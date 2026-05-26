view
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream
# ΕΛ.Α.Σ.
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 26 Μαΐου 2026, 18:00
Eνσωμάτωση

Δήμητρα Παπαδοπούλου: Πήρε πτυχίο στα 64 της και το αφιερώνει στον πατέρα της

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου είναι και επίσημα πτυχιούχος της Άγγλικής Φιλολογίας.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Δήμητρα Παπαδόπουλου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αγγλική Φιλολογία και την ευχάριστη είδηση την δημοσιοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτηση της με φωτογραφίες από την απονομή του πτυχίου της μαζί με τους συμφοιτήτες της και έγραψε τη συγκινητική φράση «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!»

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε εκκρεμότητα σε 3 μόλις μαθήματα.

Η ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου

View this post on Instagram

A post shared by Δήμητρα Παπαδοπούλου (@dimi_papadopoulou_official)

Την ανάρτηση της συνόδευσαν πολλά likes και ευχές από τους followers της.

«Ο πατέρας μου είχε καημό που δεν πήρα το πτυχίο»

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ είχε εξηγήσει ότι την εποχή των φοιτητικών της χρόνων, δεν την ενδιέφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Συγκεκριμένα, το έβλεπε σαν μια μορφή προσωπικής «επανάστασης» απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον και στις προσδοκίες γύρω από τις σπουδές.

Όπως είπε η ίδια, αργότερα το μετάνιωσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το πήρα. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα πήγαινα να το πάρω».

Μάλιστα, είχε απευθύνει και συμβουλή στους νέους, λέγοντας πως αν βρεθούν σε ένα πανεπιστήμιο που δεν αγαπούν, «ας το πάρουν το ρημάδι», ενώ ανέφερε ότι ο καημός του πατέρα της ήταν ότι δεν πήρε το πτυχίο.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
Stream view
Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Εκείνοι & εκείνοι 26.05.26

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Άλφρεντ Χίτσκοκ 26.05.26

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27.05.26

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Θαλάσσιοι δρόμοι

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies