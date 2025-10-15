Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να προχωρήσει στην αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου να διατηρήσει ανοιχτή την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσκεψή της στα Σκόπια την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις που παραμένουν «παγωμένες» εδώ και καιρό.

Η έκκληση της προέδρου της Κομισιόν

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η συνταγματική τροποποίηση, με την οποία θα ενσωματωθεί η βουλγαρική μειονότητα στο Σύνταγμα της χώρας, αποτελεί το τελευταίο και απαραίτητο βήμα πριν από την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τη Βόρεια Μακεδονία στην πορεία της προς την ΕΕ. Το επόμενο και μοναδικό βήμα είναι σαφές: πρέπει να υλοποιήσετε τις συμφωνημένες συνταγματικές αλλαγές. Η μπάλα είναι στο γήπεδό σας», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

We remain fully behind North Macedonia on its EU path. You can count on us. The next and only step before the opening of the negotiations is clear. You need to make the agreed constitutional change. The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

Συνάντηση με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις και την ενεργειακή ασφάλεια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, στη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκαν η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, η ενεργειακή ασφάλεια και η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δεν έγιναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση, προκειμένου να αποφευχθούν πολιτικές παρερμηνείες ενόψει των δημοτικών εκλογών της 19ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση επιχείρησε έτσι να κρατήσει χαμηλούς τόνους σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό περιβάλλον.

Στάσιμη η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων

Η διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ έχει ουσιαστικά «παγώσει», καθώς τα Σκόπια δεν έχουν προχωρήσει στις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει το καλοκαίρι του 2022, στο πλαίσιο πρότασης που είχε παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση προέβλεπε την αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να αναγνωριστεί επισήμως η βουλγαρική μειονότητα. Αν και η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση είχε αποδεχθεί τη συμφωνία, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Βουλή, εξαιτίας της αντίθεσης του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, το οποίο σήμερα κυβερνά.

Ο Μίτσκοσκι απορρίπτει τις «βουλγαρικές απαιτήσεις»

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί τις «βουλγαρικές απαιτήσεις», όπως τις χαρακτηρίζει. Έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα, παρά τις πιέσεις από τις Βρυξέλλες και τη Σόφια.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, οι πολίτες βουλγαρικής εθνικότητας αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού –περίπου 3.500 άτομα– ποσοστό που η Βουλγαρία θεωρεί εξαιρετικά χαμηλό και αμφισβητεί ανοικτά. Οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν έντονες, καθώς αφορούν ιστορικά, εθνικά και γλωσσικά ζητήματα.

Επιδείνωση των σχέσεων Σκοπίων – Σόφιας

Οι σχέσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας έχουν επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο μετά την άνοδο του VMRO-DPMNE στην εξουσία, τον Ιούνιο του 2024. Οι δύο πλευρές αδυνατούν να βρουν κοινό έδαφος σε ζητήματα ταυτότητας και ιστορίας, με αποτέλεσμα η ένταξη της χώρας στην ΕΕ να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Η στάση του Μίτσκοσκι έχει προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και τη συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής στα Δυτικά Βαλκάνια.

North Macedonia’s parliament approved a French proposal that aims to unblock its bid to join the EU. #AcrossTheBalkans asks if Skopje will change its constitution and give constitutional rights to the Bulgarian minority. Watch full show here: https://t.co/u7nZNZWjM0 pic.twitter.com/pn30ClSVVj — TRT World (@trtworld) July 29, 2022

Η περιοδεία της φον ντερ Λάιεν στα Δυτικά Βαλκάνια

Τα Σκόπια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της τριήμερης περιοδείας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία.

Στόχος της περιοδείας ήταν να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της ΕΕ για την ένταξη των χωρών της περιοχής και να προωθήσει το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024–2027. Το σχέδιο αποσκοπεί στη σταδιακή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ενιαία Αγορά και στην ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης με τα κράτη-μέλη.