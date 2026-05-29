«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας έκαναν πρεμιέρα σήμερα οι Πανελλαδικές 2026. Στους υποψηφίους των γενικών λυκείων δόθηκε θέμα για την κρίση της μοναξιάς και τη σχέση των νέων με την τρίτη ηλικία.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, μετά το τέλος του εξεταζόμενου μαθήματος, πολλοί υποψήφιοι το έριξαν στο χιούμορ και οι ατάκες περίσσευαν. «Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς», δήλωσε ένας νεαρός στις κάμερες.

Ένας άλλος τα βρήκε «σχετικά εύκολα». «Δεν έχω διαβάσει κιόλας. Αν είχα διαβάσει, θα έγραφα κι άλλο» είπε, με τον φίλο του να λέει με χιούμορ: «Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Απλά ήρθα εδώ…».

Τα θέματα, όπως λένε τα παιδιά, ήταν βατά και τα περίμεναν

«Κανένα άγχος, ήταν εύκολα»

Όπως είπε ένα από τα παιδιά, τα θέματα τα περίμεναν. Για το τι έγραψε για την τρίτη ηλικία, απάντησε ότι δεν χαρακτηρίζει όλους τους ηλικιωμένους η μοναξιά καθώς κάποιοι «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».

Βατά περιγράφουν τα θέματα που «έπεσαν» στη Νεοελληνική Γλώσσα και άλλοι υποψήφιοι, μόλις βγήκαν από τις σχολικές αίθουσες όπου διεξάγονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί» ανέφερε μια κοπέλα.

«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη» πρόσθεσε η ίδια.

Φέτος, όπως είπε στη συνέχεια, δίνει πιο πολύ για να δει πώς θα τα πάει και γιατί θέλει να ξαναδοκιμάσει και του χρόνου για τη σχολή που θέλει: «Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει, πολύ λίγο. Πάμε για τα επόμενα. Ευελπίδων Στρατιωτική Σχολή στοχεύω».

Μια άλλη υποψήφια, στη συνέχεια, στάθηκε στον «μουντό» χαρακτήρα του θέματος – αν και το βρήκε βατό – συνδέοντάς το ευθέως με την ψηφιακή πραγματικότητα της εποχής.

Όπως δήλωσε, «το θέμα ήταν βατό. Βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά. Ήταν κάπως πολύ μουντό για τα συμβάντα που έγιναν, αλλά αυτό εντάξει. Περίμενα κάτι πιο χαρούμενο, ευτυχία ας πούμε. Έγραψα ότι τα social media είναι ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τους στόχους μου, θέλω να περάσω ΠΑΔΑ, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το περισσότερο άγχος έφυγε στο πρώτο μάθημα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι κάτι, πιστεύω».