Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης 67χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης
Ο 67χρονος τουρίστας από τη Γαλλία έκανε πεζοπορία όταν τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά
Επιχείρηση διάσωσης 67χρονου τουρίστα από τη Γαλλία πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική στο φαράγγι Αγιας Ειρήνης του Δημου Καντάνου -Σελινου Χανίων Κρήτης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άτυχος άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περιπατητων οι οποίοι και ειδοποίησαν την πυροσβεστική για τον τραυματισμό του 67χρονου.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανου και τη 19 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα, τον ασφάλισαν και τον μετέφεραν στη νότια έξοδο του φαραγγιού.
Εκεί παρεληφθει από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Την επιχείρηση συνέδραμαν και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανατολικού Σελίνου
