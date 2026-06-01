Γερμανία: Νέα δημοσκόπηση – Τι λένε για ενδεχόμενη παραίτηση Μερτς οι ψηφοφόροι
Ο Φρίντριχ Μερτς είναι ο πιο αντιδημοφιλής πολιτικός στη Γερμανία
- Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο γυναικών που έκαναν πεζοπορία στον Όλυμπο
- «Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση
- Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο - Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
- Έτοιμος να γίνει τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ ίσως συγχωνεύσει Tesla και SpaceX
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Δεν θα ωφελούσε τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ενδεχόμενη παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς από την καγκελαρία, εκτιμά η πλειοψηφία των Γερμανών, ωστόσο υψηλό παραμένει και το ποσοστό εκείνων που εκφράζουν αντίθετη άποψη, επιβεβαιώνοντας την κρίση που σοβεί στους κόλπους των Χριστιανοδημοκρατών και την αμφισβήτηση στο πρόσωπο του αρχηγού τους.
Κύκλοι του καγκελάριου απέρριψαν τις εικασίες για παραίτηση, κάνοντας λόγο για «τρελά σενάρια»
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του περιοδικού Stern και των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, το 53% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η Χριστιανική Ένωση θα ωφελείτο εάν ο Φρίντριχ Μερτς παραιτείτο από τη θέση του καγκελάριου.
Αντίθετη άποψη εκφράζει το 41%, ενώ ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών των CDU και CSU το 42% πιστεύει ότι η παράταξη θα είχε καλύτερη τύχη με έναν άλλον καγκελάριο. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 56%.
Σενάρια για την αντικατάσταση Μερτς
Τις τελευταίες εβδομάδες διακινούνται σενάρια για πιθανή αντικατάσταση του Φρίντριχ Μερτς τόσο από την ηγεσία του κόμματός του όσο και από την καγκελαρία, λόγω της περιορισμένης δημοτικότητάς του και των χαμηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις. Ως πιθανότερος διάδοχος εμφανίζεται μάλιστα ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέντρικ Βουστ. Κύκλοι του καγκελάριου απέρριψαν τις εικασίες, κάνοντας λόγο για «τρελά σενάρια».
Σήμερα ο κ. Μερτς έχει προγραμματιστεί να μιλήσει παρουσία του κ. Βουστ σε διημερίδα που διοργανώνεται από την τοπική οργάνωση του CDU στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τόπο καταγωγής και του ίδιου του καγκελάριου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μερτς θεωρείται ο πιο αντιδημοφιλής πολιτικός στη Γερμανία.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🇩🇪 Chancellor Friedrich Merz has been in office for a few months and is already the most unpopular top politician in Germany.
That might be a record even by German standards.
Source: BILD https://t.co/OJ6skIxy3c pic.twitter.com/QVwEGRo1tt
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026
- Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
- Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου!
- Γερμανία: Νέα δημοσκόπηση – Τι λένε για ενδεχόμενη παραίτηση Μερτς οι ψηφοφόροι
- Μύκονος: Κοσμοσυρροή στα Ματογιάννια το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού
- Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
- Μετά τα έξυπνα γυαλιά, η Meta ετοιμάζει μενταγιόν ΑΙ
- Διάσωση 83 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης
- Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ντόρσεϊ – Τα δεδομένα για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις