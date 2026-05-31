Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε σήμερα ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο» και έκρινε ότι «επείγει να σιγήσουν τα όπλα, όλα και οριστικά», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι «είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Τάρικ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η ανάρτηση Μακρόν:

Je me suis entretenu avec le Prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, le Sultan d’Oman Haïtham Bin Tariq, le Président émirien Mohammed Ben Zayed et le Président égyptien Abdefattah Al Sissi. À tous, je porte le même message : il est essentiel qu’un accord… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2026

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπειγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανέζικες αρχές, στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε ότι θα πρέπει να δοθεί «προτεραιότητα» στην επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και να ανοίξουν αμέσως ξανά τα Στενά του Ορμούζ «χωρίς καμία προϋπόθεση».

«Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις για μια συμφωνία για τα άλλα θέματα, ιδίως για το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα (του Ιράν) και την περιφερειακή σταθερότητα», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι η Γαλλία «είναι έτοιμη» να αναλάβει τις ευθύνες της, «βοηθώντας στην επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με την ανεξάρτητη πολυεθνική αποστολή» που συγκροτεί μαζί με τη Βρετανία.