Ναταλία Δραγούμη – Αλέξης Γεωργούλης: Πώς είναι η συνεργασία τους στο θέατρο
Η Ναταλία Δραγούμη – Αλέξης Γεωργούλης βρίσκονται στις τελικές πρόβες.
H Ναταλία Δραγούμη και ο Αλέξης Γεωργούλης πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Το αγόρι απέναντι». Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν στην εκπομπή «Βuongiorno» για τη συνεργασία τους.
Πρόκειται για το ολοκαίνουργιο καλοκαιρινό μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος.
Η παράσταση είναι επενδυμένη μουσικά με τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα.
Τι θα δούμε στην παράσταση
«Η παράσταση αυτή είναι κάτι που εμένα μου γεννάει πάρα πολλές μνήμες από τα παλιά τα χρόνια.
Είναι μία συνταγή η οποία έχει τα καλύτερα υλικά και κυρίως η μουσική του Μίμη Πλέσσα, που είναι νομίζω από τις πιο σημαντικές παρακαταθήκες μουσικά που έχει αφήσει αυτή η εποχή σε μας», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης.
«Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για μνα ανέβει αυτή η παράσταση στην οποία πιστεύω πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά γραμμένη. Το έργο είναι δροσερό, αστείο, χαρούμενο, από τον Μιχάλη Ρέππα και τον Θανάση Παπαθανασίου», είπε η Ναταλία Δραγούμη.
Για τον ρόλο του ο Αλέξης Γεωργούλης είπε: «Υποδύομαι έναν ψαρά, πολύ φτωχό, πολύ τίμιο όμως, που ακολουθεί την καρδιά του.
Πιστεύει στο να τον καθοδηγεί το μέσα του, που στο τέλος τον φτάνει στην καλύτερη δυνατή πιθανή εκδοχή των πραγμάτων. Ο κόσμος όταν με βλέπει στον δρόμο μου λέει “πως αδυνάτισες έτσι”».
Αλέξης Γεωργούλης: Η επιστροφή του στο θέατρο
«Νομίζω είναι συγκυρίες που έρχονται και… ή αφήνεσαι, ή παίρνεις παραπάνω κιλά για κάποιο λόγο, όπως στο My Big Fat Greek Wedding είχε γίνει μια παρεξήγηση με τη σκηνοθέτιδα, με τη Νία»
Η Ναταλία Δραγούμη επεσήμανε για τον ρόλο της: «Εγώ κάνω την Ελληνοαμερικάνα, την Καρολάιν. Και έρχομαι στο νησί για να κάνω επενδύσεις και φέρνω τα πάνω κάτω».
Για τα επαγγελματικά της η αγαπημένη ηθοποιός τόνισε: «Στην ΕΡΤ ήμουν πέρσι με σειρά και θα είμαι και του χρόνου με τη σειρά «Το Madre» της Ντενίση. Οπότε, είμαι κατά κάποιο τρόπο στο δυναμικό της ΕΡΤ, αλλά ως εκπομπή δεν ξέρω. Φυσικά και είμαι ανοιχτή σε κάποια πρόταση εκπομπής, αλλά θέλω να είναι κάτι που μ’ αρέσει, που με εκφράζει και που μπορώ να το κάνω».
