Μαγικό το «Μπλε Φεγγάρι» στο Σούνιο
Ελλάδα 31 Μαΐου 2026, 23:11

Μαγικό το «Μπλε Φεγγάρι» στο Σούνιο

Η αυλαία του Μαΐου με τη σπάνια «Μπλε Πανσέληνο» στο ναό του Ποσειδώνα

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Ένα καθηλωτικό τοπίο δημιούργησε στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, η πανσέληνος που ανέτειλε επιβλητικά πάνω από το Αιγαίο, κλείνοντας με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο την τελευταία ημέρα του Μαΐου.

Η αυλαία του μήνα συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο αστρονομικό φαινόμενο, καθώς ο ουρανός φιλοξενεί το περίφημο «Blue Moon» (Μπλε Φεγγάρι).

​Το φεγγάρι ανέτειλε περίπου στις 20:36 και θα παραμείνει ορατό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου (λίγο μετά τις 04:00), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για όσους βρεθούν στο Σούνιο ή στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.

​Τι είναι τελικά το «Μπλε Φεγγάρι»;

​Παρά το όνομά του, το φεγγάρι απόψε δεν έχει μπλε χρώμα. Ο όρος είναι καθαρά αστρονομικός και μεταφορικός.

​«Μπλε φεγγάρι» αποκαλείται η δεύτερη πανσέληνος που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

​Καθώς ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο πανσελήνους είναι κατά μέσο όρο 29,53 ημέρες και οι μήνες μας έχουν 30 ή 31 ημέρες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάθε 2 με 3 χρόνια θα έχουμε δύο πανσελήνους στον ίδιο μήνα — μία στην αρχή και μία στο τέλος του, όπως συμβαίνει τώρα.

​Η καθιέρωση αυτού του ορισμού προέκυψε από μια παρερμηνεία του αμερικανικού περιοδικού ερασιτεχνικής αστρονομίας Sky & Telescope τον Μάρτιο του 1946, την οποία επανέλαβε η δημοφιλής ραδιοφωνική εκπομπή Stardate το 1980, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο ορισμό που αναφερόταν στην ύπαρξη τεσσάρων πανσελήνων μέσα σε μία μόνο εποχή του έτους.

​Η σπανιότητα του φαινομένου έχει αποτυπωθεί βαθιά και στη γλώσσα. Στα αγγλικά, η παροιμιώδης έκφραση «once in a blue moon» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια, «μια στο τόσο».

​Υπάρχει περίπτωση το φεγγάρι να γίνει… πράγματι μπλε;

​Η απάντηση είναι θετική, αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τα αστρονομικά δεδομένα, παρά μόνο με γήινες ατμοσφαιρικές διαταραχές. Πρόκειται για ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο, κατά το οποίο η Σελήνη (όχι απαραίτητα σε φάση πανσελήνου) παίρνει μια γαλαζωπή απόχρωση στα μάτια του παρατηρητή, επειδή στην ατμόσφαιρα αιωρούνται μεγάλα μόρια σκόνης ή καπνού.

​Στην ιστορία έχουν καταγραφεί ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με μεγάλες φυσικές καταστροφές:

​1883: Μετά την τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, το φεγγάρι εμφανιζόταν με μπλε απόχρωση για περίπου δύο χρόνια.

​1950 – 1951: Το φαινόμενο παρατηρήθηκε ξανά μετά από τεράστιες δασικές πυρκαγιές στη Σουηδία και τον Καναδό.

​1980 & 1991: Γαλαζωπές αποχρώσεις στη Σελήνη καταγράφηκαν επίσης μετά τις εκρήξεις των ηφαιστείων στο Όρος της Αγίας Ελένης (ΗΠΑ) και στο Πινατούμπο (Φιλιππίνες) αντίστοιχα.

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

World
Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Stream newspaper
Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
Ελλάδα 31.05.26

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λάρισα και έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών - Μετά την απομάκρυνση του οχήματος η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

Σύνταξη
Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Ελλάδα 31.05.26

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα

Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Ελλάδα 31.05.26

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Σύνταξη
Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Έρευνα Εισαγγελίας 31.05.26

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύνταξη
Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις
Αντιπαράθεση 31.05.26

Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις

Εξώδικο από την ακτιβίστρια Χρύσα Δουζένη κατά του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ μετά τις δημόσιες αναφορές του - Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες

Σύνταξη
Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Διχασμένη πόλη 31.05.26

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Σύνταξη
Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
Μπάσκετ 31.05.26

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη

Στη Σερβία αναφέρουν πως ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να πάρει για προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο κάτι που αν ισχύσει ο δρόμος ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να καταλήξει στον Άρη θα είναι... ορθάνοιχτος!

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs
Μπάσκετ 31.05.26

Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζαν Μοντέρο, η Βαλένθια ισοπέδωσε με 102-77 τη Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής διάρκειας του ισπανικού πρωταθλήματος και άφησε τους «μπλαουγκράνα» με μειονέκτημα έδρας στα playoffs.

Σύνταξη
Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
Ελλάδα 31.05.26

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λάρισα και έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών - Μετά την απομάκρυνση του οχήματος η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σύνταξη
Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)

Το Παρίσι «υποκλίθηκε» για δεύτερη σερί χρονιά κάτοχο του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια εντυπωσιακή φιέστα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων Παριζιάνων.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Κόσμος 31.05.26

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας

Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλεί αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα.

Σύνταξη
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα - Παράγει περισσότερες από όσες μπορεί να πουλήσει

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
Music 31.05.26

Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό ψηφίζει Κάνιε Γουέστ- 118.000 έδωσαν το παρών στην Τουρκία

Πολλές χώρες της Ευρώπης ακυρώνουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενες παλαιότερες δηλώσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές, δεν πτοούνται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται
Δηλώσεις Αραγτσί 31.05.26

Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί μίλησε για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι είχαν δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής και η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πήρε παράταση 31.05.26

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

