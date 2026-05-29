«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 11:52
Eνσωμάτωση

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας έκαναν πρεμιέρα σήμερα οι Πανελλαδικές 2026. Στους υποψηφίους των γενικών λυκείων δόθηκε θέμα για την κρίση της μοναξιάς και τη σχέση των νέων με την τρίτη ηλικία.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, μετά το τέλος του εξεταζόμενου μαθήματος, πολλοί υποψήφιοι το έριξαν στο χιούμορ και οι ατάκες περίσσευαν. «Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς», δήλωσε ένας νεαρός στις κάμερες.

Ένας άλλος τα βρήκε «σχετικά εύκολα». «Δεν έχω διαβάσει κιόλας. Αν είχα διαβάσει, θα έγραφα κι άλλο» είπε, με τον φίλο του να λέει με χιούμορ: «Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Απλά ήρθα εδώ…».

Τα θέματα, όπως λένε τα παιδιά, ήταν βατά και τα περίμεναν

«Κανένα άγχος, ήταν εύκολα»

Όπως είπε ένα από τα παιδιά, τα θέματα τα περίμεναν. Για το τι έγραψε για την τρίτη ηλικία, απάντησε ότι δεν χαρακτηρίζει όλους τους ηλικιωμένους η μοναξιά καθώς κάποιοι «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».

Βατά περιγράφουν τα θέματα που «έπεσαν» στη Νεοελληνική Γλώσσα και άλλοι υποψήφιοι, μόλις βγήκαν από τις σχολικές αίθουσες όπου διεξάγονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί» ανέφερε μια κοπέλα.

«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη» πρόσθεσε η ίδια.

Φέτος, όπως είπε στη συνέχεια, δίνει πιο πολύ για να δει πώς θα τα πάει και γιατί θέλει να ξαναδοκιμάσει και του χρόνου για τη σχολή που θέλει: «Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει, πολύ λίγο. Πάμε για τα επόμενα. Ευελπίδων Στρατιωτική Σχολή στοχεύω».

Μια άλλη υποψήφια, στη συνέχεια, στάθηκε στον «μουντό» χαρακτήρα του θέματος – αν και το βρήκε βατό – συνδέοντάς το ευθέως με την ψηφιακή πραγματικότητα της εποχής.

Όπως δήλωσε, «το θέμα ήταν βατό. Βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά. Ήταν κάπως πολύ μουντό για τα συμβάντα που έγιναν, αλλά αυτό εντάξει. Περίμενα κάτι πιο χαρούμενο, ευτυχία ας πούμε. Έγραψα ότι τα social media είναι ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τους στόχους μου, θέλω να περάσω ΠΑΔΑ, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το περισσότερο άγχος έφυγε στο πρώτο μάθημα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι κάτι, πιστεύω».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026 29.05.26

«Κρίση μοναξιάς» - Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις για τις Πανελλαδικές 2026 - Το ζήτημα της μοναξιάς κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Stream newspaper
Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Κινητοποίηση 28.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα - «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων
Ελλάδα 28.05.26

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων

«Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν.

Σύνταξη
Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
InShorts 26.05.26

Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
InShorts 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Σάλος 21.05.26

Αναισθησιολόγος στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» ζητά φακελάκι - Το βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Σύνταξη
Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Πώς έγινε η επίθεση 19.05.26

«Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού στο Σαν Ντιέγκο και πατέρας οκτώ παιδιών - Φιλοναζί οι δράστες

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Κρήτη 19.05.26

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια - Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Σύνταξη
Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media - Τι απαντά στα αρνητικά μηνύματα

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σύνταξη
Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Σύνταξη
«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29.05.26

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies