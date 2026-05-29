Σημαντική είδηση:
29.05.2026 | 14:21
Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
Έμπολα: Ανεστάλη το άνοιγμα αμερικανικού κέντρου καραντίνας στην Κένυα – Πόσοι είναι οι νεκροί μέχρι τώρα
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 14:33

Έμπολα: Ανεστάλη το άνοιγμα αμερικανικού κέντρου καραντίνας στην Κένυα – Πόσοι είναι οι νεκροί μέχρι τώρα

Η επιδημία Έμπολα έχει πλήξει κυρίως τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και λιγότερο την Ουγκάντα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν 906 ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό), συμπεριλαμβανομένων 223 ύποπτων θανάτων που διερευνώνται.

Κένυα και ΗΠΑ υπέγραψαν τον Δεκέμβριο συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της υγείας, για την οποία έχουν κατατεθεί προσφυγές στην κενυατική δικαιοσύνη

Η έξαρση του στελέχους Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo) του Έμπολα συνεχίζεται στη ΛΔ Κονγκό, ενώ κρούσματα έχουν αναφερθεί και στην Ουγκάντα.

Υπάρχουν 125 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων 17 επιβεβαιωμένων θανάτων στο Ιτούρι, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου. Υπάρχουν επίσης επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στην Ουγκάντα, τρία εκ των οποίων εισήχθησαν από τη ΛΔ Κονγκό, και ένας θάνατος.

Ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί μετάδοση στην κοινότητα, δήλωσε ο ΠΟΥ.

Η Ουγκάντα έχει κλείσει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω του Έμπολα.

Πόσο είναι το ποσοστό αυτών που πεθαίνουν από τον Έμπολα

Το ποσοστό των ανθρώπων που κατέληξαν μεταξύ αυτών που επιβεβαιώθηκε ότι είχαν μολυνθεί κυμαίνεται από 30% σε 50%, δήλωσε η Αναΐς Λεγκάν από την Ομάδα Παθογόνων Υψηλού Κινδύνου, που είναι τμήμα του Προγράμματος Υγειονομικών Εκτάκτων Καταστάσεων του ΠΟΥ.

«Είναι τεράστιο. Σημαίνει ότι πέντε από τους 10 ανθρώπους πιθανόν να πεθάνουν», δήλωσε η Λεγκάν, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες ειδικά για τη λοίμωξη με το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, δήλωσε ο ΠΟΥ.

Ιάθηκε ένας ασθενής

Ένας πρώτος ασθενής που είχε επιβεβαιωθεί θετικός στον ιό που προκαλεί επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό διαπιστώθηκε την Τετάρτη ότι ιάθηκε, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Στις 27 Μαΐου στη ΛΔ Κονγκό, «ένας ασθενής ιάθηκε, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο» και μπόρεσε να επιτρέψει στην κοινότητά του, δήλωσε η Λεγκάν, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το «πρώτο πρόσωπο που έγινε δεκτό σε κέντρο περίθαλψης και που επιστρέφει στο σπίτι του ύστερα από δύο αρνητικά τεστ» από την αρχή της επιδημίας.

Η κενυατική δικαιοσύνη αναστέλλει το προγραμματισμένο για σήμερα άνοιγμα αμερικανικού κέντρου καραντίνας στη χώρα

Η κενυατική δικαιοσύνη απαγόρευσε προσωρινά στην κυβέρνηση να ανοίξει στην Κένυα αμερικανικό κέντρο καραντίνας για Αμερικανούς πολίτες για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα μετά την επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Χθες, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι το άνοιγμα του κέντρου αυτού, που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην Κένυα, προβλεπόταν για σήμερα στην αεροπορική βάση της Λαϊκιπία, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βορείως του Ναϊρόμπι.

Ύστερα από προσφυγή του Ινστιτούτου Κατίμπα, ενός οργανισμού υπεράσπισης των συνταγματικών δικαιωμάτων, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας, που είναι αρμόδιο σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, αποφάσισε ότι «το δημόσιο συμφέρον» δικαιολογεί «ένα συντηρητικό μέτρο» απαγορεύοντας το άνοιγμα του κέντρου «μέχρι να ακουσθούν οι πλευρές» για την ουσία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό το «συντηρητικό μέτρο» απαγορεύει στην κενυατική κυβέρνηση να «ιδρύσει, να θέσει σε λειτουργία, να επιτρέψει, να εγκρίνει ή να αδειοδοτήσει την ίδρυση εγκατάστασης καραντίνας, απομόνωσης ή φροντίδας αναφορικά με την έκθεση στον Έμπολα στην Κένυα, υπό την οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση».

Απαγορεύει επίσης στην κενυατική κυβέρνηση και τους αξιωματούχους της να υποδεχθούν στην Κένυα ή να επιτρέψουν την είσοδο σε «πρόσωπα που έχουν εκτεθεί ή μολυνθεί από τον Έμπολα με βάση την επίμαχη συμφωνία».

Η απόφαση αυτή θα επιδοθεί εντός 24 ωρών στην κυβέρνηση που θα έχει πλέον 48 ώρες για να απαντήσει, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, που άφησε να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του στις 2 Ιουνίου.

Η Κένυα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τον Δεκέμβριο συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της υγείας, για την οποία έχουν κατατεθεί προσφυγές στην κενυατική δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση της Κένυας δεν έχει αναφέρει έως τώρα επίσημα το άνοιγμα του αμερικανικού κέντρου καραντίνας. Το Ινστιτούτο Κατίμπα υποστηρίζει ότι γίνεται εν κρυπτώ.

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ένα μήνα 29.05.26

Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε
Πτώση drone 29.05.26

Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Expla-in 29.05.26

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

