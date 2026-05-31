Μαγικό το «Μπλε Φεγγάρι» στο Σούνιο
Η αυλαία του Μαΐου με τη σπάνια «Μπλε Πανσέληνο» στο ναό του Ποσειδώνα
- Στο ΠΑΓΝΗ παιδί που έπεσε σε γκρεμό 11 μέτρων
- Επείγει να σιγήσουν τα όπλα, είπε ο Μακρόν για τον Λίβανο - Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
- Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Κάλιαρι - Έχει τεθεί σε απομόνωση
- Τρόμος για οικογένεια στη Θεσσαλονίκη – Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι φώναζε έξω από το σπίτι τους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα καθηλωτικό τοπίο δημιούργησε στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, η πανσέληνος που ανέτειλε επιβλητικά πάνω από το Αιγαίο, κλείνοντας με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο την τελευταία ημέρα του Μαΐου.
Η αυλαία του μήνα συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο αστρονομικό φαινόμενο, καθώς ο ουρανός φιλοξενεί το περίφημο «Blue Moon» (Μπλε Φεγγάρι).
Το φεγγάρι ανέτειλε περίπου στις 20:36 και θα παραμείνει ορατό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου (λίγο μετά τις 04:00), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για όσους βρεθούν στο Σούνιο ή στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.
Τι είναι τελικά το «Μπλε Φεγγάρι»;
Παρά το όνομά του, το φεγγάρι απόψε δεν έχει μπλε χρώμα. Ο όρος είναι καθαρά αστρονομικός και μεταφορικός.
«Μπλε φεγγάρι» αποκαλείται η δεύτερη πανσέληνος που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.
Καθώς ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο πανσελήνους είναι κατά μέσο όρο 29,53 ημέρες και οι μήνες μας έχουν 30 ή 31 ημέρες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάθε 2 με 3 χρόνια θα έχουμε δύο πανσελήνους στον ίδιο μήνα — μία στην αρχή και μία στο τέλος του, όπως συμβαίνει τώρα.
Η καθιέρωση αυτού του ορισμού προέκυψε από μια παρερμηνεία του αμερικανικού περιοδικού ερασιτεχνικής αστρονομίας Sky & Telescope τον Μάρτιο του 1946, την οποία επανέλαβε η δημοφιλής ραδιοφωνική εκπομπή Stardate το 1980, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο ορισμό που αναφερόταν στην ύπαρξη τεσσάρων πανσελήνων μέσα σε μία μόνο εποχή του έτους.
Η σπανιότητα του φαινομένου έχει αποτυπωθεί βαθιά και στη γλώσσα. Στα αγγλικά, η παροιμιώδης έκφραση «once in a blue moon» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια, «μια στο τόσο».
Υπάρχει περίπτωση το φεγγάρι να γίνει… πράγματι μπλε;
Η απάντηση είναι θετική, αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τα αστρονομικά δεδομένα, παρά μόνο με γήινες ατμοσφαιρικές διαταραχές. Πρόκειται για ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο, κατά το οποίο η Σελήνη (όχι απαραίτητα σε φάση πανσελήνου) παίρνει μια γαλαζωπή απόχρωση στα μάτια του παρατηρητή, επειδή στην ατμόσφαιρα αιωρούνται μεγάλα μόρια σκόνης ή καπνού.
Στην ιστορία έχουν καταγραφεί ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με μεγάλες φυσικές καταστροφές:
1883: Μετά την τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, το φεγγάρι εμφανιζόταν με μπλε απόχρωση για περίπου δύο χρόνια.
1950 – 1951: Το φαινόμενο παρατηρήθηκε ξανά μετά από τεράστιες δασικές πυρκαγιές στη Σουηδία και τον Καναδό.
1980 & 1991: Γαλαζωπές αποχρώσεις στη Σελήνη καταγράφηκαν επίσης μετά τις εκρήξεις των ηφαιστείων στο Όρος της Αγίας Ελένης (ΗΠΑ) και στο Πινατούμπο (Φιλιππίνες) αντίστοιχα.
- Γιορτή σήμερα 1 Ιουνίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 01.06.2026]
- «Μια βαρετή ομάδα»: «Κράξιμο» του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην Άρσεναλ μετά τον τελικό
- Εκλάπη η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν – Μήπως φαγώθηκε;
- Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
- Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
- Εμπόλα: Δύο άνδρες νοσηλεύονται με συμπτώματα στη Βραζιλία – Βρίσκονται σε απομόνωση
- ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις