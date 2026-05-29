Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Για την κρίση μοναξιάς και τη σχέση νιάτων και γηρατειών κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στις Πανελλαδικές 2025.

Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου.

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα, τις εκτιμήσεις δυσκολίας και τις απαντήσεις.

Οι εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων από το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Το θέμα που επέλεξε η επιτροπή για το εφετινό θέμα της έκθεσης είναι αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον. Τυπικά, το θέμα της τρίτης ηλικίας και της ανθρώπινης μοναξιάς αφορά θεματική ενότητα της Α’ Λυκείου, με αναφορές , όμως, σε ενότητες και των άλλων τάξεων.

Η περίληψη είναι εστιασμένη σε ένα ερώτημα που εύκολα εντοπίζεται από το Κείμενο 1.

Τα θέματα Β’ της θεωρίας είναι σαφή, χωρίς κάποια δυσκολία για τους μαθητές που έχουν μελετήσει.

Το ποίημα του Εμπειρίκου, πέρα από το γεγονός ότι μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους νέους, και από εξεταστικής άποψης είναι κατανοητό, εύκολα διαχειρίσιμο στα νοήματά του.

Το θέμα Δ έχει ξεκάθαρη δομή ερωτήσεων, με απαντήσεις που μπορούν να διαμορφωθούν τόσο από προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, όσα και από τα δοθέντα κείμενα.