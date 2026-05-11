OnlyFans εναντίον Euphoria: Σφοδρές αντιδράσεις για την «σκύλα» Κάσι – «Eξευτελισμός, στερεότυπα» 

Η επιστροφή της σειράς Euphoria στις οθόνες δεν θα μπορούσε παρά να συνοδευτεί από τον γνώριμο, ασφυκτικό ζόφο που χαρακτηρίζει το όραμα του δημιουργού της σειράς και nepo-baby του Χόλιγουντ, Σαμ Λέβινσον.

Στον τρίτο και ίσως τελευταίο κύκλο της σειράς οι ήρωες της Νότιας Καλιφόρνια εγκαταλείπουν την εφηβική αθωότητα για να εισέλθουν στον έβδομο κύκλο της κολάσεως, ο οποίος, μέσα από τα μάτια του Λέβινσον ταυτίζεται απόλυτα με τον κόσμο της ψηφιακής σεξεργασίας και της απόγνωσης.

Μεταξύ fentanyl, παράνομων κυκλωμάτων και της βιομηχανίας του OnlyFans, ο νέος κύκλος του Euphoria επιχειρεί να σοκάρει, αλλά καταλήγει να εξοργίζει τους ανθρώπους που γνωρίζουν την πραγματικότητα πίσω από την κάμερα.

Η μεταμόρφωση της Κάσι, της ηρωίδας που ενσαρκώνει η χυμώδης Ρεπουμπλικανή Σίντνεϊ Σούινι, σε ένα ζωντανό φετίχ για χάρη της επιβίωσης προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, με κορυφαίες δημιουργούς της πλατφόρμας να κατηγορούν την παραγωγή για επικίνδυνα στερεότυπα και πλήρη άγνοια των κανόνων της αγοράς στο Variety.

Στο Euphoria η παρέα των άλλοτε μαθητών λυκείου βρίσκεται σε μια τροχιά απόλυτης αποσύνθεσης. Η Ρου, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, είναι βαποράκι ναρκωτικών, η Τζουλς βυθίζεται στον κόσμο των Sugar Babies, ενώ η Κάσι, εγκλωβισμένη σε ένα χρέος χιλιάδων δολαρίων για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Νέιτ, αναζητά διέξοδο στο OnlyFans.

Αν και ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, ο οποίος έχει κατηγορηθεί πώς έχει κλέψει την αισθητική προσέγγιση της σειράς από μια πρώην βοηθό του χωρίς να της αναγνωρίσει οποιοδήποτε credit αλλά και για «κακοποιητικές συνθήκες στα γυρίσματα» υπεραμύνθηκε των επιλογών του, τονίζοντας πως ήθελε να αναδείξει τον παραλογισμό της κατάστασης.

Ωστόσο, η καλλιτεχνική ματιά του Λέβινσον φαίνεται πως προσκρούει με δύναμη με πολλούς κριτικούς να δηλώνουν απορία για τα «τελετουργικά ταπείνωσης του χαρακτήρα».

Ο Guardian βρήκε την πολυαναμενόμενη επιστροφή ως «άβολη και απελπισμένη», η Telegraph την περιέγραψε ως «διεστραμμένη, σεξο-εμμονική φαντασίωση ενός άνδρα» και η πλειοψηφία των άρθρων κατηγορούν τον Λέβινσον πως αναπαράγει μισογυνικές φαντασιώσεις. Ο «εξευτελισμός» της Κάσι έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από δημιουργούς ενήλικου περιεχομένου στην πλατφόρμα.

Η Σίντνεϊ Λέδερς που εργάζεται ως sex-influencer του OnlyFans, είπε πως πολλά από αυτά που κάνει η Κάσι στη σειρά απαγορεύονται ρητά από την ίδια την πλατφόρμα.

«Yπάρχει κάτι το εξαιρετικά εκνευριστικό σε σκηνές όπως αυτές με το age-play», είπε εξηγώντας πως οι κανόνες για το περιεχόμενο που προσομοιάζει ανηλίκους είναι πλέον εξοντωτικοί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Μέιτλαντ Γουόρντ, η οποία, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική πριν κυριαρχήσει στο OnlyFans, θεωρεί πως η απεικόνιση της σειράς είναι πέρα για πέρα προβληματική.

«Η απόφαση να παρουσιαστεί η Κάσι ντυμένη μωρό προκειμένου να παράγει πορνογραφικό υλικό διαιωνίζει τα στερεότυπα πως οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν έχουν ηθικό φραγμό και θα έκαναν τα πάντα για τα χρήματα» λέει με πικρία.

«Η σύνδεση της σεξεργασίας με το trafficking παρουσιάζεται σχεδόν ως αστείο» πρόσθεσε. «Προσωπικά, δεν γελάω καθόλου». Πέρα από το ηθικό και νομικό σκέλος, η σειρά δέχεται πυρά και για τον τρόπο που παρουσιάζει την οικονομική επιτυχία στην πλατφόρμα.

Η Άλιξ Λινξ, γνωστή πρωταγωνίστρια και δημιουργός του OF, επισημαίνει πως η ιδέα ότι αρκεί να είσαι όμορφη και να κάνεις ακραία πράγματα για να πλουτίσεις είναι ένας μύθος.

«Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα· απαιτείται συνεχής επιμέλεια και φροντίδα για ό,τι δίνουμε ως περιεχόμενο στην πλατφόρμα, μια επίμονη καλλιέργεια για την βάση θαυμαστών» είπε. Όλα αυτά αγνοούνται από τη σειρά που παρουσιάζει τη σεξεργασία στο OF ως μια σχεδόν αυτοματοποιημένη μηχανή παραγωγής χρήματος.

Στο Euphoria η Κάσι ξεκινάει την καριέρα της στο OnlyFans αρχικά ποζάροντας ως σκύλα. Ντυμένη με αυτιά σκύλου, κολάρο, λουρί, χειροπέδες, ουρά και έναν σατέν κορσέ από τη σειρά εσωρούχων SYRN της Σουίνι (αλίμονο) σκύβοντας και πίνοντας νερό από ένα μπολ στο έδαφος.

Στη συνέχεια η Κάσι ντύνεται μωρό, ντυμένη με ένα διαφανές ροζ πουκάμισο, τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδες και με μια κουδουνίστρα στο στόμα της.

Η απεικόνιση της ως κομμάτι της κοινότητας των δημιουργών του OnlyFans έχει ενοχλήσει τους πραγματικούς δημιουργούς του OnlyFans, οι οποίοι ήδη δέχονται αρκετό χλευασμό και περιφρόνηση λόγω του επαγγέλματός τους.

«Υπάρχουν πολλά γελοία σημεία σε αυτή την απεικόνιση», είπε η Λέδερς, δημιουργός του OnlyFans από το 2017 «και αυτό από μόνο του είναι εξοργιστικό: τα παιχνίδια ηλικίας [το φετίχ όπου ενήλικες συμμετέχοντες υποδύονται ρόλους με ηλικία διαφορετική από την πραγματική τους] όπου είναι ντυμένη σαν μωρό με πάνα, για παράδειγμα. Οι μηχανισμοί του OnlyFans έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, και οι κανόνες γίνονται όλο και πιο αυστηροί συνεχώς».

Πράγματι, οποιοδήποτε περιεχόμενο που αφορά προσομοιωμένο ανήλικο απαγορεύεται ρητά από την πλατφόρμα. Κάθε παραφωνία με το καταστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του περιεχομένου ή/και του λογαριασμού των δημιουργών.

Πέρα από τα παιχνίδια ηλικιών το OnlyFans δεν επιτρέπει σε δημιουργούς να ανεβάζουν περιεχόμενου που υπονοεί εκμετάλλευση, κακοποίηση ή βλάβη ατόμων κάτω των 18 ετών· αιμομιξία· κτηνοβασία· νεκροφιλία· βιασμό ή σεξουαλική επίθεση· και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή συμπεριφορά που προωθεί την τρομοκρατία.

Η Γουόρντ, κορυφαία δημιουργός του OnlyFans και ηθοποιός ενηλίκων, η οποία βγάζει εξαψήφιο ποσό το μήνα στην πλατφόρμα — και, πριν από την είσοδό της στη σεξαεργασία πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Boy Meets World και στην κωμωδία White Chicks — βρήκε τη στολή του μωρού ιδιαίτερα επιζήμια για την ήδη στρεβλή αντίληψη για τους αληθινούς εργαζόμενους στο OnlyFans.

«Στο κλίμα που βρισκόμαστε, το γεγονός ότι την έντυσαν ως μωρό για να φτιάξουν πορνογραφικό περιεχόμενο ήταν κάτι παραπάνω από ανησυχητικό και χρησιμεύει για άλλη μια φορά στη διαιώνιση των στερεοτύπων και του στίγματος για τους σεξεργάτες» εξηγεί.

«Και υπάρχει πάντα αυτό το αναληθές σενάριο ότι με κάποιο τρόπο η εργασία στο σεξ είναι συνώνυμη με την εμπορία ανθρώπων και την κακοποίηση. Και οι δημιουργοί απλώς είπαν, ας το κάνουμε, πλάκα έχει».

Ο Λέβινσον, από την πλευρά του, εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την εξέλιξη της Κάσι στο The Hollywood Reporter.

«[Η Κάσι] έχει το σπιτάκι του σκύλου της και τα αυτιά του σκύλου της και τη μύτη της, και αυτό έχει το δικό του χιούμορ, αλλά αυτό που κάνει τη σκηνή να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι η οικονόμος της είναι αυτή που κάνει το γύρισμα» είπε. «Αυτό που θέλαμε πάντα είναι να αναδεικύουμε τον παραλογισμό, να σπάσουμε ταμπού αλλά και να δείξουμε πόσο καταθλιπτικό είναι όλο αυτό» πρόσθεσε υπεραμυνόμενος της επιλογής του.

Τα σχόλια του εξόργισαν, δίκαια, ακόμη περισσότερο τους δημιουργούς περιεχομένου που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους θύμα.

«Δεν παίρνουν αυτό που κάνει σοβαρά» λέει η Γουάρντ. «Είναι απλώς άνδρες συγγραφείς στη σειρά που φέρνουν στην οθόνη τις φαντασιώσεις τους. Το να πάρεις κάποια τόσο παραδοσιακά ξανθιά και όμορφη με τα μεγαλύτερα βυζιά [του σόου] και να την ντύσεις σαν σκύλα ή μωρό είναι πραγματικά παράξενο, αλλά ταυτόχρονα τόσο αναμενόμενο στο Χόλιγουντ».

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, η απεικόνιση ενός δημιουργού του OnlyFans από την «Euphoria» τροφοδοτεί τα απλουστευτικά στερεότυπα γύρω από τους εργαζόμενους του σεξ και χρησιμεύει ως ένα ακόμη παράδειγμα του Χόλιγουντ που τους παρουσιάζει με ένα μη κολακευτικό φως.

«Οι εργαζόμενοι στο σεξ γενικά, συμπεριλαμβανομένου και εμού, είμαστε υπερευαίσθητοι στον τρόπο που μας απεικονίζει το Χόλιγουντ, επειδή σχεδόν ποτέ δεν είναι ωραίος», λέει η Λέδερς. «Είναι πάντα παράλογο ή καταθλιπτικό και σπάνια εύστοχο. Όταν είσαι μέρος μιας περιθωριοποιημένης κοινότητας, είναι εύκολο να αναστατωθείς για ορισμένες απεικονίσεις της».

Στον αντίποδα του Anora, το Euphoria ρίχνει τη σεξεργασία στην πυρά, καίγοντας την Κάσι ως άλλη μάγισσα του Σάλεμ.

Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria συγκέντρωσε 8,5 εκατομμύρια τηλεθεατές σε HBO και HBO Max τις πρώτες τρεις ημέρες από την πρεμιέρα της, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen και της Warner Bros. Discovery, ξεπερνώντας την πρεμιέρα της προηγούμενης σεζόν κατά 44%.

Συγκριτικά η πρεμιέρα της 2ης σεζόν της σειράς είχε συγκεντρώσει 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, διπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ των 1,2 εκατομμυρίων για το φινάλε της 1ης σεζόν της σειράς τον Αύγουστο του 2019.

Το φινάλε της 2ης σεζόν συγκέντρωσε 6,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με την τηλεθέαση του προηγούμενου επεισοδίου και πάνω από πέντε φορές υψηλότερη από την τηλεθέαση του φινάλε της 1ης σεζόν.