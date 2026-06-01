Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

«Σε περίπτωση που με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία», φώναζε σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες γειτόνων στο ΕΡΤnews η 39χρονη μητέρα που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο τον σύζυγό της.

Ο 41χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύντροφό του, την ώρα που μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους.

Το στυγερό έγκλημα του οποίου τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα αποκαλύφθηκε λίγη ώρα μετά την διάπραξη του, από τις φωνές του θύματος και την κινητοποίηση των γειτόνων που κάλεσαν την αστυνομία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν γείτονες άκουσαν τις έντονες φωνές της άτυχης γυναίκας από το διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Κανάρη. Αμέσως κάλεσαν το «100»

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα αντίκρισαν μία σοκαριστική εικόνα. Ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους, δίπλα στο κρεβάτι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι το οποίο ήταν τοποθετημένο στο χέρι της.

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του φονικού

Η πιο τραγική διάσταση της υπόθεσης είναι, ότι το έγκλημα διαπράχθηκε την ώρα που τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών βρίσκονταν στο σπίτι. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις Αρχές και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους και ψυχολογική υποστήριξη.