magazin
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
OnlyFans εναντίον Euphoria: Σφοδρές αντιδράσεις για την «σκύλα» Κάσι – «Eξευτελισμός, στερεότυπα» 
The Good Life 11 Μαΐου 2026, 16:20

OnlyFans εναντίον Euphoria: Σφοδρές αντιδράσεις για την «σκύλα» Κάσι – «Eξευτελισμός, στερεότυπα» 

Η επιστροφή του Euphoria προκαλεί αντιδράσεις για μισογυνισμό και αναπαραγωγή μύθων για τη σεξεργασία καταγγέλλουν δημιουργοί περιεχομένου του OnlyFans

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η επιστροφή της σειράς Euphoria στις οθόνες δεν θα μπορούσε παρά να συνοδευτεί από τον γνώριμο, ασφυκτικό ζόφο που χαρακτηρίζει το όραμα του δημιουργού της σειράς και nepo-baby του Χόλιγουντ, Σαμ Λέβινσον.

Στον τρίτο και ίσως τελευταίο κύκλο της σειράς οι ήρωες της Νότιας Καλιφόρνια εγκαταλείπουν την εφηβική αθωότητα για να εισέλθουν στον έβδομο κύκλο της κολάσεως, ο οποίος, μέσα από τα μάτια του Λέβινσον ταυτίζεται απόλυτα με τον κόσμο της ψηφιακής σεξεργασίας και της απόγνωσης.

Μεταξύ fentanyl, παράνομων κυκλωμάτων και της βιομηχανίας του OnlyFans, ο νέος κύκλος του Euphoria επιχειρεί να σοκάρει, αλλά καταλήγει να εξοργίζει τους ανθρώπους που γνωρίζουν την πραγματικότητα πίσω από την κάμερα.

Η μεταμόρφωση της Κάσι, της ηρωίδας που ενσαρκώνει η χυμώδης Ρεπουμπλικανή Σίντνεϊ Σούινι, σε ένα ζωντανό φετίχ για χάρη της επιβίωσης προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, με κορυφαίες δημιουργούς της πλατφόρμας να κατηγορούν την παραγωγή για επικίνδυνα στερεότυπα και πλήρη άγνοια των κανόνων της αγοράς στο Variety.

YouTube thumbnail

Στο Euphoria η παρέα των άλλοτε μαθητών λυκείου βρίσκεται σε μια τροχιά απόλυτης αποσύνθεσης. Η Ρου, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, είναι βαποράκι ναρκωτικών, η Τζουλς βυθίζεται στον κόσμο των Sugar Babies, ενώ η Κάσι, εγκλωβισμένη σε ένα χρέος χιλιάδων δολαρίων για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Νέιτ, αναζητά διέξοδο στο OnlyFans.

Αν και ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, ο οποίος έχει κατηγορηθεί πώς έχει κλέψει την αισθητική προσέγγιση της σειράς από μια πρώην βοηθό του χωρίς να της αναγνωρίσει οποιοδήποτε credit αλλά και για «κακοποιητικές συνθήκες στα γυρίσματα» υπεραμύνθηκε των επιλογών του, τονίζοντας πως ήθελε να αναδείξει τον παραλογισμό της κατάστασης.

Ωστόσο, η καλλιτεχνική ματιά του Λέβινσον φαίνεται πως προσκρούει με δύναμη με πολλούς κριτικούς να δηλώνουν απορία για τα «τελετουργικά ταπείνωσης του χαρακτήρα».

Ο Guardian βρήκε την πολυαναμενόμενη επιστροφή ως «άβολη και απελπισμένη», η Telegraph την περιέγραψε ως «διεστραμμένη, σεξο-εμμονική φαντασίωση ενός άνδρα» και η πλειοψηφία των άρθρων κατηγορούν τον Λέβινσον πως αναπαράγει μισογυνικές φαντασιώσεις. Ο «εξευτελισμός» της Κάσι έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από δημιουργούς ενήλικου περιεχομένου στην πλατφόρμα.

Η Σίντνεϊ Λέδερς που εργάζεται ως sex-influencer του OnlyFans, είπε πως πολλά από αυτά που κάνει η Κάσι στη σειρά απαγορεύονται ρητά από την ίδια την πλατφόρμα.

«Yπάρχει κάτι το εξαιρετικά εκνευριστικό σε σκηνές όπως αυτές με το age-play», είπε εξηγώντας πως οι κανόνες για το περιεχόμενο που προσομοιάζει ανηλίκους είναι πλέον εξοντωτικοί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Μέιτλαντ Γουόρντ, η οποία, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική πριν κυριαρχήσει στο OnlyFans, θεωρεί πως η απεικόνιση της σειράς είναι πέρα για πέρα προβληματική.

«Η απόφαση να παρουσιαστεί η Κάσι ντυμένη μωρό προκειμένου να παράγει πορνογραφικό υλικό διαιωνίζει τα στερεότυπα πως οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν έχουν ηθικό φραγμό και θα έκαναν τα πάντα για τα χρήματα» λέει με πικρία.

«Η σύνδεση της σεξεργασίας με το trafficking παρουσιάζεται σχεδόν ως αστείο» πρόσθεσε. «Προσωπικά, δεν γελάω καθόλου». Πέρα από το ηθικό και νομικό σκέλος, η σειρά δέχεται πυρά και για τον τρόπο που παρουσιάζει την οικονομική επιτυχία στην πλατφόρμα.

Η Άλιξ Λινξ, γνωστή πρωταγωνίστρια και δημιουργός του OF, επισημαίνει πως η ιδέα ότι αρκεί να είσαι όμορφη και να κάνεις ακραία πράγματα για να πλουτίσεις είναι ένας μύθος.

«Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα· απαιτείται συνεχής επιμέλεια και φροντίδα για ό,τι δίνουμε ως περιεχόμενο στην πλατφόρμα, μια επίμονη καλλιέργεια για την βάση θαυμαστών» είπε. Όλα αυτά αγνοούνται από τη σειρά που παρουσιάζει τη σεξεργασία στο OF ως μια σχεδόν αυτοματοποιημένη μηχανή παραγωγής χρήματος.

@tizzlepat humiliation ritual #euphoria #sydneysweeney ♬ ominous – insensible

Στο Euphoria η Κάσι ξεκινάει την καριέρα της στο OnlyFans αρχικά ποζάροντας ως σκύλα. Ντυμένη με αυτιά σκύλου, κολάρο, λουρί, χειροπέδες, ουρά και έναν σατέν κορσέ από τη σειρά εσωρούχων SYRN της Σουίνι (αλίμονο) σκύβοντας και πίνοντας νερό από ένα μπολ στο έδαφος.

Στη συνέχεια η Κάσι ντύνεται μωρό, ντυμένη με ένα διαφανές ροζ πουκάμισο, τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδες και με μια κουδουνίστρα στο στόμα της.

Η απεικόνιση της ως κομμάτι της κοινότητας των δημιουργών του OnlyFans έχει ενοχλήσει τους πραγματικούς δημιουργούς του OnlyFans, οι οποίοι ήδη δέχονται αρκετό χλευασμό και περιφρόνηση λόγω του επαγγέλματός τους.

«Υπάρχουν πολλά γελοία σημεία σε αυτή την απεικόνιση», είπε η Λέδερς, δημιουργός του OnlyFans από το 2017 «και αυτό από μόνο του είναι εξοργιστικό: τα παιχνίδια ηλικίας [το φετίχ όπου ενήλικες συμμετέχοντες υποδύονται ρόλους με ηλικία διαφορετική από την πραγματική τους] όπου είναι ντυμένη σαν μωρό με πάνα, για παράδειγμα. Οι μηχανισμοί του OnlyFans έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, και οι κανόνες γίνονται όλο και πιο αυστηροί συνεχώς».

Πράγματι, οποιοδήποτε περιεχόμενο που αφορά προσομοιωμένο ανήλικο απαγορεύεται ρητά από την πλατφόρμα. Κάθε παραφωνία με το καταστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του περιεχομένου ή/και του λογαριασμού των δημιουργών.

Πέρα από τα παιχνίδια ηλικιών το OnlyFans δεν επιτρέπει σε δημιουργούς να ανεβάζουν περιεχόμενου που υπονοεί εκμετάλλευση, κακοποίηση ή βλάβη ατόμων κάτω των 18 ετών· αιμομιξία· κτηνοβασία· νεκροφιλία· βιασμό ή σεξουαλική επίθεση· και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή συμπεριφορά που προωθεί την τρομοκρατία.

Η Γουόρντ, κορυφαία δημιουργός του OnlyFans και ηθοποιός ενηλίκων, η οποία βγάζει εξαψήφιο ποσό το μήνα στην πλατφόρμα — και, πριν από την είσοδό της στη σεξαεργασία  πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Boy Meets World και στην κωμωδία White Chicks — βρήκε τη στολή του μωρού ιδιαίτερα επιζήμια για την ήδη στρεβλή αντίληψη για τους αληθινούς εργαζόμενους στο OnlyFans.

@rafaellanegrini A evolução (ou não) da Cassie em Euphoria… 😬 Muita gente incomodada com a forma que a personagem está sendo explorada visualmente. A trama se perdeu ou é apenas o ‘caos’ da série? O que vocês estão achando desse novo direcionamento? #stdneysweeney #euphoria #HBOMax #EuphoriaHBOMax #Cassie ♬ som original – Rafa Negrini

«Στο κλίμα που βρισκόμαστε, το γεγονός ότι την έντυσαν ως μωρό για να φτιάξουν πορνογραφικό περιεχόμενο ήταν κάτι παραπάνω από ανησυχητικό και χρησιμεύει για άλλη μια φορά στη διαιώνιση των στερεοτύπων και του στίγματος για τους σεξεργάτες» εξηγεί.

«Και υπάρχει πάντα αυτό το αναληθές σενάριο ότι με κάποιο τρόπο η εργασία στο σεξ είναι συνώνυμη με την εμπορία ανθρώπων και την κακοποίηση. Και οι δημιουργοί απλώς είπαν, ας το κάνουμε, πλάκα έχει».

Ο Λέβινσον, από την πλευρά του, εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την εξέλιξη της Κάσι στο The Hollywood Reporter.

«[Η Κάσι] έχει το σπιτάκι του σκύλου της και τα αυτιά του σκύλου της και τη μύτη της, και αυτό έχει το δικό του χιούμορ, αλλά αυτό που κάνει τη σκηνή να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι η οικονόμος της είναι αυτή που κάνει το γύρισμα» είπε. «Αυτό που θέλαμε πάντα είναι να αναδεικύουμε τον παραλογισμό, να σπάσουμε ταμπού αλλά και να δείξουμε πόσο καταθλιπτικό είναι όλο αυτό» πρόσθεσε υπεραμυνόμενος της επιλογής του.

Τα σχόλια του εξόργισαν, δίκαια, ακόμη περισσότερο τους δημιουργούς περιεχομένου που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους θύμα.

«Δεν παίρνουν αυτό που κάνει σοβαρά» λέει η Γουάρντ. «Είναι απλώς άνδρες συγγραφείς στη σειρά που φέρνουν στην οθόνη τις φαντασιώσεις τους. Το να πάρεις κάποια τόσο παραδοσιακά ξανθιά και όμορφη με τα μεγαλύτερα βυζιά [του σόου] και να την ντύσεις σαν σκύλα ή μωρό είναι πραγματικά παράξενο, αλλά ταυτόχρονα τόσο αναμενόμενο στο Χόλιγουντ».

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, η απεικόνιση ενός δημιουργού του OnlyFans από την «Euphoria» τροφοδοτεί τα απλουστευτικά στερεότυπα γύρω από τους εργαζόμενους του σεξ και χρησιμεύει ως ένα ακόμη παράδειγμα του Χόλιγουντ που τους παρουσιάζει με ένα μη κολακευτικό φως.

«Οι εργαζόμενοι στο σεξ γενικά, συμπεριλαμβανομένου και εμού, είμαστε υπερευαίσθητοι στον τρόπο που μας απεικονίζει το Χόλιγουντ, επειδή σχεδόν ποτέ δεν είναι ωραίος», λέει η Λέδερς. «Είναι πάντα παράλογο ή καταθλιπτικό και σπάνια εύστοχο. Όταν είσαι μέρος μιας περιθωριοποιημένης κοινότητας, είναι εύκολο να αναστατωθείς για ορισμένες απεικονίσεις της».

Στον αντίποδα του Anora, το Euphoria ρίχνει τη σεξεργασία στην πυρά, καίγοντας την Κάσι ως άλλη μάγισσα του Σάλεμ.

YouTube thumbnail

Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Euphoria συγκέντρωσε 8,5 εκατομμύρια τηλεθεατές σε HBO και HBO Max τις πρώτες τρεις ημέρες από την πρεμιέρα της, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen και της Warner Bros. Discovery, ξεπερνώντας την πρεμιέρα της προηγούμενης σεζόν κατά 44%.

Συγκριτικά η πρεμιέρα της 2ης σεζόν της σειράς είχε συγκεντρώσει 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, διπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ των 1,2 εκατομμυρίων για το φινάλε της 1ης σεζόν της σειράς τον Αύγουστο του 2019.

Το φινάλε της 2ης σεζόν συγκέντρωσε 6,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με την τηλεθέαση του προηγούμενου επεισοδίου και πάνω από πέντε φορές υψηλότερη από την τηλεθέαση του φινάλε της 1ης σεζόν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Κόσμος
Ιράν: Παράλογες οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε – Κυρώσεις της ΕΕ σε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους

Ιράν: Παράλογες οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε – Κυρώσεις της ΕΕ σε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Σύνταξη
Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
AI 08.05.26

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες - Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Σύνταξη
Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Ελλάδα 11.05.26

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο

Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σύνταξη
Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 11.05.26

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Μπάσκετ 11.05.26

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)

Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025

Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
Σειφ Σπεις 11.05.26

Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies