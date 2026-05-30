Βραζιλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο – Έχει τυπικά συμπτώματα της ασθένειας
Οι υγειονομικές αρχές στη Βραζιλία ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο. Πρόκειται για 37χρονο άνδρα που είχε ταξιδέψει στο Κονγκό πρόσφατα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ακόμη.
Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα. Ο ασθενής είναι στην απομόνωση, σε νοσοκομείο που ειδικεύεται στη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα, σύμφωνα με τις αρχές.
Πρόκειται για έναν 37χρονο άνδρα που επέστρεψε από ταξίδι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου υπάρχει επιδημία, παρουσιάζοντας συμπτώματα. Ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μετάδοσης στο Κονγκό και τις γειτονικές χώρες.
Ο 37χρονος είναι ιθαγενής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και παρουσίασε τυπικά συμπτώματα Έμπολα, όπως πυρετό.
Caso suspeito de ebola é registrado em São Paulo: https://t.co/HtJfDdZ9Or #g1 pic.twitter.com/osFciE2R91
— g1 (@g1) May 30, 2026
Σύμφωνα με το δίκτυο της Βραζιλίας Globo, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε απομόνωση στο Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων Emílio Ribas. Δεν υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου.
Πώς μεταδίδεται η νόσος
Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με αίμα, εκκρίσεις, σωματικά υγρά ή ιστούς συμπτωματικών ατόμων που φέρουν τη νόσο. Το μολυσμένο άτομο μεταδίδει τον ιό μόνο στην οξεία φάση, με την εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων.
🚨EM DESENVOLVIMENTO: Caso suspeito de ebola é registrado em São Paulo.
Homem de 37 anos voltou de uma viagem à República Democrática do Congo apresentando sintomas. pic.twitter.com/rEUnkUVYQ5
— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) May 30, 2026
Το 2014, ο Έμπολα κηρύχθηκε Έκτακτη Ανάγκη Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ανησυχίας και η ασθένεια έφτασε στην πρωτεύουσα του Σάο Πάολο. Ωστόσο, δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα αυτόχθονης (δηλαδή, ιθαγενούς) μετάδοσης του ιού στη Νότια Αμερική.
Μερικά από τα συμπτώματα του Έμπολα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, κόπωση, ναυτία, έμετο, διάρροια και κοιλιακό άλγος, επισημαίνουν οι αρχές στη Βραζιλία. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σχετίζεται με την άμεση επαφή με σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων, ειδικά στα πιο προχωρημένα στάδια της νόσου», αναφέρουν.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην τρέχουσα επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, υπάρχουν 18 επιβεβαιωμένοι θάνατοι από 134 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με ποσοστό θνησιμότητας 13%. Αυτός ο αριθμός είναι πολύ κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο. Άλλοι 223 θάνατοι και 906 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.
