και ο Σαΐντ υποστηρίζει πως δεν θα είχε πάρει αυτή την απόφαση αν είχε χρήματα, θεωρεί πως ήταν μονόδρομος για να σώσει τη ζωή της κόρης του.

«Αν είχα χρήματα, δεν θα είχα πάρει ποτέ αυτή την απόφαση. Αλλά μετά σκέφτηκα, τι θα γινόταν αν πέθαινε χωρίς την επέμβαση;» είπε ο Σαΐντ.

Η περικοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας

Το BBC σημειώνει ότι μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Σαΐντ λάμβανε κάποια βοήθεια. Τότε, αυτός και η οικογένειά του – όπως εκατομμύρια άλλοι Αφγανοί – λάμβαναν επισιτιστική βοήθεια: αλεύρι, μαγειρικό λάδι, φακές και συμπληρώματα για παιδιά.

Ωστόσο, οι μαζικές περικοπές στη βοήθεια τα τελευταία χρόνια έχουν στερήσει από τη μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη σωτήρια βοήθεια.

Οι ΗΠΑ – κάποτε ο κορυφαίος δωρητής στο Αφγανιστάν – μείωσαν σχεδόν όλη τη βοήθεια προς τη χώρα πέρυσι. Πολλοί άλλοι βασικοί δωρητές έχουν επίσης μειώσει σημαντικά τις συνεισφορές τους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας. Τα τρέχοντα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι η βοήθεια που έχει ληφθεί μέχρι στιγμής φέτος είναι 70% χαμηλότερη από ό,τι το 2025.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: BBC