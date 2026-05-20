Έξαλλος ο Κουτλουάι με Παναθηναϊκό και Χέιζ-Ντέιβις: «Σκύψε το κεφάλι και ζήτα συγγνώμη»
Τρομερές ατάκες από τον Ιμπραήμ Κουτλουάι για Παναθηναϊκό και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις – Δείτε όσα είπε σε εκπομπή στην Τουρκία.
«Κόλαφος» ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, στον σχολιασμό του για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια, αλλά και για ένα ποστάρισμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Ο πρώην παίκτης και του Παναθηναϊκού, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τους Πράσινους «σοφτ ομάδα», ενώ για τον Αμερικανό φόργουρντ είπε πως θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να ζητήσει συγγνώμη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κουτλουάι
🏀🗣️ İbrahim Kutluay, Play-off’ta elenen Panathinaikos hakkında:
«Panathinaikos’a baktığında çok kırılgan, yumuşak, dağılmaya müsait bir takım görüyorsun.
Senin hakem diyecek durumun yok. Panathinaikos seyircisi bunları yemez. Bunlar hikaye» (Socrates)pic.twitter.com/Cj0kNEzmtN
— Hızlı Hücum (@hizlihucum) May 20, 2026
«Όταν κοιτάς τον Παναθηναϊκό, βλέπεις μία εύθραυστη, σοφτ ομάδα, που είναι επιρρεπής στην κατάρρευση. Δεν έχεις λόγους να κατηγορείς τον διαιτητή. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα το πιστέψουν αυτό. Αυτή είναι απλώς μία ιστορία», ανέφερε αρχικά για τον Παναθηναϊκό, ενώ στη συνέχεια είπε για τον Χέιζ-Ντέιβις:
«Κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς “παιδικό παιχνίδι”. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσεις του στιλ “δεν με νοιάζει”… Βγες έξω στους δρόμους της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι», τόνισε χαρακτηριστικά.
⚡️🗣️ İbrahim Kutluay, Nigel Hayes-Davis’i eleştirdi:
«Çocuk oyunu dediğin olaydan 5M euro para kazanıyorsun. Kaybetmişsin, kafanı önüne eğ, özür dile.
‘Umursamıyorum’ açıklamaları… Atina’da sokağa çık da göreyim umursayıp umursamadığını.» (Socrates)pic.twitter.com/Cj0kNEzUjl
— Hızlı Hücum (@hizlihucum) May 20, 2026
