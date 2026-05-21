newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρώπη: Γιατί τα νοικοκυριά πετάνε τόσα τρόφιμα; Κι όμως, μπορούμε να περιορίσουμε τη σπατάλη
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 11:01

Ευρώπη: Γιατί τα νοικοκυριά πετάνε τόσα τρόφιμα; Κι όμως, μπορούμε να περιορίσουμε τη σπατάλη

Σε μία εποχή φτώχειας, ανισότητας και επισιτιστικής ανασφάλειας, γιατί στην Ευρώπη πετάμε τόσα τρόφιμα στα σκουπίδια;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ευρώπη σπαταλά τεράστιες ποσότητες τροφίμων, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από την πείνα.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν επιβαρύνει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η κρίση του κόστους διαβίωσης έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες στα όρια.

Χωρίς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της οικονομικής προσιτότητας για τα νοικοκυριά, οι κίνδυνοι για την επισιτιστική ασφάλεια θα αυξηθούν σημαντικά.

Ωστόσο, τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πετάνε τεράστιες ποσότητες βρώσιμων τροφίμων. Αυτό δεν είναι απλώς σπατάλη. Είναι χαμένες θερμίδες, χαμένα χρήματα και ένα αυξανόμενο κλιματικό πρόβλημα.

Μία νέα ανάλυση της ομάδας Ίαν Γουίλιαμς, Καθηγητή Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών, για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά διαπιστώνει ότι πετάνε περισσότερα από 70 κιλά τροφίμων ανά άτομο κάθε χρόνο.

Όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, που βασίζονται στη μέση σπατάλη τροφίμων για την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στον τρέχοντα συνολικό πληθυσμό, εκτιμάται ότι το 2025 σπαταλήθηκαν 69 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην Ευρώπη.

Αλλά πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα: σε όλο τον κόσμο το 2022 – το τελευταίο έτος για το οποίο διαθέτουμε στοιχεία – τα νοικοκυριά, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες εστίασης σπατάλησαν 1,052 δισεκατομμύρια τόνους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι ένα νοικοκυριό τεσσάρων ατόμων θα εξοικονομούσε 400 ευρώ ετησίως από τρόφιμα που τελικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν αφορά απλώς τα χρήματα.

Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στη σπατάλη τροφίμων είναι η έλλειψη γνώσης και κατανόησης, καθώς και οι ανησυχίες για την υγεία σχετικά με τρόφιμα που θεωρούνται ληγμένα, σε συνδυασμό με την αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων για λόγους ευκολίας.

Γιατί οι Ευρωπαίοι σπαταλούν τρόφιμα και τι πρέπει να κάνουμε για αυτό.

Ψώνια: γιατί αγοράζουμε περισσότερα από όσα τρώμε

Οι προσφορές και οι παρορμήσεις ωθούν τους ανθρώπους να αγοράζουν περισσότερα από όσα χρειάζονται.

Οι προσφορές πολλαπλών αγορών, «τρία για δύο» και «αγοράστε ένα, πάρτε ένα δωρεάν» ωθούν τους αγοραστές να πάρουν περισσότερα από όσα χρειάζονται.

Η πίεση του χρόνου και τα ψώνια ενώ είμαστε πεινασμένοι επιδεινώνουν το πρόβλημα. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι ο προγραμματισμός έχει σημασία: οι άνθρωποι που ελέγχουν το ψυγείο τους και ψωνίζουν με λίστα σπαταλούν λιγότερα.

Ο σχεδιασμός των καταστημάτων λιανικής παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι μεγάλες συσκευασίες και οι περιορισμένες επιλογές μικρών μερίδων σημαίνουν ότι τα μονομελή νοικοκυριά αγοράζουν τρόφιμα που δεν μπορούν να καταναλώσουν.

Οι εκπτώσεις για προϊόντα που πλησιάζουν στη λήξη τους μπορούν να βοηθήσουν, αλλά μόνο αν οι αγοραστές έχουν σχέδιο για να χρησιμοποιήσουν ή να καταψύξουν τα τρόφιμα. Οι «προωθήσεις» των καταστημάτων λιανικής πρέπει να συνδυάζονται με εργαλεία για τα νοικοκυριά, και όχι να αφήνονται στην τύχη.

Μόλις τα τρόφιμα φτάσουν στο σπίτι, η καθημερινή διαχείριση καθορίζει αν θα καταναλωθούν ή θα πεταχτούν.

Η σύγχυση σχετικά με τις ετικέτες ημερομηνίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποφυγή της σπατάλης. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ένδειξη «ανάλωσης πριν από» ως όριο ασφάλειας. Πετάνε τα τρόφιμα για να αποφύγουν τον κίνδυνο ασθένειας. Αυτός ο φόβος υπερτερεί της ενοχής για τη σπατάλη τροφίμων. Η απλή σαφήνεια στις ετικέτες θα μείωνε γρήγορα τα απορρίμματα.

Τεχνικές μέγιστης συντήρησης

Οι δεξιότητες αποθήκευσης έχουν επίσης σημασία.

Η κατάψυξη, το μαγείρεμα σε μεγάλες ποσότητες και οι ρουτίνες «πρώτο μέσα, πρώτο έξω» (χρήση πρώτα των παλαιότερων αποθεμάτων και τελευταία των νεότερων) μειώνουν δραματικά την αλλοίωση. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα σπαταλούνται πολύ λιγότερο από τα φρέσκα. Η διδασκαλία βασικών τεχνικών αποθήκευσης και γρήγορης συντήρησης είναι μια λύση υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

Ο προγραμματισμός των γευμάτων ή «meal prep» μπορεί να είναι δύσκολος: η σύγχρονη ζωή είναι πολυάσχολη – οι άνθρωποι τρώνε εν κινήσει και πολλοί βασίζονται σε έτοιμα γεύματα.

Meal prep: Προεροιμασία γευμάτων για όλη την εβδομάδα

Αυτή η κουλτούρα της ευκολίας αυξάνει τη σπατάλη. Οι κοινωνικές νόρμες ωθούν στην αγορά υπερβολικής ποσότητας τροφίμων. Η φιλοξενία και η επιθυμία να προσφέρεται ποικιλία οδηγούν τα νοικοκυριά να μαγειρεύουν περισσότερο από ό,τι χρειάζονται.

Σε ορισμένες κουλτούρες, η αφθονία ισοδυναμεί με φροντίδα – και αυτό δημιουργεί περισσότερα τρόφιμα που μένουν στα πιάτα.

Το εισόδημα από μόνο του δεν εξηγεί αυτό το μοτίβο. Δεν βρήκαμε καμία απλή σχέση μεταξύ του εθνικού ΑΕΠ (το τυπικό μέτρο του μεγέθους μιας οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης) και της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά. Οι πλουσιότερες χώρες μπορεί να σπαταλούν λιγότερο, αλλά η σχέση είναι ασυνεπής και διαμορφώνεται από τοπικές συνήθειες, τον τουρισμό και τις μεθόδους μέτρησης. Οι πραγματικοί παράγοντες είναι συμπεριφορικοί και εξαρτώνται από το πλαίσιο.

Καταστήματα και σούπερ μαρκετ

Πέρα από τη σπατάλη τροφίμων στα νοικοκυριά, σημαντικό μέρος του προβλήματος εντοπίζεται και στα σούπερ μάρκετ και στις επιχειρήσεις τροφίμων, όπου μεγάλες ποσότητες απολύτως ασφαλών και βρώσιμων προϊόντων καταλήγουν καθημερινά σε καταστροφή ή αχρήστευση.

Για το λόγο αυτό, έναν ρόλο στη μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορούν να παίξουν οργανωμένα προγράμματα διάθεσης αδιάθετων προϊόντων σε αστέγους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

να χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, όπου θεσπίστηκε νέα νομοθεσία που υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να δωρίζουν ασφαλή αλλά απούλητα τρόφιμα αντί να τα καταστρέφουν. Ο νόμος αφαιρεί μέρος της νομικής ευθύνης των καταστημάτων σε περίπτωση παραπόνων, ώστε να ενθαρρυνθούν οι δωρεές τροφίμων σε κοινωνικές δομές, φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες τροφίμων.

Παράλληλα, απαγορεύεται στις επιχειρήσεις να καταστρέφουν σκόπιμα τρόφιμα που μπορούν ακόμη να καταναλωθούν, ενώ προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σπατάλη τροφίμων σε σχολεία και επιχειρήσεις. Τέτοιες πολιτικές μπορούν να μειώσουν τα απορρίμματα, να στηρίξουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια και να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεγγύη.

Ωστόσο, αρκετοί επισημαίνουν ότι η μακροπρόθεσμη λύση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη φιλανθρωπία, αλλά και στη δημιουργία συνθηκών ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτική τροφή με αξιοπρέπεια.

Επόμενα βήματα

Η μελέτη υποδεικνύει τρεις σαφείς τρόπους για την ενίσχυση της πολιτικής και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσω της μείωσης της σπατάλης.

  • Πρώτον, διορθώστε τα μηνύματα. Τυποποιήστε τις ετικέτες ημερομηνίας και διεξάγετε μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού. Όταν οι άνθρωποι κατανοούν τη διαφορά μεταξύ ποιότητας και ασφάλειας, πετάνε λιγότερα τρόφιμα.
  • Δεύτερον, αλλάξτε τις πρακτικές λιανικής πώλησης. Ενθαρρύνετε τις μικρότερες συσκευασίες, τις επανασφραγιζόμενες μορφές και τα μηνύματα στις προσφορές που προτρέπουν την κατάψυξη των προϊόντων για μελλοντική χρήση. Παροτρύνετε τα σούπερ μάρκετ να πωλούν προϊόντα με ατέλειες και να τιμολογούν σαφώς τα προϊόντα που πλησιάζουν στη λήξη τους, ώστε να ενθαρρύνετε τους καταναλωτές να τα αγοράζουν.
  • Τρίτον, να υποστηριχθούν άμεσα τα νοικοκυριά. Να χρηματοδοτηθούν μαθήματα μαγειρικής στην κοινότητα, εκστρατείες διαχείρισης ψυγείων και απλά ψηφιακά εργαλεία που παρακολουθούν τι υπάρχει στο σπίτι. Να επενδυθεί στη συλλογή τροφίμων από τα πεζοδρόμια και στην επεξεργασία αποσύνθεσης τροφίμων, ώστε τα αναπόφευκτα απόβλητα να απομακρύνονται από τις χωματερές.

Καμία μεμονωμένη πολιτική δεν θα λύσει το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά.

Οι παρεμβάσεις πρέπει να συνδυάζουν τη μεταρρύθμιση του λιανικού εμπορίου, σαφή ρύθμιση και υποστήριξη των καταναλωτών, γράφει ο Γουίλιαμς.

Πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές κουλτούρες και τους τύπους νοικοκυριών και να έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Μπορούμε να μειώσουμε γρήγορα τα οικιακά απορρίμματα τροφίμων ενθαρρύνοντας τη χρήση σαφών ετικετών, πιο έξυπνες αγορές και καλύτερη αποθήκευση. Μικρές αλλαγές στο σπίτι οδηγούν σε μεγάλες εξοικονομήσεις για τον πλανήτη και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το επόμενο βήμα είναι απλό: να σχεδιάσουμε πολιτικές που λειτουργούν για τους ανθρώπους εκεί όπου ζουν, ψωνίζουν και μαγειρεύουν. Αυτό όχι μόνο μειώνει τα απορρίμματα τροφίμων – θα εξοικονομήσουμε επίσης χρήματα, εκπομπές και αξιοπρέπεια (επιτρέποντας στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τα τρόφιμα χωρίς ντροπή ή κριτική και χωρίς την ανάγκη για φιλανθρωπικά συσσίτια).

Όλα αυτά αυξάνουν την επισιτιστική μας ασφάλεια.

Οι λύσεις είναι πρακτικές, φθηνές και έτοιμες να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

World
Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας

Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Σύνταξη
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H Euroleague των ρεκόρ
Euroleague 21.05.26

H Euroleague των ρεκόρ

Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α

Ο Δήμος Πειραιά τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζόμενων συμβασιούχων στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική

«Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας' εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού - υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ηλεία: Μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής εμφάνισε μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Νοσοκομείο Πατρών 21.05.26

Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στην Ηλεία - Διασωληνωμένος νοσηλεύεται μαθητής

Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Σύνταξη
Euroleague: Μέτρα για το Final Four στο ΟΑΚΑ – Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Ελλάδα 21.05.26

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Final 4 στο ΟΑΚΑ - Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του»

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων στην ελληνική κυβέρνηση
Τι απαιτούν 21.05.26

Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla στην ελληνική κυβέρνηση

Οργή και ανησυχία έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ που αποτυπώνει τα βασανιστήρια στα απαχθέντα μέλη του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σύνταξη
Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies