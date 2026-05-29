Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Την ενοχή 4 προσώπων για το εγκλωβισμό των οχημάτων στην Αττική Οδό ζητά ο εισαγγελέας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για το εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό, σχεδόν για ένα 24ωρο εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ελπίδας».

Ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας εισηγήθηκε την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές», ενώ αντίθετα πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της εταιρείας «Αττική Οδό».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση τα στελέχη της εταιρείας για τα οποία ζήτησε την ενοχή τους δεν ζήτησαν εγκαίρως από την Τροχαία τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, παρά την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων.

Αντίθετα, ο εισαγγελέας αιτιολογώντας το απαλλακτικό σκέλος της πρότασής του επισήμανε ότι «η ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση είχε παραχωρηθεί στις “Αττικές Διαδρομές”, οι οποίες είχαν και την αρμοδιότητα της επιχειρησιακής διαχείρισης κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Σε ό,τι αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο, είχε κατατεθεί και εγκριθεί το σχετικό σχέδιο, είχε υλοποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη ετήσια άσκηση. Όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε».

Συνεπώς κατέληξε «δεν προέκυψε καμία ποινική ευθύνη για την ‘Αττική Οδό’».

Εξετάζονται ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός απευθυνόμενος στο δικαστήριο ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής και του διευθυντή του αρμόδιου τμήματος της Αττικής Οδού, εκτιμώντας ότι ήδη από την προηγούμενη ημέρα θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί η απαγόρευση εισόδου βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.