Υπάρχουν οδηγίες χρήσης και για το αλουμινόχαρτο; Τι πρέπει να προσέξετε

Το αλουμινόχαρτο είναι βασικό στοιχείο κάθε κουζίνας. Και αν η χρήση του φαίνεται εύκολη, δεν είναι, καθώς οι δύο διαφορετικές πλευρές του, προκαλούν ερωτήματα.

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η μία πλευρά είναι γυαλιστερή και η άλλη πιο ματ, αλλά και αν εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Οι δύο όψεις

Η ύπαρξη μιας γυαλιστερής και μιας ματ πλευράς στο ρολό του αλουμινόχαρτου δεν σχετίζεται με κάποια ειδική λειτουργία. Προκύπτει από τη διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο, όταν κατά την έλαση του αλουμινίου, η μία πλευρά έρχεται σε επαφή με λείους μεταλλικούς κυλίνδρους και αποκτά τη λαμπερή της όψη, ενώ η άλλη πιέζεται πάνω σε δεύτερο φύλλο και παραμένει πιο θαμπή.

Η παραγωγή των πολύ λεπτών φύλλων γίνεται με την τεχνική «pack rolling», όπου δύο φύλλα επεξεργάζονται μαζί ώστε να μην σχιστούν. Έτσι προκύπτει η διαφορά στην υφή των δύο πλευρών, χωρίς να αποτελεί πρόσθετο χαρακτηριστικό.

Επηρεάζει το μαγείρεμα;

Στην πράξη, δεν έχει σημασία ποια πλευρά του αλουμινόχαρτου έρχεται σε επαφή με το φαγητό. Οι διαφορές στην αντανάκλαση της θερμότητας είναι ελάχιστες και δεν επηρεάζουν το μαγείρεμα ή τη συντήρηση των τροφίμων στην καθημερινή χρήση.

Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα ειδικά αντικολλητικά αλουμινόχαρτα, όπου οι οδηγίες του κατασκευαστή υποδεικνύουν ποια πλευρά πρέπει να χρησιμοποιείται.

Παράλληλα, έχει επικρατήσει η άποψη ότι η γυαλιστερή πλευρά «κρατά» καλύτερα τη θερμότητα ή τη αντανακλά πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η διαφορά είναι πρακτικά αμελητέα και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα στο ψήσιμο.

Όπως φαίνεται, η επιλογή πλευράς μπορεί να έχει μόνο αισθητική σημασία, ειδικά στο σερβίρισμα.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Πιο σημαντική από την… επιλογή γυαλιστερής ή μη πλευράς, είναι η σωστή χρήση του αλουμινόχαρτου.

Γι’ αυτό οι καταναλωτές πρέπει να θυμούνται ότι καλό είναι:

• Να αποφεύγεται η επαφή με όξινα τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα

• Να μην χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων λόγω κινδύνου σπινθήρων

• Να τυλίγονται καλά τα τρόφιμα για αποφυγή διαρροών

• Να μην επαναχρησιμοποιούνται φθαρμένα ή σκισμένα φύλλα.