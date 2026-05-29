Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 05:30

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πάνω από 50 υδροηλεκτρικοί σταθμοί στη Συρία έχουν πλημμυρίσει, καθώς η στάθμη του νερού στον ποταμό Ευφράτη ανέβηκε απότομα μετά το άνοιγμα από την Τουρκία των υπερχειλιστών του γιγαντιαίου φράγματος Ατατούρκ, όπως μεταφέρει το Rudaw του Ιρακινού Κουρδιστάν.

«Περίπου 50 από τους 210 σταθμούς (σ.σ. αντλιοστάσια) έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της πλημμύρας από τον ποταμό Ευφράτη», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συνέχιζαν να ρέουν προς τη Συρία και το Ιράκ. Στην Συρία υπάρχουν αναφορές για «αρκετούς νεκρούς», ενώ 24.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό.

Η πλημμύρα έρχεται μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι άνοιξε τις πύλες του φράγματος Ατατούρκ στον ποταμό Ευφράτη για πρώτη φορά σε επτά χρόνια, μετά από έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έφεραν τη δεξαμενή «κοντά στη μέγιστη χωρητικότητά της».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας ανέφεραν επίσης ότι η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Ευφράτη «οδήγησε στην πλημμύρα» χωμάτινων γεφυρών και αρκετών αγροτικών εκτάσεων στην ύπαιθρο της επαρχίας Ντεΐρ εζ-Ζορ.

Σε συναγερμό η επαρχία Άνμπαρ εξαιτίας της υπερχείλισης του Ευφράτη

Στο Ιράκ, οι αρχές της δυτικής επαρχίας Άνμπαρ κήρυξαν την Τρίτη κατάσταση συναγερμού τριών ημερών λόγω του κινδύνου πλημμύρας από τη Συρία, σύμφωνα με το επαρχιακό συμβούλιο. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την προειδοποίηση των συριακών αρχών για αναμενόμενη άνοδο της στάθμης των υδάτων στο φράγμα του Ευφράτη στην επαρχία Ράκα, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Το Ιράκ, μια χώρα που βρίσκεται κατάντη του ποταμού Ευφράτη, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα λειψυδρίας λόγω της μειωμένης παροχής νερού από τα φράγματα που έχουν κατασκευαστεί ανάντη, στην Τουρκία και τη Συρία. Οι εντάσεις σχετικά με τους υδάτινους πόρους παραλίγο να οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ του Ιράκ και της Συρίας το 1974, κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων μειωμένης ροής του ποταμού.

Φέτος, ωστόσο, οι ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε υπερχείλιση των δεξαμενών και των φραγμάτων σε ολόκληρο το Ιράκ και την περιοχή του Κουρδιστάν. Οι κουρδικές αρχές δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδόν όλα τα 25 φράγματα και οι 180 τεχνητές λίμνες στην περιοχή του Κουρδιστάν είχαν φτάσει ή ξεπεράσει τη μέγιστη χωρητικότητά τους, συγκρατώντας συνολικά περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Η επαρχία Άνμπαρ ανήκει στο Ιράκ, όμως η έρημος Άνμπαρ βρίσκεται τόσο στο Ιράκ όσο και τη Συρία. Το βόρειο μέρος της επαρχίας το διατρέχει ο Ευφράτης και είναι το πιο πυκνοκατοικημένο και καλλιεργημένο από τους αγρότες της περιοχής. Στην περιοχή βρίσκονται και οικογένειες κτηνοτρόφων που εξαρτώνται από το ποτάμι.

Πλημμύρες και στην Τουρκία

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας ανέφεραν το Σάββατο ότι οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε διάφορα μέρη της χώρας, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και γεωργικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές άνοιξαν φράγματα, με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του ποταμού Ευφράτη.

Το Ιράκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη, οι οποίοι πηγάζουν και οι δύο από την Τουρκία. Τα τουρκικά έργα φραγμάτων, ιδίως το Έργο Νοτιοανατολικής Ανατολίας (GAP), έχουν μειώσει σημαντικά τη ροή νερού προς το Ιράκ τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύμφωνα με προηγούμενες συμφωνίες κατανομής νερού, η Τουρκία δεσμεύτηκε να απελευθερώνει έως και 500 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο προς τα κατάντη. Ωστόσο, ιρακινοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα την Άγκυρα ότι δεν τηρεί με συνέπεια αυτές τις δεσμεύσεις, συχνά εν μέσω ευρύτερων πολιτικών και οικονομικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τουρκία και το Ιράκ έχουν συμφωνία πώλησης νερού αντί πετρελαίου. Οι Ιρακινοί κατηγορούν την Τουρκία στα κοινωνικά δίκτυα πως στην λειψυδρία παρακρατεί το νερό και στις βροχές τους πλημμυρίζει.

