Δήμητρα Παπαδοπούλου: Πήρε πτυχίο στα 64 της και το αφιερώνει στον πατέρα της
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου είναι και επίσημα πτυχιούχος της Άγγλικής Φιλολογίας.
Η Δήμητρα Παπαδόπουλου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αγγλική Φιλολογία και την ευχάριστη είδηση την δημοσιοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτηση της με φωτογραφίες από την απονομή του πτυχίου της μαζί με τους συμφοιτήτες της και έγραψε τη συγκινητική φράση «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!»
Η αγαπημένη ηθοποιός είχε εκκρεμότητα σε 3 μόλις μαθήματα.
Η ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου
Την ανάρτηση της συνόδευσαν πολλά likes και ευχές από τους followers της.
«Ο πατέρας μου είχε καημό που δεν πήρα το πτυχίο»
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ είχε εξηγήσει ότι την εποχή των φοιτητικών της χρόνων, δεν την ενδιέφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές της.
Συγκεκριμένα, το έβλεπε σαν μια μορφή προσωπικής «επανάστασης» απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον και στις προσδοκίες γύρω από τις σπουδές.
Όπως είπε η ίδια, αργότερα το μετάνιωσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το πήρα. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα πήγαινα να το πάρω».
Μάλιστα, είχε απευθύνει και συμβουλή στους νέους, λέγοντας πως αν βρεθούν σε ένα πανεπιστήμιο που δεν αγαπούν, «ας το πάρουν το ρημάδι», ενώ ανέφερε ότι ο καημός του πατέρα της ήταν ότι δεν πήρε το πτυχίο.
