Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone – Νέα αιματοχυσία στον Λίβανο με 17 νεκρούς

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες φέρεται να καταρρίφθηκε χθες Πέμπτη αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή του Κόλπου.

Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», ανέφερε μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» είναι γνωστό πού βρίσκονται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης –τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας– ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματικό, ότι πύραυλος κατέρριψε αμερικανικό drone κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον «αντικειμένου» στον Κόλπο.

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών, τις σοβαρότερες αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακωχή την 8η Απριλίου, παρότι φέρεται να σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγουν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Όπως έγινε γνωστό ήδη από χθες, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή από την περιοχή που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να λάβουν την έγκριση των ανώτατων ηγεσιών τους.

Νέα αιματοχυσία στον Λίβανο με 17 νεκρούς

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο.

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον δεκατέσσερις ανθρώπους χθες Πέμπτη στον νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει την «περιοχή επιχειρήσεών» του εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και ακόμη τρεις κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τη 17η Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «στοχευμένο πλήγμα» στην περιφέρεια της Βηρυτού, όπου, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον λιβανικό στρατό, στοχοποιήθηκε διαμέρισμα στη Σουεϊφάτ, κοινότητα στα όρια των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας, που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Από αυτή την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα και δύο παιδιά.