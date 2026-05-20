Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Δεν είναι πολλές οι δισκογραφικές εταιρείες που ξεκίνησαν ως ανεξάρτητες και κατάφεραν να μεταμορφωθούν σε πολυεθνικές. Η Virgin Records αποτελεί εξαίρεση – και αυτό οφείλεται στον Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος μπήκε στη μουσική βιομηχανία στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και κατάφερε να την κάνει μια από τις πιο επιτυχημένες της Βρετανίας -και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο- επειδή πόνταρε στους καλλιτέχνες που δεν ήθελε καμία άλλη εταιρεία. Κάπως έτσι από τους Sex Pistols και τους Public Image Ltd βρέθηκε να έχει στους καταλόγους της τους Culture Club και τους Simple Minds.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν άλλη: η στιγμή που έπεισε την Τζάνετ Τζάκσον να βάλει την υπογραφή της στο συμβόλαιο της Virgin. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον θέλωντας να γιορτάσει την 33η επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ Janet, του πρώτου της στην εταιρεία του, αποκάλυψε πως έγινε αυτή η συμφωνία.

Για την ακρίβεια, ιστορική συμφωνία, καθώς διέλυσε οποιοδήποτε οικονομικό ρεκόρ στον χώρο της μουσικής.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον στο στούντιο της Virgin. (Πηγή: Virgin.com)

Το 1991, η Τζάνετ ήταν μια αναγνωρισμένη μουσικός, αδερφή του super star Μάικλ Τζάκσον, με ένα συμβόλαιο που έληγε με την A&M και τις μεγάλες δισκογραφικές να τη θέλουν στο… ρόστερ τους.

«Όλοι ήθελαν να την υπογράψουν και ήξερα ότι έπρεπε να ξεπεράσω πολλά εμπόδια για να τα καταφέρω. Έτσι την πήγα βόλτα με ένα από τα αερόστατά μου για να γλυκάνω την κατάσταση, αλλά ήξερα ότι στο τέλος οι μάνατζέρ της θα κοιτούσαν τα λεφτά» έγραψε σε μια ανάρτησή του στο Instagram.

«Σε όλη μου την επιχειρηματική πορεία, πάντα κοιτούσα να έχω υπό έλεγχο τα έξοδα και να αποφεύγω τα μεγάλα κόστη. Η Τζάνετ ήταν μια εξαίρεση, γιατί πίστευα ότι θα έκανε την Virgin τη μεγαλύτερη δισκογραφική του πλανήτη» τόνισε.

Και δεν είχε άδικο. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον «έσπασε τον κουμπαρά» προκειμένου να κάνει την pop star δική του και δικαιώθηκε. Δύο χρόνια μετά θα κυκλοφορήσει  το Janet, το οποίο θα πουλήσει περισσότερα από 14 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, θα βρεθεί στο Νο1 των charts σε ΗΠΑ και Βρετανία, ενώ έξι singles του θα βρεθούν στο top10 του Billboard Hot 100 – μόλις επτά άλμπουμ το έχουν καταφέρει αυτό.

Ποιο ήταν το νούμερο που γραφόταν πάνω στο συμβόλαιο που της έδωσε ο Ρίτσαρντ Μπράνσον; Κανείς δεν έχει απαντήσει με σιγουριά – υπολογίζεται μεταξύ 32 και 50 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο ήταν υπέρ αρκετό για να γίνει το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας, ξεπερνώντας εκείνα της Μαντόνα και του αδελφού της Μάικλ.

Την ημέρα εκείνη, η Τζάνετ Τζάκσον κέρδιζε τον τίτλο «βασίλισσα της ποπ».

* Κεντρική φωτογραφία: Virgin.com

