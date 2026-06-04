Γερμανία: Η οικονομική κατάσταση της χώρας, βασική ανησυχία των Γερμανών – Περαιτέρω πτώση της κυβέρνησης Μερτς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αύξηση της ανησυχίας για την οικονομική κατάσταση της χώρας και περαιτέρω επιδείνωση της εικόνας της κυβέρνησης δείχνει νέα δημοσκόπηση, στην οποία η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμα.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση DeutschlandTrend του Ινστιτούτου infratest dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, μόνο το 13% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά την οικονομική κατάσταση στη Γερμανία – ποσοστό κατά επτά μονάδες χαμηλότερο από ό,τι τον περασμένο Ιανουάριο και ιστορικά χαμηλότερο από την εποχή της κρίσης στην Ευρωζώνη.

Σχετικά με τις προσωπικές οικονομικές προοπτικές τους, οι ερωτηθέντες δήλωσαν σε ποσοστό 53% ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες εντός των προσεχών δώδεκα μηνών, ενώ το 38% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης. Ειδικά μάλιστα για τους κατοίκους των ανατολικών κρατιδίων, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50%. Συνολικά, μόνο το 6% των ερωτηθέντων περιμένει ότι η οικονομική κατάστασή του θα βελτιωθεί.

Στο ίδιο πνεύμα, φαίνεται ότι η οικονομία έχει πλέον αντικαταστήσει τη μετανάστευση στην ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων της χώρας. Το 27% θεωρεί την οικονομική κατάσταση ως το πρωτεύον καθήκον της πολιτικής και ακολουθούν η μετανάστευση και το προσφυγικό με 21%, η κοινωνική αδικία, η φτώχεια και το εισόδημα των πολιτών με 18%, το συνταξιοδοτικό με 12%, η παιδεία με 11% και η προστασία του περιβάλλοντος με 10%.

Ανεβαίνει η ακροδεξιά, αλλά δεν την θέλουν στην κυβέρνηση

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η AfD εξακολουθεί να προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), η οποία υποχωρεί κατά μία μονάδα και βρίσκεται στο 23%. Στην τρίτη θέση παραμένουν οι Πράσινοι με 14% (-1) και ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 13% (+1) και η Αριστερά με 10%, επίσης χωρίς μεταβολή των δυνάμεών της.

Σε αυτό το κλίμα, η ικανοποίηση των πολιτών από το έργο του κυβερνητικού συνασπισμού καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό με 12%, κατά μία μονάδα πιο χαμηλά από ό,τι τον περασμένο μήνα. Η ενίσχυση της AfD, αλλά και οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις στα κρατίδια της Σαξονίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, εντείνουν τη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς σε κυβερνητικούς συνασπισμούς. Το 41% (+1) των ερωτηθέντων εξακολουθεί να απορρίπτει την προοπτική, το 31% (+1) δηλώνει ότι η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση, ενώ το 24% πιστεύει ότι πρέπει να επιδιώκεται συνεργασία και με την AfD.