Λίβανος: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα, είπε ο Μακρόν – Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ζητάει κατάπαυση πυρός
- Επείγει να σιγήσουν τα όπλα, είπε ο Μακρόν για τον Λίβανο - Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
- Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Κάλιαρι - Έχει τεθεί σε απομόνωση
- Τρόμος για οικογένεια στη Θεσσαλονίκη – Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι φώναζε έξω από το σπίτι τους
- Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε σήμερα ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο» και έκρινε ότι «επείγει να σιγήσουν τα όπλα, όλα και οριστικά», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.
«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανέζικες αρχές»
Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι «είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Τάρικ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.
Η ανάρτηση Μακρόν:
Je me suis entretenu avec le Prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, le Sultan d’Oman Haïtham Bin Tariq, le Président émirien Mohammed Ben Zayed et le Président égyptien Abdefattah Al Sissi.
À tous, je porte le même message : il est essentiel qu’un accord…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2026
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπειγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ.
«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανέζικες αρχές, στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας», πρόσθεσε ο Μακρόν.
Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε ότι θα πρέπει να δοθεί «προτεραιότητα» στην επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και να ανοίξουν αμέσως ξανά τα Στενά του Ορμούζ «χωρίς καμία προϋπόθεση».
«Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις για μια συμφωνία για τα άλλα θέματα, ιδίως για το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα (του Ιράν) και την περιφερειακή σταθερότητα», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι η Γαλλία «είναι έτοιμη» να αναλάβει τις ευθύνες της, «βοηθώντας στην επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με την ανεξάρτητη πολυεθνική αποστολή» που συγκροτεί μαζί με τη Βρετανία.
- Στο ΠΑΓΝΗ παιδί που έπεσε σε γκρεμό 11 μέτρων
- Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
- Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται
- Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
- Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά του Θεολόγου στον Βόρειο Ευβοϊκό – Δείτε βίντεο
- «Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Google Earth: Δείχνει ο δορυφόρος το Boeing MH370 βυθισμένο στον πάτο του ωκεανού ή είναι απλή οφθαλμαπάτη;
- Λίβανος: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα, είπε ο Μακρόν – Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις