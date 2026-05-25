Παρουσιάστηκε σήμερα στο Βατικανό η πρώτη Εγκύκλιος του Πάπα Λέοντα, η οποία φέρει τον τίτλο «Μagnifica Humanitas» («Θαυμαστή Ανθρωπότητα»).

Ο Πάπας Λέων επέμεινε, ουσιαστικά, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο άνθρωπος

Σε διακόσιες σελίδες και πέντε κεφάλαια, ο Πάπας Πρέβοστ αναλύει την σχέση της ανθρωπότητας με την τεχνολογική πρόοδο και, ειδικότερα, με την όλο και ισχυρότερη Tεχνητή Nοημοσύνη.

«Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά την οποία η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κινδυνεύει να εξαλειφθεί από νέες μορφές, με απάνθρωπα χαρακτηριστικά, έχουμε το επείγον χρέος να παραμείνουμε βαθιά ανθρώπινοι», γράφει ο πάπας Λεοντας ο ΙΔ’.

Ζητά, παράλληλα, μια «αφοπλισμένη Τεχνητή Νοημοσύνη», για να μην ενταχθεί στην λογική της στρατιωτικής, οικονομικής και γνωστικής σύγκρουσης.

Pope Leo XIV: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen. AI now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death. Like nuclear energy, it must be at the… pic.twitter.com/regBanPiki — Clash Report (@clashreport) May 25, 2026

«Δεν υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος να μπορεί να μετατρέψει τον πόλεμο σε κάτι το ηθικά αποδεκτό και η τεχνολογία δεν αφαιρεί από την κάθε σύρραξη τον απάνθρωπο χαρακτήρα της, μπορεί μόνον να επιταχύνει τους ρυθμούς της και να την κάνει πιο απρόσωπη» υπογραμμίζει στην Εγκύκλιο, ο Αμερικανός ποντίφικας.

Ο Πάπας Λέων επέμεινε, ουσιαστικά, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο άνθρωπος, και ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί χρήσιμη, αν δεν συμβάλει, με σαφή τρόπο, στην κοινωνική πρόοδο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Εγκύκλιος αυτή, όμως, ήταν και αφορμή για να επαναληφθεί η πάγια θέση του Βατικανού ότι «η προαγωγή του κοινού μας καλού, δεν μπορεί ποτέ να διαχωριστεί από τον σεβασμό του δικαιώματος στην ύπαρξη του κάθε λαού, με την προστασία της ταυτότητάς του και της ιδιαιτερότητάς του, μέσα στην οικογένεια των εθνών».

Κάτι που σημαίνει ότι «κάθε προσπάθεια ή σχέδιο αφανισμού ή υποδούλωσης ενός έθνους, είναι κάτι το βαριά ανήθικο και, κατά συνέπεια, απαράδεκτο».

Με την «Μagnifica Humanitas», τέλος, ο ποντίφικας προειδοποιεί ότι «σε ένα πλαίσιο στο οποίο ο πλούτος των εθνών εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις γνώσεις και τις τεχνολογίες, όταν τα αγαθά αυτά παραμένουν στα χέρια λίγων, χωρίς κατάλληλες μορφές πρόσβασης και κοινής χρήσης, δημιουργείται μια νέα ανισότητα».