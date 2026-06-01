«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», έρχεται με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 1 και την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:50, έτοιμη να μας θυμίσει πως οι απλές καθημερινές, οικογενειακές καταστάσεις μπορούν να γίνουν αφορμή για την πιο πηγαία και σπαρταριστή κωμωδία.

Θα καταφέρουν η Σάρα και ο Μιχάλης να μεταδώσουν στα παιδιά τους την αξία της περιβαλλοντικής ευαισθησίας ή η ανακύκλωση στο σπίτι θα καταλήξει σε φιάσκο;

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι επιστρατεύει κάθε πιθανή στρατηγική για να πείσει τη Χαρά και τον Τάσο να διαβάζουν χωρίς τη δική τους βοήθεια.

Τέλος, ο Σταύρος μπλέκει σε έναν διαδικτυακό πόλεμο με τους αναγνώστες του Urbanic, ενώ παράλληλα τρομάζει στη σκέψη πως μια γυναίκα τον έχει καταραστεί!

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 34 – «Περιβάλλον» (Δευτέρα 1 Ιουνίου στις 20:50)

Στο σπίτι της οικογένειας Πολίτη η μία «πράσινη» δραστηριότητα διαδέχεται την άλλη με έναν και μοναδικό σκοπό: να ευαισθητοποιηθούν ο Τάσος και η Χαρά για την προστασία του περιβάλλοντος.

Την ίδια στιγμή στην Εκάλη, ο Έκτορας ενθουσιάζεται με την έμπνευση που του χαρίζει απλόχερα η μούσα του.

Στο μεταξύ στο Urbanic, ο Σταύρος ανοίγει διαδικτυακό μέτωπο με αναγνώστες που σχολιάζουν αρνητικά ένα άρθρο του Μιχάλη.

Επεισόδιο 35 – «Πίστες» (Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:50)

Ο Μιχάλης και η Σάρα καταστρώνουν ευφάνταστα σχέδια προκειμένου να μάθουν τον Τάσο και τη Χαρά να διαβάζουν μόνοι τους, ελπίζοντας να περάσουν στην επόμενη «πίστα» της γονεϊκότητας.

Παράλληλα, ο Σταύρος είναι απόλυτα πεπεισμένος πως μια γυναίκα τον έχει καταραστεί.

Τέλος, η Στέλλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στον χώρο εργασίας της.

Πρωταγωνιστούν:

Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

