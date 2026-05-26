Tραγωδία στην Ιόνια Οδό – Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κουβαρά, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 73χρονου οδηγού Ι.Χ.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9:30 το βράδυ, νταλίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ.

Σφοδρή σύγκρουση

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του ίδιου και της συζύγου του, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.