Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης

Eίναι η συμμετοχή του Akylas στη Eurovision κομμάτι της καμπάνιας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα;

Το ερώτημα έχει γίνει viral debate στα μέσα κοινωνική δικτύωσης με τους χρήστες να διχάζονται. Κάποιοι υποστηρίζουν πως ναι, ο Akylas στο act του αλλά και ο τίτλος του κομματιού, το επαναλαμβανόμενο Ferto, είναι ένας «έξυπνος, έμμεσος συμβολισμός και μια ξεκάθαρη αναφορά στο διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο».

Άλλοι πάλι, πιο ψύχραιμοι, αναιρούν οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας.

Το debate ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισης της ελληνικής αποστολής στον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης, 12/05.

Οι αναρτήσεις σε Χ και TikTok πήραν «φωτιά» με τη θεωρία να αναδημοσιεύεται από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν η λέξη «ΦΕΡΤΟ» στα γραφικά της σκηνής, σε συνδυασμό με τη δυναμική χορογραφία και την ατμόσφαιρα του act, οδήγησε θεατές στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα.

Για πολλούς, η λέξη λειτούργησε ως μια προστακτική με «βαθύ πολιτιστικό υπόβαθρο. Ένα Φέρτο πίσω με αναφορά στα Γλυπτά ως μήνυμα προς τα εκατομμύρια τηλεθεατών που είδαν το πρώτο μέρος του σόου που ολοκληρώνεται το Σάββατο, 16 Μαΐου, στη Βιέννη».

Το γεγονός ότι η ελληνική αποστολή χρησιμοποίησε μια τόσο έντονη ελληνική λέξη σε ένα παγκόσμιο single, θεωρήθηκε από το κοινό ως μια ευφυής κίνηση ήπιας διπλωματίας (soft power) που απέφυγε το σκόπελο των αυστηρών κανόνων της EBU που απαγορεύουν τα ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα.

Κατά τη διάρκεια του act, ο Akylas μπαίνει σε τρία δωμάτια/πίστες που συμβολίσουν το τρίπτυχο Δόξα/Αιωνιότητα/Λεφτά των στίχων.

Το δεύτερο δωμάτιο που θυμίζει Αρχαία Ελλάδα με τον Μιχάλη Μιχαηλίδη να τον συνοδεύει ως «ζωντανό» άγαλμα είναι και αυτό που έχει προκαλέσει το debate online.

«Ο Ακύλας ζήτησε πίσω τα κλεμμένα μάρμαρα» έγραψε χρήστης στο Χ. «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα! Μπράβο Ακύλα μάγκα» έγραψε άλλο.

«Ένας νέος που έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέας βρέθηκε να στέλνει μηνύματα σε εκατομμύρια κόσμου από τον διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι τα κλεμμένα γλυπτά ζήτησε πίσω» πρόσθεσε τρίτος.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Αkylas ούτε η δημιουργική ομάδα της ελληνικής συμμετοχής έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι η έμπνευση πίσω από το visual concept ήταν τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν το έχουν διαψεύσει επίσης.

Το κοινό της Eurovision, μια κοινότητα που αδιαφορεί συχνά για τις επίσημες εξηγήσεις καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας για οτιδήποτε, έδωσε τηδική του ερμηνεία.

Κορεάτικη καρδιά & άλλες υποθέσεις

Σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ η εμφάνιση του Akylas θέλει να είναι «μια πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με τη μνήμη του θεσμού».

Στην εμφάνιση του, μετά από την ένδειξη «start» της εκκίνησης, ο Akylas, σε επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, καλωσορίζει το κοινό σε ένα ταξίδι στην σκηνή της Eurovision.

Το Ferto, που πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, φαίνεται να κέρδισε το κοινό, με τα social media να καταγράφουν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τρίλεπτου

«Θα είναι μαγικό. Θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο. Πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Akylas και σε όλη την ομάδα. Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει να σκηνοθετώ τις εμφανίσεις μας στην Eurovision και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», είχε πει ο Φωκάς Ευαγγελινός για την εμφάνιση που έχει πλήθος αναφορών.

Στην εκρηκτική και άκρως πρωτότυπη εμφάνιση του, ο Αkylas κέρδισε εντυπώσεις στο Wiener Stadthalle πρωταγωνιστώντας σε ένα concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του χορογράφου.

Ο Αkylas με τα χαρακτηριστικά «γατίσια αυτιά» του, ξεκίνησε το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (φορώντας επίσης αυτιά), χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια του performance, ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι στο catwalk, ενώ σε μια κίνηση-φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου (2005), χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα».

Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, προτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά – ένα σύμβολο της K-pop για τη φιλία και τη θετικότητα, η χειρονομία σχηματίζεται όταν σταυρώνεται ο αντίχειρας με τον δείκτη, έτσι ώστε η ένωσή τους να δημιουργεί το σχήμα μιας μικρής καρδιάς.

Στη συνέχεια, ο Akylas φέρνει την ανατροπή με τους στίχους που απευθύνονται στη μητέρα του να προβάλλονται μεταφρασμένοι στα αγγλικά στις LED οθόνες της σκηνής δίνοντας το πλαίσιο του επίμονου Ferto.

O καλλιτέχνης θα διεκδικήσει το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16/5/2026.

Η κατάρα του νο.6

Η μάχη για το τρόπαιο της Eurovision δεν κρίνεται μόνο στις φωνητικές ικανότητες και τα εφέ, αλλά και στην απόλυτη ρουλέτα της σειράς εμφάνισης.

Η Ελλάδα και ο Αkylas με το Ferto κληρώθηκαν να ανέβουν στη σκηνή από την 6η θέση, μια σειρά που κουβαλάει ένα από τα μεγαλύτερα στατιστικά παράδοξα του θεσμού.

Στη γλώσσα των στατιστικολόγων της Eurovision, η 6η θέση θεωρείται παραδοσιακά «καταραμένη». Σε σχεδόν επτά δεκαετίες ιστορίας, μόλις μία φορά έχει καταφέρει τραγούδι να κερδίσει το βραβείο έχοντας εμφανιστεί έκτο κατά σειρά.

Αυτό συνέβη το 10% των συνολικών συμμετοχών εκείνης της χρονιάς, δηλαδή το 1957, όταν ο διαγωνισμός βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα και οι χώρες που συμμετείχαν ήταν μόλις 10.

Από τότε που το show γιγαντώθηκε και απέκτησε τη σημερινή του μορφή, η 6η θέση μοιάζει να «καταπίνεται» από τα τραγούδια που ακολουθούν στο δεύτερο μισό της βραδιάς.

«Η 6η θέση είναι ένα τηλεοπτικό ναρκοπέδιο, αλλά το νέο televoting μπορεί να γίνει ο πυροτεχνουργός της Ελλάδας»

Το νέο televoting ως σανίδα σωτηρίας Γιατί όμως η ελληνική αποστολή χαμογελάει παρά τα αρνητικά στατιστικά; Η απάντηση κρύβεται στις πρόσφατες ριζικές αλλαγές των κανονισμών ψηφοφορίας.

Το νέο σύστημα του televoting, που επιτρέπει στο κοινό να ψηφίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο της έναρξης του show (πριν καν βγουν όλα τα τραγούδια στη σκηνή), αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η θέση 2 «νεκροταφείο» των φαβορί

Μέσα στην ατυχία της, η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται τυχερή που απέφυγε τον απόλυτο τρόμο των παραγωγών: τη θέση εμφάνισης 2.

Αν το νούμερο 6 έχει έναν νικητή, η δεύτερη θέση της βραδιάς δεν έχει δώσει ποτέ στην ιστορία της Eurovision την πρώτη θέση σε κανέναν καλλιτέχνη. Θεωρείται το τηλεοπτικό «μαύρο κουτί», καθώς το κοινό συνήθως χρησιμοποιεί εκείνα τα λεπτά για να εγκλιμαστεί στο show, ξεχνώντας γρήγορα τι είδε.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Αkylas και το Ferto έχουν μπροστά τους μια χρυσή ευκαιρία. Αν το ελληνικό act καταφέρει να σπάσει το στερεότυπο της 6ης θέσης, δεν θα μιλάμε απλώς για μια μεγάλη βαθμολογική επιτυχία, αλλά για την κατάρριψη ενός από τα πιο ανθεκτικά τηλεοπτικά ταμπού στην ιστορία της ευρωπαϊκής pop κουλτούρας.