Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone – Νέα αιματοχυσία στον Λίβανο με 17 νεκρούς
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 07:15

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone – Νέα αιματοχυσία στον Λίβανο με 17 νεκρούς

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες φέρεται να καταρρίφθηκε χθες Πέμπτη αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή του Κόλπου.

Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», ανέφερε μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» είναι γνωστό πού βρίσκονται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης –τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας– ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματικό, ότι πύραυλος κατέρριψε αμερικανικό drone κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον «αντικειμένου» στον Κόλπο.

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών, τις σοβαρότερες αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακωχή την 8η Απριλίου, παρότι φέρεται να σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγουν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Όπως έγινε γνωστό ήδη από χθες, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή από την περιοχή που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να λάβουν την έγκριση των ανώτατων ηγεσιών τους.

Νέα αιματοχυσία στον Λίβανο με 17 νεκρούς

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο.

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον δεκατέσσερις ανθρώπους χθες Πέμπτη στον νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει την «περιοχή επιχειρήσεών» του εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τη 17η Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «στοχευμένο πλήγμα» στην περιφέρεια της Βηρυτού, όπου, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον λιβανικό στρατό, στοχοποιήθηκε διαμέρισμα στη Σουεϊφάτ, κοινότητα στα όρια των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας, που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Από αυτή την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα και δύο παιδιά.

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Σύνταξη
Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
