Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε σήμερα πολύ διακριτική κριτική προς τον υπουργό Εσωτερικών του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για τη συμπεριφορά του που καταγράφηκε σε βίντεο απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που κουβαλούσαν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος κρατώντας μια ισραηλινή σημαία, διακρίνεται να κοροϊδεύει και να εξευτελίζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με το κεφάλι κάτω και τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάγια Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», συμπλήρωσε.

Η Κάλας δέχτηκε έντονη κριτική για την σιωπή της από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η Ισπανίδα ευρωβουλευτής Ιρένε Μοντέρο κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν προστάτευσε τους Ευρωπαίους πολίτες που επέβαιναν σε στόλο με προορισμό τη Γάζα, οι οποίοι έπεσαν θύματα απαγωγής από το Ισραήλ, απευθύνοντας σφοδρή κριτική στην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια ολομέλειας με θέμα τη Μέση Ανατολή.

«Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και 24 ώρες στη μέση της Μεσογείου, και αυτό λέει πολλά, καταλαμβάνοντας πλοία και απαγάγοντας Ευρωπαίους πολίτες», δήλωσε η Μοντέρο. «Το βρίσκεις διασκεδαστικό, έτσι δεν είναι; Εμένα δεν με διασκεδάζει καθόλου», είπε, ρωτώντας: «Θα κουνήσετε ποτέ το δαχτυλάκι σας για να τους προστατεύσετε;»

Η Μοντέρο επιχείρησε να κάνει σύγκριση της αντίδρασης της Κάλας και της ΕΕ, αν αντίστοιχες ενέργειες είχαν συμβεί από άλλες χώρες. «Τι θα κάνατε αν ήταν το Ιράν, αν ήταν η Ρωσία που βρισκόταν στη μέση της Μεσογείου για να απαγάγει Ευρωπαίους πολίτες;», ρώτησε. «Αλλά επειδή είναι το Ισραήλ, απλώς χαμογελάτε και κοιτάτε αλλού. Ντροπή σας.»

Israel asalta y secuestra barcos cargados de ayuda para Gaza en pleno Mediterráneo y a esta señora le hace gracia y no mueve un dedo para defender a las personas secuestradas. Ayudan a los genocidas sin taparse pic.twitter.com/XXj0IyW0HM — Irene Montero (@IreneMontero) May 20, 2026

«Βοηθούν τους υπεύθυνους γενοκτονίας χωρίς καν να το κρύβουν»

Αργότερα την Τετάρτη, η Μοντέρο δημοσίευσε βίντεο από την ομιλία της σε μια ανάρτηση στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, κατηγορώντας την ΕΕ ότι βοηθά «υπεύθυνους γενοκτονίας».

«Το Ισραήλ επιτίθεται και καταλαμβάνει πλοία φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα ακριβώς στη μέση της Μεσογείου, και αυτή η κυρία το βρίσκει διασκεδαστικό και δεν κουνάει ούτε το δαχτυλάκι της για να υπερασπιστεί τους απαχθέντες», έγραψε, πολλές ώρες πριν η Κάγια Κάλλας ψελλίσει τις λέξεις.

«Βοηθούν τους υπεύθυνους γενοκτονίας χωρίς καν να το κρύβουν».