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Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 22:45

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα διεμήνυσε εκ νέου σήμερα προς τη Βόρεια Μακεδονία πως είναι απαραίτητο να προχωρήσει στην τροποποίηση του Συντάγματός της (προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα) αν επιθυμεί να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

«Όπως είχα πει πριν από έναν χρόνο, ό,τι έχει συμφωνηθεί, έχει συμφωνηθεί. Για να ανοίξει επίσημα η διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν το 2022 και τίποτα περισσότερο» σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετά τη συνάντηση που είχαν το απόγευμα, στα Σκόπια.

Ο ίδιος τόνισε ότι η υιοθέτηση των συμφωνημένων συνταγματικών τροποποιήσεων παραμένει «ο μόνος δρόμος» για την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων και για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της ευρωπαϊκής ένταξης από τους πολίτες της χώρας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, καθώς τα Σκόπια δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι του 2022. Η πρόταση προβλέπει την αναθεώρηση του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας, ώστε να αναγνωριστεί ρητά η βουλγαρική μειονότητα που διαβιεί στη χώρα.

Το σχέδιο είχε γίνει αποδεκτό από την προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση, ωστόσο είχε απορριφθεί από το σημερινό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι, το οποίο βρισκόταν τότε στην αντιπολίτευση.

Ο Αντόνιο Κόστα επισήμανε ακόμη ότι η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της αξιοκρατίας και υπενθύμισε ότι άλλες υποψήφιες χώρες, όπως το Μαυροβούνιο και η Αλβανία, έχουν ήδη προχωρήσει σε διαφορετικά στάδια των διαπραγματεύσεων.

Περιοδεία στα Δυτικά Βαλκάνια

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιεί από χθες Δευτέρα περιοδεία στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο να μεταφέρει το μήνυμα ότι η προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ενεργή και ρεαλιστική, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες της περιοχής θα συνεχίσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του ήταν το Σεράγεβο, όπου χθες συναντήθηκε με τα μέλη της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε τα Τίρανα και είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Ο Αντόνιο Κόστα κάλεσε την αλβανική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, ενώ σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε θέση να αρχίσει να κλείνει διαπραγματευτικά κεφάλαια. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εισηγηθεί το κλείσιμο τριών κεφαλαίων με την Αλβανία, ενώ χαρακτήρισε τον στόχο ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το 2027 «φιλόδοξο αλλά εφικτό».

Αύριο, Τετάρτη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μεταβεί στην Πρίστινα, όπου θα συναντηθεί με τον απερχόμενο πρωθυπουργό του Κοσόβου, Αλμπίν Κούρτι, καθώς και με ηγέτες της αντιπολίτευσης. Την Πέμπτη θα βρεθεί στο Βελιγράδι για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η περιοδεία του θα ολοκληρωθεί στο Μαυροβούνιο, όπου ο πρόεδρος της χώρας, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, έχει προσκαλέσει τους ηγέτες της περιοχής σε δείπνο στο Τίβατ με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας.

Στις 5 Ιουνίου, ο Αντόνιο Κόστα θα συμπροεδρεύσει της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, με κεντρικό θέμα την «Κοινή ευημερία και σταθερότητα της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων». Στη σύνοδο, που θα διεξαχθεί στο Μαυροβούνιο θα συμμετάσχει και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με ηγέτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
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