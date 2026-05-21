Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση με drones που πραγματοποίησε η Ουκρανία εναντίον της περιφέρειας Σαμάρα στη Ρωσία, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ και οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς σε ρωσικές επιθέσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υπήρξαν πρόσφατα παραγωγικές επαφές με τις ΗΠΑ για τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

“Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτίθενται με drones” στην πόλη Σιζράν, έγραψε ο Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ στο Telegram προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η επίθεση στη Σιζράν, που απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία και όπου υπάρχει μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου, προκάλεσε επίσης “τραυματίeς”, σύμφωνα με τον ίδιο.

Αλλού στη Ρωσία τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones μέσα και γύρω από την πόλη Σεμπέκινο στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, επεσήμαναν οι αρχές στο Telegram.

Δύο νεκροί στην Τσερνίχιβ στην Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία

Στην Ουκρανία δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην επαρχία Τσερνίχιβ, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, και στη νοτιοανατολική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ ένας αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκε.

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν τακτικά επιθέσεις, μεταξύ των οποίων πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νυχτερινό διάγγελμά του δήλωσε ότι υπήρξαν πρόσφατα παραγωγικές επαφές με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προσπαθήσει να μεσολαβήσουν για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

“Εάν τις επόμενες εβδομάδες καταφέρουμε να επιστρέψουμε σε ουσιαστική τριμερή επικοινωνία και να εμπλέξουμε τους Ευρωπαίους, αυτό θα ήταν το σωστό αποτέλεσμα”, σχολίασε ο Ζελένσκι.

“Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι για τέτοια βήματα. Ελπίζω ότι και οι εταίροι μας θα είναι έτοιμοι — και ότι οι Ρώσοι δεν θα κρυφτούν”, τόνισε.