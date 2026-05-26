Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26 Μαΐου 2026, 20:26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Νέους κεραυνούς κατά του μεγάρου Μαξίμου για το σκάνδαλο των υποκλοπών εμπεριέχει η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά την ηχηρή απουσία του από το Συνέδριο της ΝΔ και βέβαια μετά τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις στη Βουλή για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Παρουσία στο ακροατήριο του Μεγάρου Μουσικής και του έτερου πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς επίσης του πρώην προέδρου της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου, ο κ. Καραμανλής όχι μόνο καθιστά σαφές ότι εμμένει στη σφοδρή κριτική του προς το Μαξίμου για το ζήτημα της κρίσης των θεσμών στη χώρα μας και για τη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, και πρωτίστως η Δικαιοσύνη, χειραγωγούνται, αλλά καταγγέλλει ευθέως τις «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις» (δηλαδή τόσο τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ που επικαλούνται ανύπαρκτους λόγους «εθνικής ασφάλειας», όσο και το παράνομο Predator) που, όπως τόνισε, «πλήττουν τη Δημοκρατία».

Και μάλιστα, με σαφή «καρφιά» προς την κορυφή του «επιτελικού κράτους», καταγγέλλει και την «εμμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές», οι οποίοι «καταφεύγουν με ευκολία στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» και μάλιστα το κάνουν με «καθοδηγούμενες, αλλά ανώνυμες πέννες του διαδικτύου», τρέφοντας έτσι και τις «αντισυστημικές τάσεις».

«Εκπτώσεις σε δημοκρατικές αξίες»

Ειδικότερα, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη- Το Δίκαιο της Ισχύος», ο Κ. Καραμανλής σημειώνει ότι «εκπτώσεις σε δημοκρατικές αξίες αποσταθεροποιούν την κοινωνική συνοχή και το αξιακό σύστημα της μεταπολεμικής Δύσης», επισημαίνοντας ότι «ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το ζήτημα της ακριβούς και αμερόληπτης πληροφόρησης είναι καθοριστικής σημασίας».

Για να τονίσει με νόημα ότι «όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η Δημοκρατία πλήττεται» και να τονίσει ότι «Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη Δημοκρατία».

«Εμμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις» – «Προσπάθεια συκοφάντησης» και με «ανώνυμες πένες διαδικτύου»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η Δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται», τονίζοντας ότι «όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της Δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την εμμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά, μάλιστα, με καθοδηγούμενες, αλλά ανώνυμες πέννες του διαδικτύου. Πως να απορεί κανείς, λοιπόν, με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτηρίζει «ανησυχητικό, όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, την πολιτική σταθερότητα και την ποιότητα των δυτικών δημοκρατιών», το γεγονός ότι «όλο και περισσότερος πλούτος συσσωρεύεται στα χέρια λιγότερων ατόμων και το χάσμα μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων διαρκώς διευρύνεται».

Κριτική στα «ήρεμα νερά»

Ο κ. Καραμανλής διατυπώνει επίσης σαφή κριτική προς το Μαξίμου για την πολιτική των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά.

Ειδικότερα σημειώνει ότι «ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία, σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές, είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο «Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας» που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί, παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις», προσθέτοντας ότι «φυσικά και δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία, μεθοδικά και συστηματικά, προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών γι’ αυτήν συνθηκών».

Για να τονίσει ότι «Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών». Διότι, όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφ’ όσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής της συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων – υποκριτικά βέβαια, γιατί τους βολεύει –, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής (Α) και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς (Δ) συνομιλούν στην παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη – Το Δίκαιο της Ισχύος», στο Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, Τρίτη 26 Μαΐου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Μήνυμα στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει μεν ότι «σωστά ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας» για να στείλει όμως σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να καταδειχθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους, ακόμα και με μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή, το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και ξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων Δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας».

Προειδοποιήσεις για γεωπολιτικά

Αλλά σαφή μηνύματα και προειδοποιήσεις διατυπώνει ο Κ. Καραμανλής προς το Μαξίμου και σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με σαφείς αιχμές για την προσέγγιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία κατηγορείται για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και ότι έχει προσδεθεί στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Με την τοποθέτησή του, η οποία αναδεικνύει εκ νέου τη δική του διαφορετική προσέγγιση υπέρ μιας «πιο πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι «η Ελλάδα οφείλει να διαβάσει σωστά τις εξελίξεις», τονίζοντας ότι «το πολυπολικό σύστημα που αναδεικνύεται υπαγορεύει μια πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική απαλλαγμένη από τις αυστηρές διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ασφαλώς και η Ελλάδα είναι ταγμένη με τη Δύση, αλλά η ίδια η Δύση πλέον μεταλλάσσεται ή και διχάζεται και μέρος αυτής συνομιλεί με τη Ρωσία και την Κίνα».

Για να προσθέσει: «Όχι μόνο οι ΗΠΑ. Πρόσφατα ακούστηκαν φωνές και εντός της ΕΕ που προτρέπουν σε συνομιλίες με τη Ρωσία. Ασφαλώς και η Ελλάδα είναι κατά της βίας και του αναθεωρητισμού, αλλά θα πρέπει αυτό το δόγμα να έχει καθολική εφαρμογή. Δεν μπορεί εμείς να τασσόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό του αμυνόμενου και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά – προσέξτε – ακόμα ακόμα και αυτός ο αμυνόμενος, να μην τάσσεται στο δικό μας πλευρό όταν απειλούμαστε!».

Παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη Το Δίκαιο της Ισχύος» Για το βιβλίο ομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ, ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ΕΚΠΑ και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής και η Λένα Αργύρη ανταποκρίτρια της Καθημερινής και της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Κριτική στην Ε.Ε.

Αλλά σαφή κριτική ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός και στην Ευρώπη, σημειώνοντας πως «σε ότι αφορά την Ελλάδα ειδικά, είναι κραυγαλέες οι αντιφάσεις της Ε.Ε. στο θέμα της ενιαίας ασφάλειας και άμυνας» και επισημαίνοντας πως «τη στιγμή που η Τουρκία έχει αναθεωρητικούς στόχους απέναντι σε ένα κράτος μέλος, την Ελλάδα, μας απειλεί συνεχώς με πόλεμο και συχνά καταφεύγει στη βία για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της, η Άγκυρα θεωρείται πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος από τα περισσότερα άλλα κράτη μέλη».

Κάνει μάλιστα λόγο για «μια προκλητική αντίφαση στη στάση των περισσότερων συμμάχων και εταίρων» σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τονίζοντας ότι «ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδικάζεται, επιβάλλονται κυρώσεις και ενισχύεται με κάθε τρόπο ο αμυνόμενος, τα αντίστοιχα βάσανα της Κύπρου, που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, δεν αντιμετωπίζονται. Ακόμα χειρότερα, καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων που θέτουν τον επιτιθέμενο και το θύμα σε ισότιμη βάση ή που νομιμοποιούν την παράνομη κατοχή και θέτουν την Κύπρο σε κατάσταση ομηρίας απέναντι στην Τουρκία, σε πλήρη ασυμφωνία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη Το Δίκαιο της Ισχύος» Για το βιβλίο ομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ, ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ΕΚΠΑ και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής και η Λένα Αργύρη ανταποκρίτρια της Καθημερινής και της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

«Η περίοδος χάριτος τελείωσε»

Στο πλαίσιο της κριτικής του προς την Ευρώπη, ο κ. Καραμανλής σημειώνει ότι «η Ε.Ε. πρέπει να καταλάβει ότι η περίοδος χάριτος έχει τελειώσει και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στις αμερικανικές δυνάμεις για την ασφάλειά της, ούτε, φυσικά, να περιμένει ότι μια αλλαγή κυβέρνησης στις ΗΠΑ θα της εξασφαλίσει ξανά την αμυντική κάλυψη, την οποία της παρείχε μέχρι τώρα η Ουάσιγκτον. Πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει γυρισμός και να προωθήσει άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που θα της επιτρέψουν να είναι αυτάρκης στον αμυντικό τομέα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι κίνδυνοι στην περιοχή της είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι αντιλαμβάνεται και δεν προέρχονται μόνο από την ανατολή, αλλά και από το νότο, δηλαδή από την Τουρκία και άλλους παράγοντες αστάθειας στα νότια σύνορά της».

Στο ίδιο πλαίσιο, στηλιτεύει το γεγονός ότι «δεν έχει επιτευχθεί ακόμη πλήρως η Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» με την έννοια «όχι μόνο της αμοιβαίας βοήθειας, αλλά και της αντιμετώπισης των προβλημάτων όλων των κρατών μελών ως κοινών ευρωπαϊκών προβλημάτων. Η αλληλεγγύη, όχι απαραίτητα μόνο ως ηθική αξία, αλλά ως ρεαλιστική συνειδητοποίηση ότι τα ιδιαίτερα συμφέροντα του καθενός εξυπηρετούνται καλύτερα όταν ολόκληρο το οικοδόμημα είναι ισχυρό. Ενώ η υπεράσπιση των μικροσυμφερόντων των μεμονωμένων κρατών μελών έχει επικρατήσει έναντι της υπεράσπισης του συνολικού συμφέροντος».

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς (2Δ), ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής (Κ), ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος (3Δ) και ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης (Δ) παρευρίσκονται στην παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη – Το Δίκαιο της Ισχύος», στο Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, Τρίτη 26 Μαΐου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

«Κόσμος που ολισθαίνει σε κατάσταση διεθνούς αναρχίας»

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στον «νέο πολυπολικό κόσμο» που «αναδύεται» και ασκώντας σαφή κριτική στις ΗΠΑ και τη Δύση, σημειώνει ότι «το διεθνές σύστημα επιστρέφει σε μια realpolitik σφαιρών επιρροής και ωμής βίας ως μέσο επίλυσης διεθνών διαφορών, με πλήρη αδιαφορία για το κράτος δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες και οργανισμούς» και πως «ακόμη και ο ΟΗΕ επιχειρείται να αποδομηθεί από την ίδια τη Δύση, καθώς οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην αντικατάστασή του με ένα προσωποπαγές όργανο ηγετών και φίλων με ισχύ και παρόμοιες αναθεωρητικές βλέψεις, το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης».

Για να τονίσει ότι «πρόκειται για έναν κόσμο που ολισθαίνει σε μια κατάσταση διεθνούς αναρχίας, με τη βία να επιβάλλει το δίκαιο του ισχυρότερου και να χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, αναθεωρητισμό και ηγεμονικές φιλοδοξίες» και να επισημάνει ότι «η Ε.Ε. αδυνατεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο, όχι μόνο λόγω απροθυμίας ή έλλειψης σοβαρής ηγεσίας, αλλά και λόγω των αδυναμιών της σε ότι αφορά την ταχεία λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής μεταξύ των κρατών μελών».

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Σύνταξη
Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Σύνταξη
Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο – «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»
«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 26.05.26

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός κατέθεσε η Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο - «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας»

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Πολιτική 26.05.26

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

«Ξεκαθάρισμα» στη Νέα Αριστερά και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη - «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σύνταξη
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύνταξη
ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Σύνταξη
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Σύνταξη
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Ειδικός Συνεργάτης
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σύνταξη
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

