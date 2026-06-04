Εκπρόσωπος τουρκικού Υπουργείου Άμυνας: Παρακολουθούμε στενά τα εξοπλιστικά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου

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Υπό τη στενή παρακολούθηση της Τουρκίας είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες τους στην ευρύτερη περιοχή, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της γείτονος, Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ.

Η Τουρκία παρακολουθεί τα εξοπλιστικά Ελλάδας και Κύπρου

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σημείωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί «στενά και προσεκτικά τις πρόσφατες δραστηριότητες αναφορικά με τα εξοπλιστικά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η χώρα μας, ενώ τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας και της ΤΔΒΚ (σς όπως αποκαλεί η Τουρκία τα κατεχόμενα στην Κύπρο)».

Υποστήριξε δε ότι «αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για κούρσες εξοπλισμών και ενέργειες που θα αυξήσουν την ένταση».

Και σημείωσε ότι «η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας αποτελεί θέμα που πρέπει να εξετάσει πρωτίστως ο ελληνικός λαός».

Στο στόχαστρο της Άγκυρας παραμένει το Ισραήλ

Την ίδια στιγμή ο Ακτούρκ επιτέθηκε στο Ισραήλ, λέγοντας ότι η επιθετική και επεκτατική στάση του στη Μέση Ανατολή επιδεινώνει καθημερινά την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.

Όπως είπε «το Ισραήλ, αφενός, επεκτείνει τις κατεχόμενες περιοχές του στο Λίβανο, αναγκάζοντας τους Λιβανέζους σε μόνιμη μετανάστευση, και αφετέρου, κάνει τα στραβά μάτια στις προκλητικές ενέργειες των ισραηλινών εξτρεμιστικών ομάδων στο Τέμενος Αλ Άκσα».

«Απέναντι σε αυτές τις ενέργειες, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στοχεύουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο τούρκος αξιωματούχος.

Ενώ επανέλαβε τη σημασία που έχει για την περιοχή «η επίτευξη μόνιμης ειρήνης μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και ευχόμαστε στις πλευρές να επιδείξουν σύνεση και εποικοδομητική στάση».

Η άσκηση Denizkurdu

Αναφερόμενος στις ασκήσεις που διεξάγουν οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο Ακτούρκ σημείωσε την άσκηση «Denizkurdu-II», η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 4 Ιουνίου και διεξάγεται στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό, όπως είπε, «την ανάπτυξη των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον με πολλαπλές απειλές και τη δοκιμή γυμνασίων διαλειτουργικότητας, στην οποία συμμετέχουν 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα».

Η άσκηση Denizkurdu-II θα συνεχιστεί έως τις 14 Ιουνίου.

Τέλος ο Ακτούρκ έστειλε μήνυμα ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι αποτελασματικές, αποτρεπτικές και πάντα έτοιμες για την την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας σε θάλασσα και αέρα έως τις διεθνείς αποστολές και δραστηριότητες.