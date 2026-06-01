Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο γυναικών που έκαναν πεζοπορία στον Όλυμπο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών γυναικών οι οποίες ενώ έκαναν πεζοπορία το απόγευμα της Κυριακής (31/05) στον Όλυμπο αποπροσανατολίστηκαν. Ομάδα διάσωσης από την Πυροσβεστική και Ορειβατική ομάδα, κατάφεραν να εντοπίσουν τις δύο γυναίκες.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των δύο γυναικών ηλικίας 21 και 24 ετών, ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026) και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στις 04:45 της Δευτέρας (01.06.2026).

Ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός και η μεταφορά σε ασφαλές σημείο δύο γυναικών από την τοποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες της Π.Υ. Λιτοχώρου και 4 #πυροσβέστες της Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2026

Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.