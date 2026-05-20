Σάλος με τη γυμνή Σίντνεϊ Σουίνι και τον πύθωνα στο Euphoria – Rosalia, Σάρον Στόουν και απόλυτο χάος

Το Euphoria επέστρεψε στις οθόνες την Κυριακή το βράδυ με ένα επεισόδιο γεμάτο ακραίο ερωτισμό, κομμένα δάχτυλα, ναζιστικά τατουάζ και… βιβλικές αναφορές, κάνοντας κοινό και κριτικούς να αναρωτιούνται τι ακριβώς βλέπουν στην οθόνη.

Στο επίκεντρο του 6ου επεισοδίου βρέθηκε η Κάσι (Σίντνεϊ Σουίνι), η οποία, στο πλαίσιο της επικερδούς καριέρας της στο OnlyFans, εμφανίστηκε σχεδόν γυμνή να παλεύει με έναν τεράστιο λευκό πύθωνα.

Παρά το γεγονός ότι η σειρά συνεχίζει να αποτελεί μαγνήτη τηλεθέασης, το Χ πήρε φωτιά, με χιλιάδες «κουρασμένους» fans να ξεσπούν κατά του δημιουργού Σαμ Λέβινσον, χαρακτηρίζοντας την πλοκή «αλλόκοτη», «ακατανόητη» και φτιαγμένη αποκλειστικά για το shock value.

«Μα τι σόι πλοκή είναι αυτή φέτος στο Euphoria; Ας μας λυπηθεί κάποιος»

Το επεισόδιο ξεκινά με την Μάντι (Αλέξα Ντέμι) να πηγαίνει την Κάσι στο στριπτιτζάδικο Silver Slipper για μια καυτή φωτογράφηση με τις στριπτιτζέζ Μάτζικ (την οποία υποδύεται η τραγουδίστρια Rosalía) και Κίτι.

Εκεί, η Κάσι ποζάρει με ροζ μπικίνι και, στη συνέχεια, φορώντας μόνο ένα μπεζ thong, τυλίγεται με έναν γιγάντιο πύθωνα.

Η πλοκή περιπλέκεται όταν η Κάσι περνάει από οντισιόν για τη σειρά LA Nights.

Η απαιτητική showrunner Πάτι, την οποία υποδύεται η σταρ του Χόλιγουντ Σάρον Στόουν, εντυπωσιάζεται από τον αυτοσχεδιασμό της και της προσφέρει έναν αναβαθμισμένο ρόλο, θεωρώντας την επιλογή της ως «μια νέα μορφή φεμινισμού». Θέτει όμως έναν όρο: η Κάσι πρέπει να διαγράψει οριστικά το OnlyFans της.

Στο επεισόδιο ο Λέβινσον ρίχνει ναζιστικά σύμβολα, Χριστιανισμό και ένα κομμένο δάχτυλο σε δέμα FedEx με τη σειρά να δέχεται επικριτικά σχόλια από κριτικούς αλλά και κύμα αντιδράσεων από ένα φανατικό που παρά την τηλεθέαση, του γυρίζει την πλάτη.

«Κούρασε»

Το 6ο επεισόδιο του Euphoria προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα δυσφορίας και ειρωνείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους τηλεθεατές να δηλώνουν πλέον «εξαντλημένοι» από την τροπή που έχει πάρει το σενάριο.

Το Χ και το TikTok πλημμύρισαν από αναρτήσεις οργής και απορίας, με τους fans να αναρωτιούνται αν η σειρά έχει μετατραπεί σε παρωδία του εαυτού της.

Η σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι να παλεύει σχεδόν γυμνή με έναν πύθωνα, σε συνδυασμό με τις ακραίες σεναριακές υποπλοκές και τη βιβλική εμφάνιση της φλεγόμενης βάτου στο φινάλε, έκαναν πολλούς πιστούς ακόλουθους της σειράς να ξεσπάσουν.

«Τι ακριβώς βλέπουμε φέτος;» και «Ο Σαμ Λέβινσον το έχει χάσει τελείως» ήταν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια των τηλεθεατών, οι οποίοι κατηγορούν την παραγωγή ότι θυσιάζει την ανάπτυξη των χαρακτήρων στον βωμό ενός φθηνού, σοκαριστικού εντυπωσιασμού.

Οι τηλεοπτικοί κριτικοί στάθηκαν εξίσου αμείλικτοι απέναντι στο επεισόδιο, με μεγάλα μέσα της βιομηχανίας του θεάματος να δίνουν πολύ χαμηλή βαθμολογία στη σειρά που κάποτε θεωρούσαν ως υπόδειγμα teen δράματος.

Επιπλέον οι κριτικοί επισημαίνουν την έντονη αντίφαση στο σενάριο: από τη μία πλευρά, η σειρά προσπαθεί να ασκήσει κοινωνική κριτική —όπως μέσα από τον διάλογο της Σάρον Στόουν για τον «νέο φεμινισμό» του OnlyFans— και από την άλλη, εκμεταλλεύεται την εικόνα των πρωταγωνιστών της με τον πιο οφθαλμολάγνο, πορνογραφικό τρόπο.

Ιδιαίτερη κριτική ασκήθηκε και στην εξέλιξη της Ρου (Ζεντάγια), με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι η μετάβασή της από το απόλυτο σκοτάδι της εξάρτησης και του εγκλήματος σε μια ξαφνική, βιβλικού τύπου θεία φώτιση μέσα σε λίγα λεπτά, στερείται οποιασδήποτε δραματουργικής ειλικρίνειας.

Συνολικά, οι κριτικοί συμφωνούν ότι η φετινή σεζόν μοιάζει να έχει χάσει τη συνεκτικότητα που έκανε το Euphoria παγκόσμιο φαινόμενο, μετατρέποντας το άλλοτε πρωτοποριακό εφηβικό δράμα σε ένα χαοτικό και μπερδεμένο κολάζ ακραίων καταστάσεων που δυσκολεύεται να δικαιολογήσει την ύπαρξή του εν όψει του μεγάλου φινάλε.