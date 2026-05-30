Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Γκρούεφσκι απέκτησε ουγγρική υπηκοότητα το 2022, τέσσερα χρόνια μετά την διαφυγή του στην Ουγγαρία, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης καθιστά σχεδόν αδύνατη την έκδοσή του στη Βόρεια Μακεδονία.

Η σχετική είδηση δημοσιεύθηκε από την ερευνητική πύλη VSquare, η οποία επικαλέστηκε πηγές στην ουγγρική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον Γκρούεφσκι έχει χορηγηθεί ουγγρική υπηκοότητα λόγω «συμφέροντος του ουγγρικού κράτους» και πιστεύεται ότι συνεχίζει να ζει στη Βουδαπέστη.

Το θέμα με την παραμονή του Νίκολα Γκρούεφσκι στην Ουγγαρία επανήλθε στο προσκήνιο πρόσφατα, όταν ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε πως η χώρα του δεν θα γίνει «καταφύγιο για εγκληματίες», αναφερόμενος στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, στον πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης της ίδιας χώρας και στον πρώην πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν λάβει πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία από τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας αυτής, Βίκτορ Όρμπαν.

Μετά τις παραπάνω αναφορές του νέου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, οι δύο Πολωνοί πρώην αξιωματούχοι, την έκδοση των οποίων ζητά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ στην Πολωνία εγκατέλειψαν την Ουγγαρία, ενώ ο Νίκολα Γκρούεφσκι παραμένει στη Βουδαπέστη.

«Η θέση του Γκρούεφσκι είναι σημαντικά ασφαλέστερη. Το πολιτικό άσυλο μπορεί να ανακληθεί, αλλά η ανάκληση της υπηκοότητας είναι μια πολύ πιο δύσκολη νομική διαδικασία», αξιολογεί η Vsquare.

Ο 56χρονος Νίκολα Γκρούεφσκι διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας την περίοδο 2006-2016. Τον Νοέμβριο του 2018 διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον πολιτικό του σύμμαχο Βίκτορ Ορμπάν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς την περίοδο που αφορούσε την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Στον Γκρούεφσκι χορηγήθηκε άσυλο στην Ουγγαρία βάσει ισχυρισμών ότι διωκόταν πολιτικά από τον τότε πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Έκτοτε, σε βάρος του έχουν εκδοθεί και άλλες τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, με το συνολικό ύψος των ποινών να υπερβαίνει τα δέκα έτη φυλάκισης.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση στα Σκόπια δεν διαθέτει πληροφορίες ότι ο Νίκολα Γκρούεφσκι έλαβε ουγγρική υπηκοότητα. Ο ίδιος είχε αναφέρει πρόσφατα ότι δεν θεωρεί πιθανή την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι, εάν αυτό συμβεί, θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει τις ποινές που του έχουν επιβληθεί.

Το 2019, η τότε κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών στη Βόρεια Μακεδονία είχε ζητήσει την έκδοση του Νίκολα Γκρούεφσκι, όμως το ουγγρικό δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημα.