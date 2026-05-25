ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω κοινής ανακοίνωσης του τομέα Ενέργειας και του υπευθύνου ΚΤΕ Ενέργειας, Φραγκίσκου Παρασύρη.

«Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση πανηγύριζε θριαμβευτικά για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων. Σήμερα, όμως, βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, μετά από σειρά συνεχών αναβολών, μια συγκεκριμένη πράξη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy αποχωρεί από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» και το επιστρέφει στο Δημόσιο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει πως «την ώρα που όλες οι χώρες και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες υδρογονανθράκων αναζητούν νέες περιοχές, καθώς ο Περσικός Κόλπος θα είναι πια μια περιοχή αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, στην Ελλάδα βλέπουμε εταιρείες που ήταν ήδη παρούσες να αποχωρούν αντί να προχωρούν σε ερευνητικές γεωτρήσεις!».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η σιωπή της κυβέρνησης σε αυτή την κακή εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, για όσα έγιναν, τίποτα δεν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία απλώς σύρθηκε από τις εξελίξεις, παρά τη μεγαλόστομη επικοινωνιακή τους προβολή. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι λόγοι των επιστροφών; Μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις, που απαξίωσαν το εγχείρημα;».

Συμπληρώνει ότι «άλλωστε, η αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα αποτυχιών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προστίθεται στην εγκατάλειψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, όπως η αποχώρηση των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από την Άρτα – Πρέβεζα, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τον Δυτικό Πατραϊκό, της Energean από τα Ιωάννινα».

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «η κυβέρνηση οφείλει σήμερα κιόλας να σταματήσει να κρύβεται και να ενημερώσει επίσημα τον ελληνικό λαό: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι αποχώρησης της κοινοπραξίας από το στρατηγικής σημασίας μπλοκ της Κρήτης; Ποιο είναι το κόστος των δικών της καθυστερήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας; Καταλαβαίνουν οι κύριοι της κυβέρνησης ότι αν είχε συνεχιστεί η πολιτική που το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και δεν είχαν υπάρξει η αδράνεια και οι ιδεοληψίες που οδήγησαν σε καθυστερήσεις περίπου 10 ετών, αν τα ευρήματα των ερευνών είναι θετικά, η χώρα θα μπορούσε να διαθέτει σήμερα εν λειτουργία άντληση υδρογονανθράκων και να είναι απόλυτα θωρακισμένη απέναντι στην τωρινή διεθνή ενεργειακή κρίση;».

Καταληκτικά επισημαίνει πως «οι πολίτες απαιτούν σοβαρότητα και καθαρές απαντήσεις, όχι άλλους ανέξοδους πανηγυρισμούς για μια αποτυχημένη πολιτική».