newspaper
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.06.2026 | 15:53
Τρίκαλα: Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκπρόσωπος τουρκικού Υπουργείου Άμυνας: Παρακολουθούμε στενά τα εξοπλιστικά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου
Πολιτική 04 Ιουνίου 2026, 16:54

Εκπρόσωπος τουρκικού Υπουργείου Άμυνας: Παρακολουθούμε στενά τα εξοπλιστικά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ η Τουρκία διατηρεί την αποφασιστικότητά της όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Φωτάκη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Υπό τη στενή παρακολούθηση της Τουρκίας είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες τους στην ευρύτερη περιοχή, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της γείτονος, Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ.

Η Τουρκία παρακολουθεί τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Κύπρου

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σημείωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί «στενά και προσεκτικά τις πρόσφατες δραστηριότητες αναφορικά με τα εξοπλιστικά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η χώρα μας, ενώ τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας και της ΤΔΒΚ (σς όπως αποκαλεί η Τουρκία τα κατεχόμενα στην Κύπρο)».

Υποστήριξε δε ότι «αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για κούρσες εξοπλισμών και ενέργειες που θα αυξήσουν την ένταση».

Και σημείωσε ότι «η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας αποτελεί θέμα που πρέπει να εξετάσει πρωτίστως ο ελληνικός λαός».

Στο στόχαστρο της Άγκυρας παραμένει το Ισραήλ

Την ίδια στιγμή ο Ακτούρκ επιτέθηκε στο Ισραήλ, λέγοντας ότι η επιθετική και επεκτατική στάση του στη Μέση Ανατολή επιδεινώνει καθημερινά την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.

Όπως είπε «το Ισραήλ, αφενός, επεκτείνει τις κατεχόμενες περιοχές του στο Λίβανο, αναγκάζοντας τους Λιβανέζους σε μόνιμη μετανάστευση, και αφετέρου, κάνει τα στραβά μάτια στις προκλητικές ενέργειες των ισραηλινών εξτρεμιστικών ομάδων στο Τέμενος Αλ Άκσα».

«Απέναντι σε αυτές τις ενέργειες, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στοχεύουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο τούρκος αξιωματούχος.

Ενώ επανέλαβε τη σημασία που έχει για την περιοχή «η επίτευξη μόνιμης ειρήνης μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και ευχόμαστε στις πλευρές να επιδείξουν σύνεση και εποικοδομητική στάση».

Η άσκηση Denizkurdu

Αναφερόμενος στις ασκήσεις που διεξάγουν οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο Ακτούρκ σημείωσε την άσκηση «Denizkurdu-II», η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 4 Ιουνίου και διεξάγεται στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό, όπως είπε, «την ανάπτυξη των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον με πολλαπλές απειλές και τη δοκιμή γυμνασίων διαλειτουργικότητας, στην οποία συμμετέχουν 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα».

Η άσκηση Denizkurdu-II θα συνεχιστεί έως τις 14 Ιουνίου.

Τέλος ο Ακτούρκ έστειλε μήνυμα ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι αποτελασματικές, αποτρεπτικές και πάντα έτοιμες για την την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας σε θάλασσα και αέρα έως τις διεθνείς αποστολές και δραστηριότητες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χτύπησε» την αγορά η τραπεζική πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χτύπησε» την αγορά η τραπεζική πτώση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Προσηλωμένοι στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας
Διπλωματία 04.06.26

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Προσηλωμένοι στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας

Η Ελλάδα με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ σημειώνει ότι τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση
Η ομιλία του 04.06.26

Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» δημοσιευμάτων για το ν/σ της «Γαλάζιας Πατρίδας» – Ουδέν σχόλιο προς το παρόν από το ΥΠΕΞ
Πολιτική 04.06.26

Ελληνοτουρκικός «πόλεμος» δημοσιευμάτων για το ν/σ της «Γαλάζιας Πατρίδας» – Ουδέν σχόλιο προς το παρόν από το ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί στάση αναμονής για το ν/σ της «Γαλάζιας Πατρίδας» και περιμένει το τελικό κείμενο, ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν αύξηση της έντασης από την πλευρά της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες
Διπλωματία 03.06.26

Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες

Σαφές μήνυμα της Ελλάδας στην Ουκρανία για το drone πως με την εξαγωγή του πολέμου στη Μεσόγειο «διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημήτρης Χούπης: Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου
Θεσσαλονίκη 03.06.26

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, συναντήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς με τον τούρκο ομόλογό - Επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας
Πολιτική 03.06.26

Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας

Ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές σε δείπνο για τα Ποσειδώνια 2026 σημείωσε ότι το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά θα συνεχιστεί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της
Διπλωματία 03.06.26

Νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε νόμο τις διεκδικήσεις της

Τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν το παιχνίδι των διαρροών για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», με αναλυτές να επισημαίνουν τους κινδύνους για την Αθήνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Σύνταξη
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 27.05.26

Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ ανεβάζει τους τόνους και κάνει λόγο για προσπάθεια τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 27.05.26

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο διαμηνύει η Αθήνα
Διπλωματία 20.05.26

ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο»

Το τελικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα περιμένει η Αθήνα προκειμένου να τοποθετηθεί, ενώ στο θέμα του ουκρανικού drone, σημειώνεται πως όταν υπάρξει πόρισμα θα γίνουν και τα απαραίτητα διαβήματα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΠΟ: Ο Γκαγκάτσης δεν απάντησε στις καταγγελίες Καραπαπά για τη διαιτησία
On Field 04.06.26

ΕΠΟ: Ο Γκαγκάτσης δεν απάντησε στις καταγγελίες Καραπαπά για τη διαιτησία

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς ανέλυσε τους δέκα λόγους της αποτυχίας του Λανουά, έκανε και καταγγελίες, όμως ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης προτίμησε τις αοριστολογίες

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Βουλή: Φοιτητές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 – «Θα πουλάνε πτυχία, ενώ εμείς μοχθούμε δέκα χρόνια»
Κραυγή αγωνίας 04.06.26

Φοιτητές στη Βουλή ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 - «Θα πουλάνε πτυχία, ενώ εμείς μοχθούμε δέκα χρόνια»

Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή από φοιτητές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. «Η έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης στοχεύει ευθέως στην υπονόμευση της δημόσιας παιδείας».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά τη «θλίψη και οργή» Μητσοτάκη για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας από τον Π. Μαρινάκη
Επικαιρότητα 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά τη «θλίψη και οργή» Μητσοτάκη για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας από τον Π. Μαρινάκη

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων πολιτικών επιλογών της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Προσηλωμένοι στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας
Διπλωματία 04.06.26

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Προσηλωμένοι στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας

Η Ελλάδα με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ σημειώνει ότι τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παίζοντας μπάλα στην πόλη του Πελέ…
Ποδόσφαιρο 04.06.26

Παίζοντας μπάλα στην πόλη του Πελέ…

Στην πανέμορφη Στοκχόλμη όπου γράφτηκε, ίσως η πιο γλυκιά ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου η Εθνική μας σε ένα τεστ… Μουντιάλ απέναντι στους Σουηδούς που πάνε Αμερική.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Γερμανία: Η οικονομική κατάσταση της χώρας, βασική ανησυχία των Γερμανών – Περαιτέρω πτώση της κυβέρνησης Μερτς
Κόσμος 04.06.26

Γερμανία: Η οικονομική κατάσταση της χώρας, βασική ανησυχία των Γερμανών – Περαιτέρω πτώση της κυβέρνησης Μερτς

Σε νέα δημοσκόπηση, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία εξακολουθεί να προηγείται με 27% - Η οικονομία έχει πλέον αντικαταστήσει τη μετανάστευση στην ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων των Γερμανών

Σύνταξη
Το ΒΗΜΑgazino μας προσκαλεί σε μια συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων ιδεών
Σύγχρονη εποχή 04.06.26

Το ΒΗΜΑgazino μας προσκαλεί σε μια συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων ιδεών

Το ΒΗΜΑgazino κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ και προσκαλεί τους αναγνώστες σε μια συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων ιδεών, του πολιτισμού, της δημιουργίας και των προσωπικοτήτων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εποχή.

Σύνταξη
Το Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην κορυφή της λίστας με τις πιο παραμελημένες κρίσεις στον κόσμο
Συμβούλιο Προσφύγων Νορβηγίας 04.06.26

Το Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην κορυφή της λίστας με τις πιο παραμελημένες κρίσεις στον κόσμο

Σύμφωνα με την έκθεση του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων, στον κατάλογο των παραμελημένων κρίσεων περιλαμβάνονται επίσης η Υεμένη, το Αφγανιστάν, η Ονδούρα, ο Ισημερινός και το Καμερούν.

Σύνταξη
Η δραματική κρίση του Ερυθρού Αστέρα στο πόλο
Άλλα Αθλήματα 04.06.26

Η δραματική κρίση του Ερυθρού Αστέρα στο πόλο

Δεκατρία χρόνια μετά την κατάκτηση της Euroleague, ο ιστορικός σύλλογος του Βελιγραδίου βρίσκεται αντιμέτωπος με χρέη, αποχωρήσεις αθλητών και αβέβαιο μέλλον

Γεώργιος Μαζιάς
Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες
Επικαιρότητα 04.06.26

Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες

«Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο
Διάγγελμα Κασέμ 04.06.26

Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο

Ο Ναΐμ Κασέμ, ηγέτης της Χεζμπολάχ, είπε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου ισοδυναμεί με «παραίτηση και ήττα» - «Δεν έχουμε δεσμευτεί απέναντι σε κανέναν να μην αντισταθούμε στην επιθετικότητα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ
«Είναι σχεδόν αδύνατο» 04.06.26

Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ - «Προτιμώ να διαβάσω ένα βιβλίο»

«Ατέλειες, ανακρίβειες, υποκρισία προς το κοινό, λάθος ηθοποιοί ή απλά ηλίθιες μαλ@κίες συνήθως καταστρέφουν κάθε νέα ταινία που βγαίνει», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ταραντίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας
Πολιτική 04.06.26

Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας

Στα πολιτικά και επιχειρηματικά πηγαδάκια της δεξίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας πολλοί σχολίαζαν το εύρος των παρουσιών και τη θερμή ανταπόκριση που είχε η πρόσκληση του Βασίλη Κικίλια.

Σύνταξη
Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση
Επικαιρότητα 04.06.26

Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση

«Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα», τόνισε το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας

Σύνταξη
Γαλλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού – Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της
Κόσμος 04.06.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού στη Γαλλία - Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της

Τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα μίας φίλης της, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε έχει ήδη κατηγορηθεί για το βιασμό δυο μικρών κοριτσιών, φίλων της κόρης του.

Σύνταξη
Νάσος Αθανασίου: Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή – Πλήθος κόσμου στην κηδεία
Στα Άνω Βριλήσσια 04.06.26

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου - Πλήθος κόσμου στην κηδεία

Ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Νάσο Αθανασίου - «Υπήρξε δημοσιογράφος που αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή», τόνισε η ΕΣΗΕΑ

Σύνταξη
Αστυνομική βία στην Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης
Ανθρώπινα Δικαιώματα 04.06.26

Αστυνομική βία στην Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης

Την απαγόρευση της χρήσης φονικών όπλων και την προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνέρχεσθαι ζητά από τις ελληνικές αρχές με νέα της καμπάνια η Διεθνής Αμνηστία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies