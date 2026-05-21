Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Ναρκωτικά, όπλα και «διάλογοι-φωτιά» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά και όπλα

Σύμφωνα με το cretalive, η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγεται στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι και σε διάφορες, ακόμα, περιοχές στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Συνολικά έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στους τρεις νομούς της Κρήτης.

Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πληροφορίες του cretalive.gr κάνουν λόγο για περισσότερους από 200 αστυνομικούς υπό τον συντονισμό της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, της ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Κατά πληροφορίες στο στόχαστρο έχουν μπει δύο εγκληματικές ομάδες-οικογένειες στον πυρήνα τους- με κοινό συνδετικό κρίκο. Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς, φέρεται να προέκυψαν “διάλογοι-φωτιά” από κάτοικο στα Ζωνιανά ενόψει επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης των ζώων που δήλωνε η σύζυγος του.