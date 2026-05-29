Ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ για το πλήγμα από ρωσικό drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία «Σοβαρή κλιμάκωση» λέει το Βουκουρέστι

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε σήμερα τη «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας, μετά τη συντριβή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δυο κάτοικοι.

«Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Οάνα Τσόγιου.

A UAV crashed into a residential apartment building in the Romanian city of Galați. According to local authorities, two people were injured, local outlet Viața Liberă reports pic.twitter.com/epGOrCTuSJ — ASTRA (@ASTRA_PRESS) May 29, 2026

Το Βουκουρέστι «ενημέρωσε τους συμμάχους (του) και τον Γενικό Γραμματέα του NATO (Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση drones στη Ρουμανία», πρόσθεσε.