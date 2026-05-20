Global Sumud Flotilla: 430 μέλη του οδηγούνται στο Ισραήλ μετά την απαγωγή τους από τις IDF
Ο Global Sumud Flotilla ζητά να απελευθερωθούν όλοι οι ακτιβιστές - μέλη του και να τερματιστεί ο παράνομος ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ
Τα 430 μέλη του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου ενώ έπλεε προς τη Γάζα από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
«Και οι 430 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ισραηλινά σκάφη και οδηγούνται στο Ισραήλ, όπου θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους (των χωρών) τους», ανέφερε το ΥΠΕΞ.
Το πρωί προχθές Δευτέρα, ο Global Sumud Flotilla, που αποτελείτο από κάπου πενήντα πλεούμενα, ανακοίνωσε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν αρχίσει να επιβιβάζονται στα σκάφη.
«Η ισραηλινή κατοχή για ακόμη μια αφορά αναχαίτισε παράνομα και βίαια τον διεθνή στόλο μας με ανθρωπιστικά σκάφη και απήγαγε τους εθελοντές μας», τόνισε μέσω X.
Απαίτησε «την ταχεία απελευθέρωση των ακτιβιστών» και «το τέλος του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας».
Η τρίτη φορά σε έναν χρόνο που γίνεται προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ
Πρόκειται για το τρίτο εγχείρημα μέσα στον τελευταίο χρόνο να σπάσει ο αποκλεισμός που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο που υπέστη πελώρια καταστροφή στον πόλεμο και υφίσταται τρομακτικές ελλείψεις, παρά την ανακωχή στη σύρραξη που άρχισε τον Οκτώβριο του 2023.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την αναχαίτιση του στολίσκου που είχε κατ’ αυτόν σκοπό να παραδοθεί βοήθεια στους «τρομοκράτες στη Γάζα», βλέποντας «κακόβουλο» σχέδιο.
Επαίνεσε τον στρατό του διότι διεξήγαγε την επιχείρηση με «αξιοσημείωτη επιτυχία» καλώντας τους άνδρες του να «συνεχίσουν μέχρι τέλους».
Νωρίτερα, το ισραηλινό ΥΠΕΞ διεμήνυε πως δεν θα επιτραπεί «καμιά παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που επιβάλλεται στη Γάζα».
Από την πλευρά του οι οργανωτές εξέφρασαν «αγανάκτηση» για τη «μετατροπή σε κοινοτοπία των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της απαγωγής ειρηνικών πολιτών σε διεθνή ύδατα».
Ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θυλάκου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχε αρχικά επιβληθεί το 2007 και στην πράξη υποστηρίζεται από την Αίγυπτο.
