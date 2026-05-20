Τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα υποδέχτηκε ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η υποδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν θερμή, ενώ οι δύο ηγέτες ολοκλήρωσαν την πρώτη σύντομη συνάντησή τους. Θα ακολουθήσουν κι άλλες πιο εκτενείς.

Ο Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη το βράδυ για την 25η επίσημη επίσκεψή του. Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι.

Στην υποδοχή μουσική έπαιζε μια στρατιωτική μπάντα.

Σήμερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού για την πρώτη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ.

Μπάντα έπαιξε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, ενώ είχε στρωθεί το καθιερωμένο κόκκινο χαλί.

Παιδιά φώναζαν «Καλώς ορίσατε»

Τι δήλωσαν οι δύο ηγέτες

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, στην εναρκτήρια ομιλία του, δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι δύο χώρες πρέπει να αλληλοβοηθούνται στον τομέα της ανάπτυξης και της ανάκαμψης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν ανέφερε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι οι σχέσεις Ρωσίας – Κίνας βρίσκονται σε πρωτοφανές επίπεδο.

Ο Πούτιν συνέχισε, δηλώνοντας ότι οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών «παρουσιάζουν θετική δυναμική».

Η Ρωσία παραμένει «αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας» εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του στη Ρωσία την επόμενη χρονιά, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις Πεκίνου και Μόσχας «βοηθούν την παγκόσμια σταθερότητα».

Xi to Putin: China and Russia have persisted in developing a comprehensive strategic partnership of coordination for a new era on the basis of equality, mutual respect, good faith, and win-win cooperation. The political mutual trust between our two countries has continuously… pic.twitter.com/h6Qywj8Jcj — Clash Report (@clashreport) May 20, 2026

Ο Σι δήλωσε στον Πούτιν ότι ο λόγος για τον οποίο οι σχέσεις Κίνας – Ρωσίας έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι ότι οι δύο χώρες κατάφεραν να «εμβαθύνουν συνεχώς την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη και τη στρατηγική συνεργασία».

Η τρέχουσα διεθνής κατάσταση είναι «πολύπλοκη και ασταθής, με την μονομερή ηγεμονία να κυριαρχεί», είπε ο Κινέζος πρόεδρος.

«Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σημαντικές παγκόσμιες δυνάμεις», τόνισε ο Σι, η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης».