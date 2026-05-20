Οι αθλητικές μεταδόσεις (20/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Europa League που απασχολεί και τον Ολυμπιακό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Λίγα και… καλά είναι τα ματς στο σημερινό (20/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Ο Ολυμπιακός θα δει τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα, με τεράστιο ενδιαφέρον αφού αν οι χωριάτες σηκώσουν την κούπα (άρα θα πάρει εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League) και τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της Premier League (επίσης εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο Champions League), τότε οι Πειραιώτες θα «κερδίσουν» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League και από τον 2ο θα βρεθούν στον 3ο προκριματικό γύρο.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/5)

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίγ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα Champions League Ανδρών πόλο

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD, ANT1 Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα UEFA Europa League