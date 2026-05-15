magazin
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 19:55
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη - Έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης
The Good Life 15 Μαΐου 2026, 15:40

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Eίναι η συμμετοχή του Akylas στη Eurovision κομμάτι της καμπάνιας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα;

Το ερώτημα έχει γίνει viral debate στα μέσα κοινωνική δικτύωσης με τους χρήστες να διχάζονται. Κάποιοι υποστηρίζουν πως ναι, ο Akylas στο act του αλλά και ο τίτλος του κομματιού, το επαναλαμβανόμενο Ferto, είναι ένας «έξυπνος, έμμεσος συμβολισμός και μια ξεκάθαρη αναφορά στο διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο».

Άλλοι πάλι, πιο ψύχραιμοι, αναιρούν οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας.

Το debate ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισης της ελληνικής αποστολής στον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης, 12/05.

Οι αναρτήσεις σε Χ και TikTok πήραν «φωτιά» με τη θεωρία να αναδημοσιεύεται από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν η λέξη «ΦΕΡΤΟ» στα γραφικά της σκηνής, σε συνδυασμό με τη δυναμική χορογραφία και την ατμόσφαιρα του act, οδήγησε θεατές στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα.

«Ένας νέος που έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέας βρέθηκε να στέλνει μηνύματα σε εκατομμύρια κόσμου από τον διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι τα κλεμμένα γλυπτά ζήτησε πίσω»

Για πολλούς, η λέξη λειτούργησε ως μια προστακτική με «βαθύ πολιτιστικό υπόβαθρο. Ένα Φέρτο πίσω με αναφορά στα Γλυπτά ως μήνυμα προς τα εκατομμύρια τηλεθεατών που είδαν το πρώτο μέρος του σόου που ολοκληρώνεται το Σάββατο, 16 Μαΐου, στη Βιέννη».

Το γεγονός ότι η ελληνική αποστολή χρησιμοποίησε μια τόσο έντονη ελληνική λέξη σε ένα παγκόσμιο single, θεωρήθηκε από το κοινό ως μια ευφυής κίνηση ήπιας διπλωματίας (soft power) που απέφυγε το σκόπελο των αυστηρών κανόνων της EBU που απαγορεύουν τα ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα.

Κατά τη διάρκεια του act, ο Akylas μπαίνει σε τρία δωμάτια/πίστες που συμβολίσουν το τρίπτυχο Δόξα/Αιωνιότητα/Λεφτά των στίχων.

Το δεύτερο δωμάτιο που θυμίζει Αρχαία Ελλάδα με τον Μιχάλη Μιχαηλίδη να τον συνοδεύει ως «ζωντανό» άγαλμα είναι και αυτό που έχει προκαλέσει το debate online.

«Ο Ακύλας ζήτησε πίσω τα κλεμμένα μάρμαρα» έγραψε χρήστης στο Χ. «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα! Μπράβο Ακύλα μάγκα» έγραψε άλλο.

«Ένας νέος που έπαιζε μουσική στην Καπνικαρέας βρέθηκε να στέλνει μηνύματα σε εκατομμύρια κόσμου από τον διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι τα κλεμμένα γλυπτά ζήτησε πίσω» πρόσθεσε τρίτος.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Αkylas ούτε η δημιουργική ομάδα της ελληνικής συμμετοχής έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι η έμπνευση πίσω από το visual concept ήταν τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν το έχουν διαψεύσει επίσης.

Το κοινό της Eurovision, μια κοινότητα που αδιαφορεί συχνά για τις επίσημες εξηγήσεις καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας για οτιδήποτε, έδωσε τηδική του ερμηνεία.

Κορεάτικη καρδιά & άλλες υποθέσεις

Σύμφωνα με τηλεοπτικό ρεπορτάζ η εμφάνιση του Akylas θέλει να είναι «μια πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με τη μνήμη του θεσμού».

Στην εμφάνιση του, μετά από την ένδειξη «start» της εκκίνησης, ο Akylas, σε επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, καλωσορίζει το κοινό σε ένα ταξίδι στην σκηνή της Eurovision.

Το Ferto, που πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, φαίνεται να κέρδισε το κοινό, με τα social media να καταγράφουν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τρίλεπτου

YouTube thumbnail

«Θα είναι μαγικό. Θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο. Πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Akylas και σε όλη την ομάδα. Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει να σκηνοθετώ τις εμφανίσεις μας στην Eurovision και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», είχε πει ο Φωκάς Ευαγγελινός για την εμφάνιση που έχει πλήθος αναφορών.

Στην εκρηκτική και άκρως πρωτότυπη εμφάνιση του, ο Αkylas κέρδισε εντυπώσεις στο Wiener Stadthalle πρωταγωνιστώντας σε ένα concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του χορογράφου.

Ο Αkylas με τα χαρακτηριστικά «γατίσια αυτιά» του, ξεκίνησε το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (φορώντας επίσης αυτιά), χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια του performance, ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι στο catwalk, ενώ σε μια κίνηση-φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου (2005), χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα».

Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, προτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά – ένα σύμβολο της K-pop για τη φιλία και τη θετικότητα, η χειρονομία σχηματίζεται όταν σταυρώνεται ο αντίχειρας με τον δείκτη, έτσι ώστε η ένωσή τους να δημιουργεί το σχήμα μιας μικρής καρδιάς.

Στη συνέχεια, ο Akylas φέρνει την ανατροπή με τους στίχους που απευθύνονται στη μητέρα του να προβάλλονται μεταφρασμένοι στα αγγλικά στις LED οθόνες της σκηνής δίνοντας το πλαίσιο του επίμονου Ferto.

O καλλιτέχνης θα διεκδικήσει το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16/5/2026.

Η κατάρα του νο.6

Η μάχη για το τρόπαιο της Eurovision δεν κρίνεται μόνο στις φωνητικές ικανότητες και τα εφέ, αλλά και στην απόλυτη ρουλέτα της σειράς εμφάνισης.

Η Ελλάδα και ο Αkylas με το Ferto κληρώθηκαν να ανέβουν στη σκηνή από την 6η θέση, μια σειρά που κουβαλάει ένα από τα μεγαλύτερα στατιστικά παράδοξα του θεσμού.

Στη γλώσσα των στατιστικολόγων της Eurovision, η 6η θέση θεωρείται παραδοσιακά «καταραμένη». Σε σχεδόν επτά δεκαετίες ιστορίας, μόλις μία φορά έχει καταφέρει τραγούδι να κερδίσει το βραβείο έχοντας εμφανιστεί έκτο κατά σειρά.

Αυτό συνέβη το 10% των συνολικών συμμετοχών εκείνης της χρονιάς, δηλαδή το 1957, όταν ο διαγωνισμός βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα και οι χώρες που συμμετείχαν ήταν μόλις 10.

Από τότε που το show γιγαντώθηκε και απέκτησε τη σημερινή του μορφή, η 6η θέση μοιάζει να «καταπίνεται» από τα τραγούδια που ακολουθούν στο δεύτερο μισό της βραδιάς.

«Η 6η θέση είναι ένα τηλεοπτικό ναρκοπέδιο, αλλά το νέο televoting μπορεί να γίνει ο πυροτεχνουργός της Ελλάδας»

Το νέο televoting ως σανίδα σωτηρίας Γιατί όμως η ελληνική αποστολή χαμογελάει παρά τα αρνητικά στατιστικά; Η απάντηση κρύβεται στις πρόσφατες ριζικές αλλαγές των κανονισμών ψηφοφορίας.

Το νέο σύστημα του televoting, που επιτρέπει στο κοινό να ψηφίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο της έναρξης του show (πριν καν βγουν όλα τα τραγούδια στη σκηνή), αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η θέση 2 «νεκροταφείο» των φαβορί

Μέσα στην ατυχία της, η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται τυχερή που απέφυγε τον απόλυτο τρόμο των παραγωγών: τη θέση εμφάνισης 2.

Αν το νούμερο 6 έχει έναν νικητή, η δεύτερη θέση της βραδιάς δεν έχει δώσει ποτέ στην ιστορία της Eurovision την πρώτη θέση σε κανέναν καλλιτέχνη. Θεωρείται το τηλεοπτικό «μαύρο κουτί», καθώς το κοινό συνήθως χρησιμοποιεί εκείνα τα λεπτά για να εγκλιμαστεί στο show, ξεχνώντας γρήγορα τι είδε.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Αkylas και το Ferto έχουν μπροστά τους μια χρυσή ευκαιρία. Αν το ελληνικό act καταφέρει να σπάσει το στερεότυπο της 6ης θέσης, δεν θα μιλάμε απλώς για μια μεγάλη βαθμολογική επιτυχία, αλλά για την κατάρριψη ενός από τα πιο ανθεκτικά τηλεοπτικά ταμπού στην ιστορία της ευρωπαϊκής pop κουλτούρας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

World
ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Techno ἐν Μοναστηρίῳ 15.05.26

Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
«Σταματήστε τη γενοκτονία» 13.05.26

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
The Good Life 12.05.26

Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του

Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Σύνταξη
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των μεγάλων απόντων
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26 Upd: 19:55

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο των μεγάλων απόντων

Αυλαία στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με ηχηρή απουσία αυτή του Κώστα Καραμανλή. Έτερος μεγάλος απών θα είναι ο διαγραφείς Αντώνης Σαμαράς. Η εναρκτήρια ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη και το στοίχημα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 15.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα

Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε […]

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Αντιδρά ο Γερμανός 15.05.26

Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Γεώργιος Μαζιάς
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15.05.26

Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών
Bloomberg 15.05.26

Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών

Πώς το γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την premium εξυπηρέτηση της American Express για ταξίδια γυναικών, κρατήσεις βίζας και απόλυτη μυστικότητα;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου
Πολιτική 15.05.26

Υποκλοπές: Η τελευταία ευκαιρία ώστε να σωθεί η χαμένη τιμή του Άρειου Πάγου

Με φόντο τις υποκλοπές, όλα τα φώτα της υπόθεσης πέφτουν πάνω στον αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, που οι πληροφορίες τον θέλουν ένα από τα ισχυρά φαβορί διαδοχής του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκε μετωπικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας που εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Ελλάδα 15.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies